Как воспитывать ребенка согласно его собственному ритму

Дети — цветы жизни. Но ведь не все цветы растут сами по себе. Те, которыми невольно любуются прохожие, высажены в правильное время, в правильном месте, вовремя политы, очищены от сорняков, и ключевое слово здесь – «вовремя».

Дети — цветы жизни. Но ведь не все цветы растут сами по себе. Те, которыми невольно любуются прохожие, высажены в правильное время, в правильном месте, вовремя политы, очищены от сорняков, и ключевое слово здесь – «вовремя».

Как-то я, мама троих детей, сказала себе: «Если ты родила ребенка, это еще не значит, что ты умеешь его воспитывать.» Трое мальчиков должны быть хорошо дисциплинированными, чтобы в доме были мир и порядок. Но как это сделать? Они ведь совершенно разные! Холерик, меланхолик и флегматик — три разных характера, три темпа жизни, три сферы интересов — как не сойти с ума?

Нужно признать, что многие родители в наши дни учатся в первую очередь обеспечивать детей, а потом уже — воспитывать. Вообще «воспитывать» — это неприятное слово, для меня в том числе. В подростковом возрасте мы говорим родителям: «Хватит меня воспитывать!», подразумевая, что не хотим, чтобы нам читали морали и заставляли заниматься скучными делами.

Что же такое воспитание?

Я для себя вывела такую формулировку — «это сопровождение человека по ходу взросления», — только и всего.

Да, нам некогда сейчас качественно воспитывать детей. Мы заняты своими развлечениями: работой, которая намного легче семейной жизни, проектами, служением обществу и глобальным целям человечества, путешествиями на край света. И при этом считаем себя прогрессивным обществом третьего тысячелетия.

На самом деле, так же, как мы пытаемся «сбежать в нирвану» в возрасте 25-30 лет, не пройдя весь путь любви, семьи, построения своего дела или развития своего мастерства, так и с детьми — мы хотим, чтобы они поскорее повзрослели, и обходим стороной некоторые этапы их естественного развития, упуская возможность побыть родителями, и не позволяя им побыть детьми.

Воспитание детей часто сравнивают с выращиванием растений. Каждый заботливый садовник тщательно готовит почву для своих растений, читает литературу, подбирает семена, выискивая их у «знающих людей», вовремя высаживает, заботливо, ежедневно поливает, осматривает ростки на предмет тли, вырывает сорняки из грунта. Садовник никогда не злится на свои цветы! Наоборот, он разговаривает с ними, и каждое утро они «ждут» его прихода. Садовник в классическом понимании больше ничем не интересуется, кроме выращивания цветов. Он видит в своей работе великий смысл. Это его призвание.

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Цветы просыпаются с рассветом и засыпают на закате, они не смотрят телевизор, но любят четкий график и регулярность поливов.

Первое, что нужно уловить в воспитании детей, — это ритм. У каждого ребенка есть свой четкий ритм: когда просыпается, когда засыпает, время бодрствования между периодами отдыха, время завтрака, обеда, полдника, ужина, время дневного сна. Очень важна скорость дыхания, речи, передвижения в пространстве: медленно он ходит или быстро, говорит с остановками или тараторит.

Воспитание случается только в процессе чувствования ритма ребенка. Под воспитанием я понимаю процесс, в котором прививаются важные привычки и навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

Например, чтобы ребенок научился вставать и делать зарядку, нужно понаблюдать, в какое время он просыпается, подготовить музыку, возможно, запрограммировать музыкальный будильник в телефоне, и каждый день вместе с ним делать зарядку в одно и то же ЕГО время, к примеру, через 10-15 минут после сна.

А для того, чтобы привить малышу вкус к литературе, необходимо выделить 15 минут между чисткой зубов и укладыванием в постель для ежедневного чтения вслух хорошей книжки.

Немецкие и американские психологи рекомендуют начинать читать книги и ставить хорошую музыку детям, когда те еще находятся в утробе, начиная с 22 недели, когда у них формируется ухо и слуховой канал. Оказывается, слушание пьесы или истории в утробе не только формирует хороший вкус малыша, но и помогает ему привыкнуть к полезному расслаблению в нужное для организма время.

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Следующее, чему нужно уделить внимание, — это ежедневные ритуалы и их последовательность.

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Если ребенок ходит на цыпочках

Дети по своей природе достаточно консервативны, им очень важно, что мы сначала делаем: кушаем, а потом чистим зубы, или наоборот. Если мы однажды ребенку продемонстрировали, что чистим зубы после еды, нам самим нужно:

а) не забывать чистить зубы после еды каждое утро;

б) никогда не путать, когда мы чистим зубы — до еды или после.

Четко соблюдаемая последовательность действий даст ребенку ощущение стабильности окружающего мира и доверия к словам взрослого. Потом он и вам будет подсказывать, что за чем идет, а когда вырастет, будет четко знать, как воспитывать своих малышей, то есть мудро сопровождать их в процессе взросления.опубликовано econet