Настоящий мужчина: почитать Мать в тысячу раз больше чем Отца

И из-за этого женщины чувствуют себя незащищенными, они пребывают в беспокойстве и для того, чтобы с этим справиться, женщины вынуждены сами брать на себя лидерскую роль. Они не хотят зависеть от таких мужчин, они объявляют так называемую свободу, и в результате этой "свободы и независимости" страдают сами женщины, дети и начинается карусель. Образ отца и матери – это первый образ любви, который питает ребенка. Когда есть отец, и есть мать, и есть образ, где они любят друг друга, есть то, что очень важно для ребенка.

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Следующий фактор любви, который важен для ребенка, – это то, что от родителей к нему идет любовь. Например, когда ребенок появляется (не важно, сын это или дочь), он в большей мере находится под влиянием мамы. Ребенок больше имеет контакт с ней, потому как 9 первых месяцев он был во чреве матери, он был в сфере ее влияния. На 7-м месяце ребенок осознает практически все, он слышит звуки, чувствует настроение родителей, и в этот период особенно важно, чтобы отец был особенно внимательным к матери.

Мать дает нежность и любовь ребенку, отец дает нежность и любовь матери. Так они вместе питают ребенка.

Постепенно ребенок, сын, вырастает, и он продолжает находиться в сфере влияния мамы. Примерно до 5–6 лет (хотя он тоже чувствует отца) мать для него – это первый учитель. Поэтому Веды говорят, что матери нужно оказывать в 1000 раз больше почтения, чем отцу. И постепенно мальчику, чтобы он рос гармоничным и успешным, нужно перейти в сферу влияния отца. Ребенок так же чувствует связь с матерью, но по мере того, как мальчик взрослеет, он должен перейти в сферу влияния мужского, постепенно научиться брать у отца.

И благодаря этому сын наполняется больше мужским, и когда он наполнится силой от отца, у него появится естественная склонность уважать мать и вместе с матерью уважать и ценить все женское. Но если этого перехода не происходит, сын остается в сфере влияния матери и не берет у отца, отвергает отца, то в итоге такой мальчик не сможет уважать женское и не сможет принимать мужское. И, вырастая, он не может взять полную ответственность ни за себя, ни за семью.

И по сути дела, хотя физически он растет и развивается, как мужчина, но психически ребенок остается мальчиком, склонным к тому, чтобы резвиться, наслаждаться и жить играючи для самого себя, не принимая ответственность ни за кого. Но если сын отделяется от матери и наполняется всем мужским и от отца, и от дедушки, то он может отделиться от семьи и очень легко уйти в самостоятельную жизнь. Он становится взрослым человеком, а когда он разворачивается к родителям, у него есть почтение, любовь, благодарность. Он берет любовь от обоих, накапливает эту энергию и может отдавать ее дальше.

Мы много рассказали о мальчиках, но нельзя обойти и вопрос, связанный с девочками.

Девочка рождается и, постепенно вырастая, тоже находится какое-то время в сфере влияния матери. Но в возрасте 5–6 лет она понимает, что есть папа и папа отличается от мамы. У нее естественно возникает связь с отцом, и она постепенно переходит в сферу влияния папы.

Здесь она начинает впитывать мужскую, папину силу. Говорится, что первый роман, первый интерес к мужскому у дочери возникает с отцом. В хорошем смысле роман. Она влюбляется в папу, и папа для девочки – это что-то очень-очень ценное.

Но если девочка, находясь в сфере влияние отца, выходит в жизнь так же, как мальчик, то, как вы думаете, это гармоничное развитие? Нет, это мальчик. Потому что у нее осталась связь с отцом и она не взяла достаточно женского, не напиталась женским и не переняла импульс материнства от матери. А когда дочь выходит из сферы влияния родителей в свою самостоятельную жизнь, она будет смотреть на отца, с которым у нее есть естественный "роман", и далее во всех будущих мужчинах будет искать такого же папу.

И скорее всего, ей это не удастся, потому что ни один мужчина не сможет заменить ей отца, это совершенно невозможно. И поэтому для девочки было бы более гармонично побыть в сфере отца, взять у него его защиту, его любовь, внимание, почувствовать, как это здорово, какие замечательные мужчины, как они могут заботиться, любить. Так у нее появляется чувство защищенности, понимание, что с мужчинами все хорошо, с ними можно сотрудничать, с ними можно жить. И потом (так гораздо правильнее) папа с большой любовью передает ее в сферу влияния мамы, говоря: "Мама чуть-чуть лучше".

