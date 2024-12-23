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Как приготовить миндальный пирог со сливами

Источник: Econet 23 декабря 2024 6324
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Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник. Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.

Как приготовить миндальный пирог со сливами

Тающее во рту миндальное тесто и много ароматных слив - это формула идеального пирога. Приготовьте сразу двойную порцию теста и уберите половину в холодильник.

Вам обязательно захочется испечь этот пирог еще раз.

Ингредиенты: 

  • 1 стакан муки
  • 220 г миндаля
  • 5 больших твердых слив
  • 120 г сливочного масла
  • 1/3 стакана сахара
  • 2 больших яйца
  • сахарная пудра

Как приготовить: 

Шаг 1

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника – оно должно стать мягким. Миндаль положите в кипящую воду и бланшируйте 3 мин. Удалите коричневую кожицу и обсушите бумажными полотенцами. Положите миндаль в чашу кухонного комбайна и измельчите в муку.

Шаг 2

Разогрейте духовку до 175 °С. Смажьте маслом разъемную форму диаметром 25 см. Сливы нарежьте дольками. Взбейте сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая смесь миксером. Положите молотый миндаль, перемешайте, затем всыпьте муку и снова хорошо размешайте.

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Шаг 3

Выложите тесто в форму и разровняйте поверхность. Разложите сливы, слегка вдавливая их в тесто. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 45–50 мин. Готовый пирог выньте из духовки и остудите в форме, 15 мин. Затем проведите ножом вдоль бортика формы и выньте его. Переложите пирог на блюдо и нарежьте, пока он теплый. Подавайте холодным, посыпав сахарной пудрой.

Готовим с любовью, econet!  Приятного аппетита! 

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Источник: https://econet.ru/

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