Как реагировать на истерики чужих детей

Что делать, если крик чужих детей в самолете или поезде вас выводит из равновесия, что такое эмоциональный голод и как он проявляется во взрослом возрасте — рассказала нам психолог Нелли Куприянович.

— Бывает, что в общественных местах — в кафе, в поезде или самолете истошно кричит чужой ребенок, или он шалит, нарушая наши планы и мечты о тихой дороге или спокойной чашке кофе. Ситуация неоднозначная, ведь делать замечание вроде как неприлично…

Как реагировать на неудобное для себя поведение чужих детей

— Ситуации бывают разные: ребенку физически плохо и он плачет, или ребенок шалит, в этом случае, конечно, можно взывать к родителю «сделайте что-нибудь, малыш мешает». Многое зависит от того, какие структуры работают в отношениях родителя и ребенка. Вот у меня трое детей, и я точно знаю, когда плачет один — мне нужно отстраниться, чтобы плач скорее закончился; когда плачет другой — я должна включиться, и тогда плач закончится.

Дети с самого рождения сканируют мир на границы и дозволенность. То есть они с рождения манипулируют, конечно, бессознательно. Уже к двум годам у ребенка зафиксированы стереотипы поведения: с бабушкой можно потопать ножками и покричать, и тогда она всё сделает, а вот с дедушкой такой номер не пройдет… 90% взрослых тоже манипулируют именно на бессознательном уровне.

Насколько у ребенка получается «развести» родителей — настолько у него широки (в хорошем и плохом понимании) границы. Ребенок может крутить взрослых «в бараний рог» настолько, насколько они ему позволяют это делать.

Чаще всего родитель выбирает одну из трех стратегий: игнорирование, агрессия или удовлетворение потребностей по первому щелчку. Каждый вариант имеет тенденцию развития с возрастом. Конечно, в идеале все три стратегии надо уметь сочетать.

Ситуация распространенная: истерика в магазине, на полу крик. Мама сгорает от стыда. У нее включается комплекс зависимости от социального мнения, ее беспокоит, что о ней подумают «плохая мама». Она быстро соглашается на покупку, тем самым закрепляет у ребенка деструктивное поведение. Ребенок растет, истерики продолжаются, видоизменяются. Так, подросток может сказать «купите мне машину или я утоплюсь», а родители этого боятся — и правильно боятся, потому что у ребенка закреплен стереотип поведения «угроза всегда работает».

Так вот, грамотная мама проигнорирует истерику в магазине. Хуже всего, когда в эту ситуацию включаются посторонние люди: начинают жалеть или ругать — неважно. Все! На него обратили внимание! Хотя изначально он играет бессознательно «на маму».

— От недостатка внимания?

— Все люди эмоционально голодные, у кого-то он больше, у кого-то меньше, и кто-то просто умеет лучше его удовлетворять. Но формируется все до года. Основа — базовое доверие к миру и кормление. Эмоциональный контакт должен быть по всем каналам — визуально, аудиально, тактильно… Есть сбои — появляются перекосы. Надо эмоционально кушать, чтобы не голодать. Юлия Гиппенрейтер, которую советую почитать всем, говорит, что ребенка нужно обнимать не менее 7−9 раз в день! С ним надо разговаривать, играть. Вовлекайте ребенка в свои дела — готовьте вместе на кухне… Он уже будет эмоционально накормлен общением.

Вообще, эмоционально голодный ребенок добирает внимание разными способами.

Первый — делать все хорошо.

Зарабатывание внимания. Это часто приводит к комплексу «отличника», к перфекционизму. Каждый раз планка растет. Бывает, что у подростка не хватает балла до красного диплома или до поступления в вуз, и это приводит его к суициду. Он не может справиться с неудачей.

Второй — болезни.

Если ребенок болеет — ему срочно нужна визуальная, аудиальная, тактильная терапия! Причем не только во время болезни. Из такого ребенка, который добирает внимание через болезнь, может получиться алкоголик, наркоман и т.д. Родители носятся, лечат, выводят из запоя… А ему нужна была адекватная эмоциональная кормёжка.

Третий способ — делать «шкоду».

