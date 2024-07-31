Ошибка, которую совершают умные люди даже не осознавая этого

Есть одна простейшая ошибка, которую часто совершают умные люди – во многих случаях даже не осознавая этого. Данная ошибка связана с разницей между пребыванием в движении и действиями. Эти слова в чём-то похожи, однако суть их не одна и та же.

Есть одна простейшая ошибка, которую часто совершают умные люди – во многих случаях даже не осознавая этого.

Данная ошибка связана с разницей между пребыванием в движении и действиями. Эти слова в чём-то похожи, однако суть их не одна и та же.

Вот в чём дело…

Движение vs. действие

Движение – когда Вы чем-то заняты, однако это никогда не принесёт Вам каких-либо результатов. В свою очередь, действие является типом поведения, которое непременно даст Вам желаемый результат.

Вот несколько примеров:

- Если я выделю 20 идей для написания статей, это будет считаться движением. Если я напишу и опубликую статью, то это действие.

- Если я отправлю электронные письма десяти потенциальным клиентам и завяжу с ними общение, это движение. Если они что-либо приобретут у меня, став реальными клиентами, то это действие.

- Если я прочту несколько книг на тему здорового питания, то это будет движением. Если я буду употреблять только здоровую пищу, это действие.

- Если я пойду в тренажёрный зал и попрошу помощи персонального тренера, это движение. Если я возьму штангу и начну приседать, то это будет считаться действием.

- Если я готовлюсь к зачёту или работаю над исследовательским проектом, это движение. Когда я сдам зачёт или закончу свой исследовательский проект, оно превратится в действие.

Иногда движение хорошо тем, что позволяет Вам подготовиться, выработать стратегию и узнать что-либо новое. Однако оно само по себе никогда не даст Вам результат, которого Вы желаете достичь.

Неважно, сколько раз Вы поговорите с персональным тренером, это движение никогда не приведёт Вас в форму. Только тренировки – действия – принесут Вам желаемый результат.

Почему умные люди часто оказываются в движении

Если движения не приводят к результатам, то почему мы это делаем?

Иногда мы делаем это потому, что нам нужно что-либо спланировать или узнать. Но чаще всего мы делаем это потому, что движение позволяет нам чувствовать, будто мы прогрессируем без риска потерпеть неудачу.

Большинство из нас являются экспертами в области избегания критики. Поражение и публичное осуждение – это плохо, поэтому мы склонны избегать ситуаций, которые могут привести к таким последствиям.

И это главная причина, почему Вы просто движетесь вместо того, чтобы действовать. Вы просто хотите отсрочить неудачу.

Да, я хочу иметь хорошую физическую форму. Но я не желаю выглядеть глупо в спортзале, поэтому я лучше поговорю с тренером о его опыте.

Да, я хочу иметь больше клиентов. Но если я попрошу что-нибудь у меня приобрести, то могу наткнуться на отказ. Лучше я отправлю электронные письма нескольким потенциальным клиентам.

Да, я хочу похудеть. Но я не желаю быть единственным, кто ест здоровую пищу за обеденным столом. Когда вернусь домой, обязательно составлю план здорового питания.

Очень легко делать подобные вещи и убеждать себя в том, что Вы движетесь в правильном направлении.

«У меня прямо сейчас состоятся переговоры с четырьмя потенциальными клиентами. Это хорошо. Мы движемся в правильном направлении».

«Я нашёл несколько идей для своей книги. Всё идёт так, как надо».

Движение заставляет Вас чувствовать, что Вы движетесь к результату. На самом деле Вы только намереваетесь что-либо сделать. И когда подготовка становится формой прокрастинации, значит, пришло время что-то менять.

Идеи для действия

Я уверен, существует множество стратегий для осуществления действий, однако в моём случае работают следующие из них:

1. Составьте расписание для Ваших действий

Каждый понедельник и четверг я пишу и публикую новые статьи. Я занимаюсь этим именно в упомянутые дни. Это моё расписание. Я люблю понедельники и четверги, поскольку знаю, что в эти дни буду работать продуктивно и непременно получу результат. Это хорошее чувство.

Я тренируюсь три раза в неделю – понедельник, среду и пятницу. Я не составляю план тренировок. Я не ищу программы тренировок. Я просто тренируюсь. Действие, а не движение.

Для текущих целей и изменения образа жизни, я думаю, это лучший подход. Составьте расписание для Ваших действий и придерживайтесь его.

2. Выберите дату, когда Вы перейдёте от движения к действию

Для некоторых целей составление еженедельного или ежедневного расписания не работает.

Это касается тех случаев, когда Вы делаете то, что может случиться только один раз: например, опубликовать новую книгу, запустить какой-либо продукт, сдать экзамен или представить крупный проект.

Подобного рода вещи требуют предварительной подготовки и планирования (движение). Также для своего завершения они требуют много действий. Например, Вы можете составить расписание и каждую неделю писать по одной главе своей будущей книги. Однако на подготовку презентации самой книги Вам придётся потратить недели или месяцы, планируя место её проведения, выбирая заведение и так далее.

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В подобных ситуациях, я считаю, будет лучше, если Вы установите точную дату. Отметьте её на календаре. Расскажите другим людям о том, какое событие должно произойти в этот день.

Для крупных проектов или разовых целей, думаю, это наилучший подход. Заставьте себя перейти от движения к действию, установив жёсткие сроки. опубликовано econet

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