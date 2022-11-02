Иллюзия уверенности в себе

С некоторых пор я обнаружил, что для меня одно очень популярное выражение потеряло смысл. Это «уверенность в себе» (и родственное ей «вера в себя»). Потому что оно очень абстрактно, непонятно что означает. «Мне нужно стать уверенным в себе» или «мне не хватает уверенности в себе» - что это значит?

Вот говорят об уверенном поведении. Но в чем уверен человек, который так себя ведет? Когда начинаешь конкретизировать эту абстракцию, то обнаруживаешь все, что угодно - но только не эту «веру в себя». Можно быть уверенным в своей привлекательности для противоположного пола. Уверенным в наличии у себя необходимых навыков, необходимых для успеха. Уверенность в успехе, в конце концов.

С некоторых пор я обнаружил, что для меня одно очень популярное выражение потеряло смысл. Это «уверенность в себе» (и родственное ей «вера в себя»). Потому что оно очень абстрактно, непонятно что означает. «Мне нужно стать уверенным в себе» или «мне не хватает уверенности в себе» - что это значит?

Кроме того, само это слово, «уверенность», для меня звучит очень даже ненадежно. Сравните: «я уверен, что у меня есть все необходимые качества/ресурсы для достижения успеха» и «я знаю, что у меня есть все необходимые качества/ресурсы». «Я уверена в своей привлекательности для мужчин» и «я знаю, что могу быть привлекательной для мужчин».

Для меня «я знаю» звучит увереннее, чем «я уверен», как это ни парадоксально. Потому что вера во что-то по сути своей основана не на фактической реальности, а на убежденности в том, что что-то должно быть так, а не иначе («вера» и «верный» - однокоренные слова). А с какой стати должно быть именно так? Уверенность в себе при таком раскладе – это уверенность в том, что я всегда прав? С какой стати?

Поэтому «уверенность» так легко пошатнуть, и несколько неудачных попыток сделать что-то могут ее вообще стереть в порошок. Фактическая реальность оказывается не соответствующей «правильной» реальности, и обнаружение этого нередко бьет очень сильно.

Скажу даже больше: переживание неуверенности при начале любого нового дела (нового знакомства) – совершенно естественно и адекватно, потому что новое – оно по определению неизвестное, и у нас еще нет готовых шаблонов для действия.

Неуверенность лежит в основе любого развития, потому что процесс и результат непредсказуемы; уверенность же как раз базируется на идее, что ничего неожиданного не произойдет, я все «уже проходил не раз» и «я все предусмотрел» (т.е. все мои действия – правильные и приведут к успеху).

В общем, человек я довольно неуверенный и тревожный. У меня много сомнений, колебаний, страха тогда, когда предстоит что-то совсем новое. Абстрактной «уверенности в себе» я лично предпочитаю «готовность к риску», которая подразумевает способность быть рядом со своей неуверенностью, выдерживать ее – и действовать так, как хочешь. А как выдержать-то ее, неуверенность, не отказаться от того, что хочешь?

Если бы был кто-то, кто нам мог бы дать 100%-ю гарантию успеха, то места колебаниям бы не было. Ведь люди боятся не новизны или риска как таковых, а поражения, вероятность которого возрастает вместе с новизной. Именно страх поражения уничтожает готовность к риску, а наличие «правильных и проверенных способов» придают уверенности в том, что удастся избежать непереносимых негативных переживаний и получить долю приятных.

Дайте гарантии – и я вам обещаю, что увереннее меня не будет человека (только убедите меня, что эти гарантии действительно на 100%, а не на 99)… Но если неудача очень тяжела, если нередко сопровождающие ее стыд, унижение, вина, грусть, отчаяние достигают порога невыносимости, отравляя тело и душу – тогда никакие мантры «я смогу!» не спасут, равно как и любые попытки успокоить себя после поражения, вроде «не очень-то и хотелось» или «зато я умею вот это!».

