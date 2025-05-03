Скумбрия на гриле с ароматом мандарина

Скумбрия в духовке – одно из самых универсальных и вкусных рыбных блюд.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.

Специи (соль морская, цедра апельсина, сахар, фенхель, чеснок, мята, перец белый) — 1,5 ст. л.

Соевый соус — 1 ч. л.

Сок мандариновый — 2 ст. л.

Масло оливковое — по вкусу

Как готовить:

1. Скумбрию распотрошить, отрезать голову, порезать порционно. Посыпать со всех сторон специями, чуть втереть их, оставить на 10-12 часов в холодильнике. Просоленные кусочки отряхнуть от крупинок специй, промокнуть бумажным полотенцем.

2. Соевый соус смешать с соком мандарина.

3. Готовить удобно блюдо на противне-гриль. Противень смазать маслом, выложить кусочки рыбы и пропитать их мандариновой смесью.

4. Готовятся кусочки очень быстро на умеренно-жарких углях. Один раз перевернуть и пару раз еще пролить мандариновой смесью.

Мандарины можно также грилировать и подавать со скумбрией.опубликовано econet

Автор: Татьяна Малова

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

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