Идеальное средство для очистки совести

«Хвалите нас, тогда мы будем стараться, – написала мне читательница, – ведь родителям нужна постоянная поддержка». А другая так прямо и заявила: «нас нужно мотивировать, расскажите, какие мы молодцы!».

«Хвалите нас, тогда мы будем стараться, – написала мне читательница, – ведь родителям нужна постоянная поддержка». А другая так прямо и заявила: «нас нужно мотивировать, расскажите, какие мы молодцы!».

Интересна тут, мне кажется, сама постановка вопроса, которая раскрывает представление о родительстве как о тяжком труде... Как о чём-то, требующем дичайших человеческих и материальных ресурсов. Не тут ли и зарыта жирная мёртвая собака?

Привычка превращать в тяжкий труд любое удовольствие путает нас и в конце концов губит самый смысл этого удовольствия... И в семейных отношениях это проявляется, похоже, в первую очередь. Почитать ребёнку книжку? Это целое дело... я сначала должен собраться с силами... Садимся обедать?.. Какое же это удовольствие? Это повод оправдать высокое звание матери – любой ценой обеспечить ребёнку необходимое количество калорий... Идём гулять? Как же позволить ему надеть то, что хочется? Какой же я тогда родитель? А воспитательная функция? Ведь он начнёт относиться к жизни с возмутительной легкостью... Он наконец сел за уроки? Как же можно вместо этого заняться чем-то, что увлекает нас обоих? Ведь тогда, не дай бог, молитва может превратиться в фарс. Мы в кои-то веки играем вместе? Ну и как же мне не ставить в процессе игры непосильные задачи? Ведь иначе он подумает, что можно без труда вытащить рыбку из пруда. Живут-то, как известно, не для радости, а для совести...

Поддержка – штука нужная. Вот только в чём именно? Скажем, возьмём для примера несколько характерных родительских паттернов.

«Я ору и никак не могу остановиться... Понимаю, что делаю гадость, а перестать не могу», – делится со мной несчастная мама. «Бью его, а сама плачу», – надломленным голосом сообщает другая. «Я прихожу домой усталая, и когда трёхлетний сын "лезет ко мне", могу жёстко отказать ему в общении, а то и шлепнуть. Сама весь следующий день ужасно страдаю», – переживает третья. И все эти мамы повторяют раз за разом: «но ведь это наша сущность. Мы хотим иметь право быть самими собой...». Конечно, дорогие мамы, «быть собой» – базисное право любого человека! Только... как бы это... вы уверены, что ничего не путаете? Уверены, что бить слабого, манипулировать чужим и своим настроением или выдумывать изощрённые наказания за несуществующие проступки называется быть собой? Неужто это и есть вы, ваша сущность?

У меня, честно скажу, большие сомнения. Просто сами попробуйте иначе. Станьте собой – настоящими, а не выдуманными вашими собственными родителями, учителем, соседкой, телевизионной программой. Внешне это превращение выглядит примерно так (цитирую недавно полученное письмо): «Хочу сказать огромное спасибо! Ребёнку пять. Сегодня впервые (!) попробовали уложить его без скандала. Всегда тратили полтора часа на укладывание. Нервы, слёзы, никакой личной жизни. А вчера он уснул в обычное время (просто уложили на полтора часа позже). Провели с мужем прекрасный вечер». Представляете, как просто? «Ах, нет, совсем непросто, – воскликнет очередной возмущённый родитель. – Вы опять предлагаете что-то непонятное. А делать-то что?!». Никак, никак не верят взрослые, что делать практически ничего не нужно. Совсем. Всего лишь прислушаться к самим себе. По-честному.

