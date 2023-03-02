Предварительное горе: привычка отказываться и плакать заранее

Есть такой вид психологической защиты от боли – отказаться от того, что тебе дорого и важно, и «похоронить» человека, идею, мечту, отношения. Зачем? «Чтобы уже отплакать, отгоревать, чтобы уж отболело и умерло. Зачем тянуть, если всё к этому идёт?!»

Есть такой вид психологической защиты от боли – отказаться от того, что тебе дорого и важно, и «похоронить» человека, идею, мечту, отношения.

Зачем? «Чтобы уже отплакать, отгоревать, чтобы уж отболело и умерло. Зачем тянуть, если всё к этому идёт?!»

Предварительное горе – это инсценированная трагедия без предмета горевания. Никто ещё не умер, не ушёл, отношения не разорвались, у идеи много шансов на выживание, а мечта ещё не помахала крылом, а человек уже отказался – «Всё хватит! Давай прощаться!»

У горя могут быть реальные причины – близкий серьёзно болен, диагноз поставлен, дни сочтены -родственники начинают «выносить покойника», хотя человек ещё жив.

Но бывает и так, что плохой исход – это всего лишь один из вариантов. но человек останавливается именно на нём.

Зачем?

«Лучше я сама себе сейчас сделаю больно, чем мне потом больно сделает кто-то другой.»

«Я вырву из сердца собственную песню. Откажусь от идеи, похороню мечту. Отгорюю всё это и тем самым защищу свою мечту от «надругательства» и боли разочарования.»

Убить то, что ещё живо и может жить, отказаться от борьбы, от отношений, похоронить и плакать – вот такой способ защититься от тяжести переживаний возможной потери.

В этот момент опыт прошлых потерь затмевает глаза настолько, что человек не различает, что происходит сейчас, а что было тогда.

Где явь, а где фантазии об этом.

Голоса прошлого начинают звучать в голове, проигрывая раз за разом, что уже было, было очень больно!…. Поэтому если есть хоть малейшая угроза потери – откажись! Откажись прямо сейчас! Дальше будет ещё больнее!

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«Не больно то и хотелось» – скажет кто-то и вмиг обесценит всё, что было таким важным и ценным только что. «Не нужно мне всё это. И без этого люди живут, и я проживу.» И тем самым наложит вето на горе – глупо плакать по тому, что тебе не нужно.

А кто-то скажет: «Мне было очень нужно и важно, и хотела я этого сильно, но Он или Большие злые люди отняли это у меня.»

Кто отнял? Так ли это?

Часто никто не отнимал. Возможно, и не собирался. Но человек отказался заранее от любой возможной борьбы, отставания своих интересов, разговора о том, что «мне важно, очень важно и я буду пытаться в сто пятидесятый раз».

Никто из нас не застрахован от боли потери.

Жизнь вообще очень непредсказуемая штука.

Но если вы считаете, что отказ от того, что вам важно,– это отличная страховка от возможных утрат, расслабьтесь, вы берёте бонусом горя больше, чем его может быть в реальности.

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Как вам такая идея?

Или вы боитесь, что у вас получится? Что отношения срастутся, идея выгорит, мечта сбудется, а проект всё-таки реализуется?

Ведь заранее отказаться и попрощаться – это защитить себя не столько от боли утраты, её всё равно придётся переживать, сколько от возможности, что оно всё-таки состоится – человек выживет, отношения будут, мечта реализуется, а проект заработает.

Что для вас такого в этом пугающего, что лучше на входе отказаться, чем рискнуть?

А?

Вот об этом я предлагаю подумать.опубликовано econet

Автор: Ирина Дыбова

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