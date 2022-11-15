У одиночества нет причин

Одиночество. Состояние, которое редко зависит от внешнего окружения. Одиноко может быть и в многотысячной толпе на концерте, и в тесной компании друзей, и в браке.

Одиночество. Состояние, которое редко зависит от внешнего окружения. Одиноко может быть и в многотысячной толпе на концерте, и в тесной компании друзей, и в браке.

В последнем его переживать особенно тяжело, куда болезненнее, чем без пары: в подкладку формального одиночества всегда зашита надежда на встречу – в одиночестве вдвоем надежды нет.

Когда я была одна, я постоянно пыталась понять, над какими чертами своего характера мне нужно «поработать», чтобы меня можно было «полюбить». Идея собственной дефективности не взялась с потолка – интернет забит списками «не совместимых с семейной жизнью» особенностей (найдешь хоть одну у себя – пиши пропало). Изучив их, вообще удивляешься, как люди сходятся. Такой риск.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чуть позже я поняла, что успех или неуспех встречи предопределяет не то, какая ты в момент нее, а то, как ты будешь справляться с трудностями после. Насколько быстро облетит твоя шелуха, сползет корона и за тонной мусора и шумом радиопомех ты различишь живое сердце другого. Сердце, которому тоже страшно.

В момент встречи кажется, что такими искренними, настоящими и открытыми мы не были никогда. Мы словно обнажаем самую сокровенную сердцевину, снимаем маски. Мой же опыт говорит, что это время тотального вранья.

Неосознаваемого, неумышленного, но обмана. Я обнаружила это, подняв как-то из любопытства историю нашей с Сашей скайп-переписки после знакомства. Думала найти знаки «предначертанного», тень маячившей на горизонте Большой Любви. Не нашла ничего, кроме потуг рассказать, какие успешные, самостоятельные, самодостаточные и счастливые у нас жизни друг без друга.

А ведь я была уверена, что была с ним предельно честной. Самой собой.

Начинать отношения страшно. Еще больше мужества нужно, чтобы дать им шанс, а не свалить на первом повороте. С собой безопасно, с другим – непредсказуемо. В голове есть какое-то сумбурное представление «как надо», но в этой картинке от вас обоих – лишь имена

Ваша история будет уникальной, не похожей ни на историю родителей, ни на чью-то подсмотренную жизнь. Не важно, как начинаются или заканчиваются чужие отношения – они не имеют ничего общего с тем, что будет у вас. Как блеск и роскошь свадьбы не взаимосвязаны с качеством и продолжительностью брака, так и нарисованная в вашей голове картинка будущего является не более чем иллюзией.