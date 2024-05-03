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13 вещей, которые не делают уверенные люди 

Источник: vk.com 03 мая 2024 6446
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Уверенные в себе люди верят в собственный успех. Если ты не веришь в себя, почему кто-то другой должен? В этой статье вы узнаете 13 вещей, которые не делают уверенные люди.

13 вещей, которые не делают уверенные люди 

Уверенные люди знают, чего они ценят и хотят. Их привычки и модели поведения помогают достичь поставленных целей. И они никогда не делают того, что может отбросить их назад. 

13 вещей, которые не совершают уверенные люди

  • Они не считают себя менее значимыми, чем другие
  • Они не боятся сомнений
  • Они не колеблются слишком долго
  • Они не ждут, когда судьба повернется к ним лицом 
  • Они не путают уверенность с высокомерием
  • Они не боятся обратной связи или конфликтов
  • Они не боятся провала
  • Они не стремятся все сделать идеально
  • Они не верят всему, что говорят в рекламе
  • Они не верят всему, что видят в социальных сетях 
  • Они не избегают пробовать новое
  • Они не сосредоточены на самих себе
  • Они не позволяют окружающим определять их цели

1. Они не считают себя менее значимыми, чем другие.

Это фундаментальное убеждение, которое лежит в основе уверенности в себе: «Моя ценность как человека равна ценности любого другого». Это не значит, что вам не нужно стараться, чтобы получить желаемое, и конечно не означает, что жизнь поровну осыпает всех своими дарами. Но это значит, что у вас равные права с кем-то еще, и вы имеете право отстаивать свою точку зрения, стремиться к цели и наслаждаться жизнью! 

2. Они не боятся сомнений.

Уверенные люди осознают, что сомневаться в себе не всегда плохо. Иногда страх – это сигнал, что вы недостаточно готовы к важной презентации, концерту или интервью. Голос сомнений даст вам верный совет: получить больше информации, двигаться в другом направлении или сделать перерыв. 

3. Они не колеблются слишком долго.

Обратная сторона пункта 2 заключается в том, что вы тратите часы на подготовку, забывая о необходимости действовать. Уверенные в себе люди не зацикливаются на том, что может пойти не так. 

4. Они не ждут, когда судьба повернется к ним лицом.

Как вы представляете уверенного человека? Это не обязательно тот, кто делает что-то грандиозное, например, претендует на высокую должность. И в маленьких шагах есть своя смелость. И для них необходима отвага. Небольшие, но постоянные достижения определяют нашу личность. 

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13 вещей, которые не делают уверенные люди 

5. Они не путают уверенность с высокомерием.

Некоторые люди боятся уверенности, потому что не хотят покушаться на права других людей, занимая слишком много места в пространств, и превращаясь в самодовольных наглецов. Истинная уверенность в себе не имеет ничего общего с нарциссизмом. Когда вы уверены в себе, вы становитесь менее эгоцентричным и погруженным в себя. Когда вы перестаете беспокоится о том, как вас воспринимают окружающие, вы можете уделять больше внимания тем, кто рядом с вами. 

6. Они не боятся обратной связи или конфликтов.

Уверенные люди могут принимать полезную обратную связь, не начиная защищаться и оправдываться. Когда ваше чувство собственного достоинства не стоит на кону, вы можете справиться с критикой и даже прямым отказом, не позволяя ему сломать вас. Уверенные люди не унижают других, если начинается конфликт. Можно смело высказать свою точку зрения, но при этом выслушать чужое мнение и даже прийти к компромиссу. 

7. Они не боятся провала.

Уверенность не означает, что вы никогда не потерпите неудачу. Это не означает, что вы должны всегда улыбаться, не зная, что такое тревога или сомнения в себе. Напротив, вы знаете, что такие чувства есть, но вы можете справиться с ними и преодолеть их, бросив себе вызов. 

8. Они не стремятся все сделать идеально.

Перфекционизм – это форма ошибочного мышления, которая является причиной неуверенности в себе. Если вы считаете, что необходимо все досконально выяснить, прежде чем перейти к действиям, это убеждение мешают вам действовать. 

9. Они не верят всему, что говорят в рекламе.

Многие рекламные объявления разработаны специально, чтобы вселить в нас сомнения. Компании повышают продажи, заставляя нас чувствовать себя неполноценными, а потом предлагая продукт, которые якобы решит нашу «проблему» - которую мы до этого даже не замечали! 

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13 вещей, которые не делают уверенные люди 

10. Они не верят всему, что видят в социальных сетях.

Этот пункт тесно связан с предыдущим. Листая ленту новостей в социальных сетях, легко поверить, что у всех окружающих идеальный брак, карьера мечты и внешность супермодели. Но помните: все, что люди размещают в интернете, сильно ретушируется и редактируется. У всех есть физические несовершенства и бывают плохие дни. Но никто не публикует это в Facebook! 

11.Они не избегают пробовать новое.

Продолжая пробовать что-то новое, вы поймете, что неудачи и ошибки ведут к личностному росту. Принятие ошибок как части жизни станет вашим мировоззрением. Парадоксально, но чем лучше вы готовы к поражению, тем ярче ваш успех. Чем больше вы сделаете выстрелов, тем выше шанс поразить мишень! 

12. Они не сосредоточены на самих себе.

Это может показаться нелогичным, но когда вы уверены в себе, то меньше сосредоточены на себе. Входя в комнату, многие думают: «Они все посмотрели на меня. Все решили, что я выгляжу глупо. Каждое слово, которое я скажу, звучит по-идиотски!». Но правда в том, что люди заняты собственными мыслями и чувствами. Перестав слушать разговор в своей голове, вы сможете искренне заинтересоваться общением с другими. 

13. Они не позволяют окружающим определять их цели.

Никто не должен указывать вам, что для вас важнее. Конечно, культурная среда и реклама пытаются убедить вас в том, что престижная работа, большой дом или модная машина – это то, что сделает вас счастливым. Нужно много внутренней силы и убежденности, чтобы не следовать социальным ожиданиям. Уверенность в себе не всегда воплощается в головокружительной карьере. Иногда это просто готовность сказать: «Нет, этот вариант сейчас мне не подходит».опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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