Родительский комплекс вины преследует вас и выжигает душу? Ну так изживите, наконец, этот комплекс! Ведь ещё большее зло – продолжать делать гадости и параллельно заявлять о собственной уязвимости. «Легко сказать», – сокрушённо вздохнёт читатель-взрослый. Ага, легко сказать, но и сделать тоже – очень легко. Только начать бы уже. Да и в трудностях ли дело? Или всё-таки, как говорится в бессмертном «Солярисе» Андрея Тарковского, «здесь скорее что-то с совестью»? Это, конечно, иллюзия, что, прочитав ещё одну статью о детях, мы изменимся. Но в том-то и дело, что меняться-то особо и не нужно. Скорее наоборот – наконец воплотить это самое чаяние – честно быть собой. В противном случае так и продолжится привычный день сурка: мы читаем очередную статью, впадаем в очередной приступ комплекса вины, снова ищем самооправдание и требуем похвалы, срываемся, становимся несчастными, страдающими взрослыми и так далее.

Свобода и заключается в том, чтобы перестать говорить о самих себе как о дрессированных обезьянках. Потому что в эту секунду мы перестаём ими быть, а заодно перестаём воспринимать таковыми наших детей. И освобождаемся для любви. И покоя. Мы устаём, раздражаемся, волнуемся, срываемся... Всё это проявления нашей человечности. Дети дают нам это право на себя, его не нужно завоёвывать. Это война, которая давно закончилась, так и не начавшись. Когда мы ведём себя с другими как люди с людьми, пропадает необходимость постоянно рассказывать, что «мы тоже имеем право». Дети изначально дают нам такую «фору», что и описать трудно. Мы ведь для них и так самые лучшие, мы всегда правы, мы не делаем ошибок. Они-то как раз принимают нас такими, какие мы есть. Разве не так? Как же нам приходится трудиться, чтобы всё испортить!

В определённом смысле я призываю к «благородному бездействию». Спокойно занимаясь собой, мы ничего не испортим. И когда я говорю «любить», я имею в виду именно это. Получать удовольствие от любви. Тогда и уставать можно, и срываться. Давая им такое же право. Ведь так часто взрослые, говоря о собственной человечности, стремятся отобрать её у самых слабых – у детей. А чтобы успокоить совесть, изобретают целую систему сдержек и противовесов, в которой живые отношения исчезают безвозвратно, уступая место бездушным законам и придуманным чужими людьми правилам. Быть хорошим родителем значит быть живым. Признавая и принимая живость других. Тогда и бороться ни за что не нужно. Вот оно, царствие Божие на земле. Не нужно заниматься самобичеванием, повторяя без конца «я неуспешный родитель». Да и неправда это: вероятней всего, одно то, что вы ищете ответы и задаёте вопросы, уже означает обратное: вы отличный родитель. Но только между самобичеванием и самолюбованием лежит пропасть. С огромным количеством промежуточных вариантов.

Нет, не нужно всегда быть «в отличной родительской форме». Но ведь можно просто быть честными, сказать «я устал, я раздражён, у меня проблемы на работе, я хочу побыть один, наконец», вместо того, чтобы манипулировать и заявлять «тебе пора почитать, ты бездельник, ты постоянно крутишься под ногами, мне за тебя опять стыдно» и пр.

Нет необходимости постоянно выискиваться в себе любовь, в том числе в ситуациях, когда вы чувствуете только раздражение. Но это не означает и обратного: без конца заменять человеческие отношения воспитательным процессом, возбужденно гордясь мнимыми успехами и впадая в депрессию от мифических неудач.

Нет, мы не должны отдавать всего себя ребёнку, ведь смысл в том и состоит, чтобы всласть заниматься самими собой. Но это не означает, что любимый человек должен воспринимать общение с нами как награду. Когда мы принимаем собственную человечность, признавая человечность ребёнка, у нас появляется столько прав и возможностей, что их, простите за выражение, некуда девать: право бояться и право ошибаться, право уставать и право сходить с ума от восторга, право злиться и право бездельничать, право не понимать и право настаивать на своём, право принимать и право отвергать, право обнимать, когда этого хочется, и уклоняться от объятий, когда не до этого. Только важно помнить, что права эти – общие.