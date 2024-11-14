Невероятное шоколадное мороженое с острым перцем

Предлагаем Вашему вниманию способ приготовления превосходного холодного десерта из самых оригинальных продуктов.
Предлагаем Вашему вниманию способ приготовления превосходного холодного десерта из самых оригинальных продуктов.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Шаг 1
Молоко, сливки, соль, перец и семена ванили смешайте в сотейнике. Доведите до первых признаков кипения. Сразу снимите с огня.
Шаг 2
В миске соедините желтки с сахаром и аккуратно влейте в них молочную смесь. Варите, постоянно помешивая и не давая закипать, до загустения, около 15 мин.
Шаг 3
Снимите с огня, протрите через сито и вылейте в миску с немного растопленным на водяной бане шоколадом.
Шаг 4
Подождите 5–7 мин. и взбейте блендером до однородности. Переложите готовую массу в чашу машинки для мороженого. Приготовьте мороженое, следуя инструкции.
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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