Как приготовить миндальный пирог со сливами

Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник. Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.
Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник.
Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Шаг 1
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника – оно должно стать мягким. Миндаль положите в кипящую воду и бланшируйте 3 мин. Удалите коричневую кожицу и обсушите бумажными полотенцами. Положите миндаль в чашу кухонного комбайна и измельчите в муку.
Шаг 2
Разогрейте духовку до 175 °С. Смажьте маслом разъемную форму диаметром 25 см. Сливы нарежьте дольками. Взбейте сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая смесь миксером. Положите молотый миндаль, перемешайте, затем всыпьте муку и снова хорошо размешайте.
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Шаг 3
Выложите тесто в форму и разровняйте поверхность. Разложите сливы, слегка вдавливая их в тесто. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 45–50 мин. Готовый пирог выньте из духовки и остудите в форме, 15 мин. Затем проведите ножом вдоль бортика формы и выньте его. Переложите пирог на блюдо и нарежьте, пока он теплый. Подавайте холодным, посыпав сахарной пудрой.
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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