Я не нахожу другого слова. Ребенок причиняет вред — нечаянно сломал что-то, побил окно, дернул кого-то… За такое ребенок получает «под хвост». Для эмоционально голодного ребенка на самом деле уже неважно — поглаживание это или побои. Ему важен контакт, понимание того, что он есть для родителей. Позже такой человек стремится к самоуничтожению — превышение скорости, суицид, тюрьма или еще что-то. Кража в магазине или сплетни просто. Бессознательно сделать кому-то «шкоду», даже косвенно. Например, ваша подруга говорит, что видела вашего мужа с какой-то девушкой …

— Существует понятие нормы в отношении ребенка?

— Если только медицинские… И то — все относительно. Детям в 2−3 года медики ставят столько диагнозов — «дислалия», что-то еще… А бедные родители пугаются и пытаются что-то с ребенком сделать. Не говорит до двух лет? Все, какой-то ненормальный! На самом деле — все это норма. Все будет в свое время. Ребенок может и до четырех лет молчать.

А медицинский диагноз «гиперактивность»? Каким-то образом умудряются в детсадах психологи и педагоги ставить такой диагноз!

Такое сейчас время, что вешают ярлыки везде — в садике, в школе… Задача родителя — защитить ребенка от этого «мусора» внешнего мира. Но для этого надо, чтобы родители были самодостаточными.

Ребенок, по сути, является продолжением родителей. Это отражение того, что происходит в семейной системе и во взаимоотношениях родителей. А ребенок играет в то, что его окружает.

— Поведение ребенка всегда зависит от ситуации в семье?

— У счастливых родителей — счастливые дети, у адекватных родителей — адекватные дети. А, как правило, проблемы с ребенком — это неразрешенные проблемы родителя. Так, если мама страдает зависимостью от социального мнения — то она будет ребенка «тузить», когда он не то что доставляет дискомфорт другим, а мама думает, что он может доставить неудобство кому-то. Чтобы о ней не подумали плохо.

У другой мамы такая ситуация просто не возникнет, такого способа взаимодействия не возникнет: если в семье не принято кричать, то ребенок не станет добиваться чего-то криком.

— Как реагировать на неудобное для себя поведение чужих детей в публичном пространстве?

— Мы входим в общественное пространство и должны понимать, что если самолет для всех, то там могут быть самые разные категории людей: старики, взрослые, дети. Если авиакомпания разрешает вход на борт всем, то она должна позаботиться о том, чтобы всем было комфортно.

Ситуация может быть разной. Например, кафе, которые хотят видеть много посетителей, заботятся об их комфорте (приносят карандаши, бумагу, разукрашки детям, делают детские уголки). Ведь ребенок приходит в новое место — кафе, самолет, поезд — и неважно, что это его десятый полет, все равно, вокруг все неизведанное. Новое для ребенка — это стресс. Знаете, когда невесте делают предложение — она вдруг начинает плакать, хотя ожидала этого предложения, но она плачет, потому что ситуация для нее стрессовая. Так и ребенок. Еще ему может не нравиться очень многое — что самолет серого цвета, что это закрытое пространство, запах может не нравиться, наконец…

— Что делать в такой ситуации окружающим? Особенно если родители не смогли помочь ребенку справиться с этим стрессом?

— Варианта два: помогать или просто осуждать. Второе — проще…

Хорошо или плохо поступает ребенок/родители — оценка это вообще дело относительное. В Спарте нежеланных детей вообще оставляли на улице — они или умирали, или их подбирали — и тогда это была норма.

Для ребенка хорошо, если есть какой-то новый фактор, который увлечет его. Здорово, если ребенку на борту дадут какую-то новую игрушку — тогда он сразу начинает играть и мягко адаптируется к новой ситуации, месту. То же в кафе — ребенок порисовал, и пока он в деле — ситуация становится уже более привычной.

Чем родители сами живут — надо включать в это детей. Лет 12 назад появились детские дискотеки, я повела свою дочь на дискотеку в годик. Мир так адаптирован ко всем возрастам — есть все! В ресторанах можно провести время и с грудничком, в коляске. Если на дверях нет значка-ограничения «на роликах», «с собакой», «с коляской» нельзя — значит, заведение берет на себя ответственность обеспечить комфорт клиентам.

Осуждать — легче всего. Каждый человек оценивает ситуацию через призму своих комплексов. Какая она мать? Болит что-то у ребенка или не болит? Может мама что-то сделать или нет? Ответы — это наши догадки, фантазии… Может, у этой конкретной женщины это стандартная ситуация, что ее ребенок должен час поорать. Может, он так выражает свои эмоции, сбрасывает напряжение, энергию. Он орет час — а потом у него все хорошо, «золотой ребенок» в остальное время!