Почему неудачи и поражения становятся столь ужасны, что люди готовы отказаться от них в пользу более «уверенных» путей или ждут гарантий, чтобы стать «уверенными в себе» (а наличие этих гарантий, как мне кажется, единственный способ обрести это)?

Я думаю это потому, что у нас часто отсутствует способность к самоподдержке. То есть, в трудный для себя момент не отворачиваться от своей боли, а признавать ее – и быть рядом.

Часто же люди совершают одно из двух действий, каждое из которых и делает переживание токсичным, то есть непереносимым:

А) Пытаются обесценить или проигнорировать переживание. «Нет, я совсем не обижен», «нет, я не боюсь», «хватит горевать, бери себя в руки», «у меня и так есть все, что мне нужно, это я с жиру бешусь»… . Игнорирование реальности, игнорирование знания о своем реальном и актуальном состоянии оборачивается тем, что избегание этого знания (я обижен, я боюсь, я горюю, я разочарован, я обескуражен…) становится привычным поведением.

Б) К имеющемуся переживанию (горю, страху, стыду…) добавляют ненависть к себе такому. Ты потерпел неудачу? Это потому что у тебя руки из жопы растут. Ты испугался? Трус.

Помните, может быть, из детского опыта, что вас больше всего утешало тогда, когда вам было плохо? И что наоборот, усиливало боль, «раскрашивая» ее дополнительными оттенками стыда, унижения, вины?

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Помню, как при мне один мальчик свалился с велосипеда и ударился коленкой. Подскочивший папа сначала рявкнул «ты куда вообще смотрел?!» (действие «Б»), а потом дополнил это: «все, хватит реветь!». И я помню, как меня самого в детстве и моих дочек сейчас утешает совсем иное: признание их боли и разрешению этой боли быть. «Ты упала с велосипеда, больно и обидно, да? Я понимаю, это очень неприятно…».

Нам в детстве очень нужен опыт переживания поражения или неудачи, когда от нас не отворачиваются близкие люди, а просто находятся рядом – и не прерывают проживание и осознание того, что произошло. Не отворачиваются и не затыкают. Тогда и мы учимся не отворачиваться от себя и не усиливаем реальные чувства от того, что что-то в этом мире идет не так, как нам хотелось бы, еще и ощущением собственной «неправильности».

Самые трогательные моменты в спорте для меня – это не торжество победителей, а когда побежденные подходят к своим болельщикам – и от них не отворачиваются с криками «неудачники!», а им хлопают, подбадривают и говорят: «Да, очень жаль, но вы наши все равно, и спасибо, что боролись!»… Причем они не кричат «вы лучшие!!!» - это неправда, лучшим оказался сегодня кто-то другой. Они говорят: «Мы все равно с вами»…

Как часто многим людям не хватает этой внутренней команды болельщиков, которые в моменты нашего самого тяжелого падения и унижения остаются рядом – и переживают неудачу вместе...

Внутреннее одиночество, когда сам с собой не можешь разделить горечь, а можешь только добивать сам себя – вот источник зашкаливающей неуверенности. Вера в себя, если уж на то пошло, это знание/ощущение того, что ты сможешь принять, прожить любой результат своих действий – и не уничтожить себя в случае неудачи. Даже в случае серии неудач.

Когда я пишу эти строки, я совершенно не уверен, что эта статья понравится, соберет много откликов, лайков и так далее. У меня нет технологии «уверенного написания хитов». И я не знаю, каким будет отклик.

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Но если я готов встретиться с любым переживанием – то я смогу выложить ее в свой блог или куда бы то ни было. Если будет отклик – мне это точно приятно и немного радостно. Немного – потому что все-таки это уже не первая статья…

Если не будет никакого отклика – мне точно будет грустно, будет жаль, что то, что для меня является важным и интересным, у других не отозвалось. Но, похоже, внутри себя мне уже удалось в этом случае создать команду собственных болельщиков, свой поддерживающий «внутренний объект», и мне не страшно. И сегодня я рискну…опубликовано econet.ru

Автор Илья Латыпов