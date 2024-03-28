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О том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха

Источник: sobiratelzvezd.ru 28 марта 2024 6630
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Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите.

О том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха

Сейчас о том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха и эго. Я хочу дать вам несколько ключей к тому, как распознать энергию сердца, находясь в окружении, где эти энергии отнюдь не доминируют. Обычно вы должны бороться за то, чтобы получить то, что хотите.

Особенно на работе, где очень много конкуренции и столкновений эго. Часто вы вынуждены быть кем-то, кем вы не являетесь, чтобы получить признание, хотя ваше сердце говорит, что так быть не должно. Ваше сердце жаждет гораздо более естественного образа действий. Это желание очень сильно в вас. Поэтому я бы хотел объяснить вам, как работают энергии сердца, и как вы можете их распознать.

Энергии сердца не оказывают давления. Они очень мягки и нежны по своей природе. Сердце говорит с вами через интуицию. Сердце дает вам мягкие подталкивания и намеки и никогда не скажет чего-то, заряженного эмоциями страха и давления.

Поэтому первый энергетический поток сердца я бы назвал потоком непринужденности. В своей повседневной жизни вы легко можете отметить, где вещи происходят гладко и находят свой естественный путь, а где вы постоянно натыкаетесь на сопротивление тому, чего стараетесь достигнуть.

О том, как распознать действуете ли вы из сердца или из страха

В последнем случае это означает, что вы не в гармонии или не полностью в гармонии со своей энергией сердца. Секрет энергии сердца в том, что она делает чудеса не через использование силы, а мягко и непринужденно.

Дерзнуть и последовать за своей интуицией – это один из самых важных способов достижения гармонии с энергетическим потоком сердца, который я назвал «потоком непринужденности».

Следование за своей интуицией в контексте работы и творчества, где эта энергия не очевидна, создает неожиданные для вас возможности. Это приближает вас к Дому в том смысле, что приближает вас к месту, к которому по своим энергиям вы принадлежите.» опубликовано econet

Памела Криббе «Работа, деньги и творчество»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология. жизнь интуиция гармония сердце энергия

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