— Напряжение сбрасывает ребенок, но оно накапливается у окружающих. Мы хотим час тишины, но получаем совсем противоположное, нарушено ожидание.

— Ребенок может быть неуправляемым. Ребенок — не робот. Его невозможно включать-выключать, когда нам это нужно. А чем отличается пьяный пассажир?

— На пьяного можно вызвать милицию.

— Да, на ребенка не вызовешь. Что можно предпринять? Поменяться местами с пассажиром, перебраться в другое купе (в поезде), но там может оказаться храпящая бабушка… Можно заткнуть уши и попробовать заснуть. Обычная бумага поглощает 70% шума.

Родитель может напрячься и попробовать заинтересовать ребенка. Но пока тот не освоит окружающее пространство — как дергать шторку, как откидывается столик и т.д. — он не сядет рисовать. Надо дать ему время для исследования. Причем неважно, сколько ребенку лет.

Но бывает такое, что родитель по каким-то причинам нересурсный, он вымотан, у него серьезная проблема и т.п.

Так, у пассажира по соседству может болеть голова — он нересурсный, а у мамы ребенка кто-то близкий умер — она тоже нересурсная. Возможно, пассажиру с болью и с претензиями к этой ситуации в этот момент хочется, чтобы о нем самом немного позаботились, просто посочувствовали.

Что тут посоветовать? Нужно предъявляться, нужно просить о помощи, нужно предлагать помощь другим. У нас чаще происходит так, что один человек с проблемной ситуацией сталкивается с другим таким же. Взаимодействия не происходит. Получается агрессия. Эмоциональное состояние накручивается еще больше. Может, маму, чей ребенок шалит в вагоне поезда, уже так достали педагоги «ваш такой ужасный», и тут незнакомец требует успокоить ребенка…

Взаимодействовать можно и нужно. Пытаться решить ситуацию, не бояться предлагать помощь.

— В нашем обществе нарушена коммуникация? Проблема в этом, по-вашему?

— Отношений нет, люди их не строят, ими не пользуются. Сейчас такое время, когда люди замкнуты в себе. Эмоциональный голод растет. Люди категорически не вступают в контакт тем не менее. Получается, что любое столкновение интересов — это, по сути, конфликт.

В поезде в ситуации шумного ребенка, следовало бы просто объяснить ситуацию и предложить помощь: «У меня очень болит голова, могу ли я что-то сделать, чтобы в купе стало немного тише?». И отклик обязательно будет! Ведь маме нужно тоже услышать, что ей предлагают помощь. Она уже привыкла, что ее ребенок всем мешает, ей надо постоянно помогать кому-то… Если у нее потребовать помощь в такой ситуации — возникнет отторжение «я ничего не могу сделать» или «вам надо — вы и делайте!».

Каждый человек несет ответственность за свои эмоции. Ломать мир, чтобы было хорошо тебе — не совсем правильно, потому что это — нарушение чужого мира. Выравнивать свой мир за счет чужого — неверно.

Если мне некомфортно, что ребенок час орет в самолете, я несу ответственность за свое недовольство и за свой некомфорт. И только у меня есть ответственность позаботиться о собственном комфорте. Но если я требую успокоить ребенка — это нарушает чужой мир. Просите стюарда дать наушники — в самолете они есть. Или можно помочь ребенку переключиться — запустите бумажный самолетик! Но примитивные вещи не сработают «дам конфетку, а ты не плачь». Нужен креатив.

Хорошо, если ребенка переключит родитель, но если крик связан с ситуацией, когда перед полетом ребенку что-то не разрешили, не купили… тогда он может кричать долго, и его крик зациклен на маму, которая, скорее всего, не сможет его успокоить. Остальные пассажиры тут попадают «под раздачу».

Но если вы терпите свое состояние дискомфорта долгое время «когда же это закончится», стоит задуматься. Вы делаете выбор терпеть, то есть саморазрушаться, вместо того чтобы позаботиться о себе. Человек «цепляет» на себя ситуации из внешнего мира, в зависимости от своего состояния. Если настроение хорошее, тогда нам неважно: солнце на улице или дождь, наступит кто-то на ногу или нет.опубликовано econet

Беседовала Алина Шарко

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