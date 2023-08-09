Вы заметили, что круг ваших друзей со временем сужается?

Зачем поддерживать отношения с друзьями, которые на самом деле не интересуются вами и не разделяют ваши интересы? Часто, когда мы становимся старше, мы делаем один простой выбор — мы проводим своё время с теми людьми, с которыми нам реально интересно. Настоящих друзей трудно найти, и нам надо научиться распознавать тех, кто должен остаться в нашей жизни, а кто не должен.

Эти несколько вещей помогут вам понять, что процесс ликвидации «дружбы» совершенно естественен и нормален!

Вы больше не можете терпеть неискренность и фальшь

Когда мы становимся старше и мудрее, мы больше не можем не замечать, что те люди, с которыми мы общались ранее, более не подходят «сегодняшним» нам. Мы начинаем видеть насквозь неискренних и не подходящих нам друзей. Мы осознаем, что преимущество «качества над количеством» относится также к дружбе.

Выбирайте честный и искренний разговор с хорошим другом, а не беседу с поверхностным человеком.

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У вас меньше времени

С возрастом у нас все больше ответственности и все меньше времени, и общение, как правило, уходит на задний план. Когда это происходит, мы начинаем ценить своё свободное время и понимаем, что не стоит тратить его на людей, чья компания нам не очень-то и нравится.

Гораздо более важно и полезно тратить своё и без того ограниченное свободное время на друзей, которые имеют для нас значение и действительно нам нравятся.

Ваша дружба становится глубже со временем

Когда мы становимся старше, наши ненадежные друзья отсеиваются. Остаются только те, кто был с нами рядом не только в хорошие, но и в самые жуткие времена. Наша связь с такими людьми становится только глубже, мы перестаем искать других, так как начинаем видеть, кто наш истинный друг. И эта связь со временем становиться все сильнее!

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У вас появляется больше опыта

Нам всем нужен друг, который поддержит нас. Когда вы становитесь старше, вы начинаете видеть, на кого вы действительно можете положиться!

Это поможет вам узнать, с кем нужно остаться, а с кем пришло время попрощаться.

Осознание истинной ценности дружеских отношений — это тот бесценный урок, который может вам преподать только опыт.опубликовано econet