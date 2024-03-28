Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите.

Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите. Особенно на работе, где очень много конкуренции и столкновений эго. Часто вы вынуждены быть кем-то, кем вы не являетесь, чтобы получить признание, хотя ваше сердце говорит, что так быть не должно. Ваше сердце жаждет гораздо более естественного образа действий. Это желание очень сильно в вас. Поэтому я бы хотел объяснить вам, как работают энергии сердца, и как вы можете их распознать. Энергии сердца не оказывают давления. Они очень мягки и нежны по своей природе. Сердце говорит с вами через интуицию. Сердце дает вам мягкие подталкивания и намеки и никогда не скажет чего-то, заряженного эмоциями страха и давления.