И рядом с мамой она может уважать папу. И, соответственно, не только папу, но и все мужское. Потому что теперь она взяла много женского. Достаточно женского. И из этого пространства, получив от отца и получив от матери, теперь она может выйти в свою собственную самостоятельную жизнь. И имея достаточно женского, материнского, она может сама быть мамой, при этом уважать мужчину и способствовать тому, чтобы мужчина сам брал на себя ответственность, сам становился лидером.

Разумеется, не происходит буквально так, что "ребенок отделяется от мамы и уходит к папе". Это то, что происходит в бессознательной сфере нас, как личностей. Это процессы, которые происходят внутри нас, которые мы не осознаем. Когда начинается половое созревание, постепенно у девочки возникает интерес к папе. И когда папа принимает ее, дает ей любовь, заботу, внимание, дает ей много мужской любви, то именно благодаря этому у нее появляется естественное уважение к матери.

Принцип в том, что отец должен подчеркивать авторитет матери в глазах девочки и постепенно возвращать её в сферу влияния матери. Иначе говоря, его вербальные послания должны звучать так: "Твой основной учитель, и твой основной авторитет – это мама. Когда мама тебя ругает, когда мама говорит тебе что-то такое, что тебе неприятно, она делает это из любви к тебе". И таким образом он укрепляет авторитет мамы в глазах дочери.

И точно так же, когда мама помогает сыну перейти в сферу влияния отца, она говорит, что "когда папа строг с тобой или ругает тебя, при этом так проявляется любовь папы к тебе, и твой папа самый лучший". Так она помогает сыну принять отца. И так родители вместе, как пара, помогают друг другу взращивать у ребенка авторитет к противоположному. И тогда ребенок может это принять, с любовью, благодарностью, и тогда он наполняется сам и становится целостным, целостной личностью.

Не важно, полная семья или нет, важно то, как родители относятся друг к другу. Если ребенок, например дочка, слышит от мамы, что "это наша ответственность, тебе не нужно её брать на себя" и "твой папа очень хороший", и при этом мама позволяет дочке встречаться с отцом, она таким образом воспитывает к девочке чувство уважения к отцу, и, соответственно, у дочери будет уважительное отношение у мужчинам. Такая женщина будет привлекать в свою жизнь разумных, ответственных, настоящих мужчин.

Но если девушка переходит в сферу влияния отца и остается в сфере его влияния, а потом переходит в жизнь и не может найти подобного отцу мужчину, то тогда она входит в разные сложные сферы. Чаще всего такие женщины становятся или любовницами, или попадают в сложные отношения с мужчинами.

Что же делать детям, которые понимают, что недостаточно наполнились мужским или женским принципом?

Никогда не поздно прожить счастливое детство. Есть прием, и этот прием используется во всех традициях, но в ведической традиции особенно.

Проснувшись утром, не нужно спешить и по привычке бежать чистить зубы. Нужно осознанно остановиться и осознанно принести поклоны матери и отцу, представляя их образ вместе. И попросить у них благословления на сегодняшний день. И вечером, когда вы ложитесь спать, нужно сделать такое же движение в сторону родителей.

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И тогда, проникнувшись уважением к родителям, вы сможете взять от них и мужское, и женское и наполниться этим. В ведической традиции родители, когда принимали поклоны от детей, не принимали это в свой адрес, они понимали, что являются проводниками и ребенок не есть их собственность. Они передавали это детское уважение дальше своим родителям, и так по цепочке передавалась благодарность к Высшему Источнику.

Как быть маме, если у ребенка неродной отец?

Отчим действительно играет важную роль в жизни ребенка. Но важно понять и принять, что он второй, а папа первый. И отцу нужно дать место в своем сердце, благодарить, что он дал ребенку жизнь. Несмотря на то, что он ушел, сын или дочь всегда будут связаны с ним. С ребенком просто нужно поговорить об этом. Можно повесить изображение отца, и не должно быть настроения скорби.

Лучше культивировать радость и объяснить, что "мы, родители, так любили друг друга, что в результате родилась или родился ты. Но так получилось, что судьба забрала у нас папу, а отчим сыграл важную роль в твоей жизни, как твой второй папа. И при этом у тебя может быть чуть-чуть больше любви к первому папе. У тебя есть на это право".

Что делать, если мужа нет, не хватает мужского?

Женщина рождена от отца и матери, и соответственно, в женщине тоже есть что-то мужское. Поэтому если женщина растит сына одна, то она помимо материнской любви и ласки может выставлять границы для сына. Мама не должна наказывать сына. Скорее, когда вы хотите наказать, лучше занять женскую позицию и сказать: "Мне тяжело, пожалуйста, помоги мне". Когда мама включает женскую позицию, в мальчике тут же включится лидерское мужское. Но когда женщина начинает орать, долбить и кричать на сына, она подавляет мужское в сыне.

Даже если женщина растит мальчика одна и отца рядом нет или он умер, то отец все равно есть. Отец у ребенка есть, и у них есть связь. Об отце можно рассказывать, можно вместе смотреть фотографии. Можно также найти вместе с сыном, выбрать какие-то мероприятия, где есть мужчины, где есть хороший тренер, например, по футболу или плаванию. Тренеру можно сказать: "У ребенка нет отца, но так как Вы хороший тренер, хороший специалист, не могли бы Вы хотя бы чуть-чуть давать ребенку мужского внимания? Я нуждаюсь в этом".

Когда женщина говорит "я нуждаюсь", никакой мужчина не откажется. Но когда женщина требует, то мужчина всегда ответит отказом.

Важно также знать, что мальчика до 5–6 лет воспитывают, как царя, но потом его переводят в следующий возрастной период жизни, который называют "период слуги". Это период, когда он должен стать слугой, или учеником, когда он должен взращивать свой характер. Ранее этот переход в сферу мужского осуществлялся таким образом, что сына отдавали на воспитание учителю, и мальчик уходил из дома. Потому что дом – это внутреннее пространство, и это как бы сфера матери.

Если сын остается только в этой сфере, то он не понимает, что происходит, потому что живет на всем готовом: мама готовит, папа все обеспечивает, и он даже не понимает, где пространство для его ответственности. Когда он переходил в семью учителя, то там начинал выполнять какие-либо обязанности. Например, он должен был сам, просыпаясь, протирать пол в своей комнате, или сам идти за дровами, приносить хворост для того, чтобы положить в печку, или сам стирать себе одежду.

То есть там давали маленькие виды ответственности, которые за ним закреплялись. И постепенно мальчик воспитывал в себе качества характера, и так взращивалась природа настоящего мужчины. А природа настоящего мужчины в том, что это абсолютно независимый принцип. Мужчина не зависит от внешних обстоятельств: если есть еда вкусная – хорошо, нет – возьму и сам приготовлю, если есть готовые поглаженные брюки – хорошо, нет – я сам их поглажу. То есть природу настоящего мужчины можно выразить в фразе "Я ни от кого ничего не требую".

И развитие мужского принципа происходит также благодаря тому, что развивается сильный разум. А разум – это способность делать выводы. Интересно, что в ведической культуре описывается, что есть 7 матерей, и каждой из матерей нужно оказывать почтение, и есть много отцов. Счастье в одной отдельно взятой семье – это скорее фантастика, особенно в наш век. Семья – это более широкое понятие, не просто физическое, но скорее духовное, понятие духовного единения друг друга, когда есть некая традиция и есть родовая связь.

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Да, это так. Примите как данность

Считается, что нашей мамой является жена нашего Учителя. Жена царя, который управляет государством, и жена священника тоже являются матерями. Женщина, которая была нашей кормилицей, если мама не могла кормить грудью или что-то произошло, тоже является нашей мамой. Корова является нашей мамой, потому что она дает нам молоко, и благодаря тому, что есть корова, есть удобрения и земля дает нам пищу.

Также есть отец, который дал физическое рождение, и есть отец, который стал духовным учителем и дает духовное знание. Есть бык, он считается отцом, потому что благодаря быку пашется земля и она становится плодородной, и т.д. Это культура. Когда наше сознание становится шире, когда мы так видим мир, мы чувствуем больше защищенности, чувствуем связь со многими и со всей Вселенной. И тогда легче жить. И тогда мы становимся более счастливыми. опубликовано econet

Автор: Сергей Аваков