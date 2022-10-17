5 шагов по выходу из энергетической ямы

Энергетическая яма. Иными словами — апатия, низкоэнергетическое состояние. Но зачем я использую такое грубое слово? Исключительно ради наглядности. Мысль сравнивать фрустрацию и блокировку энергии с анальным зажимом пришла впервые, конечно, Фрейду. Других таких дерзких в психологии не было.

Ж*па — это энергетическая яма. Иными словами — апатия, низкоэнергетическое состояние.

Но зачем я использую такое грубое слово?

Исключительно ради наглядности.

Мысль сравнивать фрустрацию и блокировку энергии с анальным зажимом пришла впервые, конечно, Фрейду. Других таких дерзких в психологии не было. Но потом уже и аналитики, и телесно-ориентированные терапевты с удовольствием пользовались этим ярким образом. А Перлз так и вовсе рисовал все энергетические процессы в поле через анус и его деятельность, буквально на схемах подробно изображал, как именно все с энергией происходит.

До этого он, правда, написал научную работу «оральное сопротивление», а психоаналитики не одобрили и сказали ему, что орального сопротивления не бывает, а бывает только анальное, на что Перлз обиделся и перестал считать себя психоаналитиком, но замечание учел. Потом он основал собственную грандиозную школу и столько, сколько понял и открыл про энергетическое поле Перлз, не понял, наверное, никто. Разве что Курт Левин.

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Но в общем, это неважно, важно, что процессы блокировки энергии и фрустрации ее потока, а так же выход из этого состояния, нагляднее всего изображать через эти может быть и неприличные, но зато хорошо понятные и знакомые всем образы. Аналогия получается почти полная.

Итак. Чтобы выйти из ж*пы, нужно сделать 5 шагов.

Шаг 1. Осознать, что ты — в ж*пе

Несмотря на то, что в ж*пе всегда довольно тесно, душно и темно, многие отрицают, что находятся в ней.

Некоторые даже настаивают, что это и есть безопасность и комфорт, а все, кто живут иначе, страдают.

То есть осознать свою фрустрацию — это уже полдела, но обычно это сложно, поскольку человек уже забыл, как бывает иначе и на чувственном уровне воссоздать другое состояние и представить, не может.

Однако, пока не поймешь, что это — ж*па, шаг из нее не сделаешь.

Шаг 2. Осознать, что ж*па конечна

Идея о бесконечности ж*пы, о том, что все вокруг — суета сует, жизнь — дерьмо, юдоль страданий, сартровская блевотина и т.д. не просто не нова, но и трудно назвать философские направления, где эта идея не приветствовалась бы: от буддистов до экзистенциалистов. Даже эпикурейцы, которых зря противопоставляют стоиками, высказывались о жизни не очень позитивно и считали как и стоики, что привязанность к жизни порождает страдания. Но лучше оставить всю эту мрачность философам, которые любили забраться, если уж не в ж*пу, то хотя бы в бочку.

Жизнь намного шире и многообразней одной отдельно взятой ж*пы, и об этом нужно помнить. Аргументов и доводов искать не следует, в ж*пе их не найдешь. Нужна иррациональная вера в то, что ж*па конечна, однажды она закончится и в конце туннеля появится свет.

Шаг 3. Найти просвет в конце туннеля

Важно понять, с какой стороны выход. Обычно он там, где есть свет, но если все наглухо закупорено, можно ориентироваться по звукам. Где более шумно, там и выход. Иными словами выход из ж*пы там — где люди. Погружаться вглубь себя, искать внутри себя смысл и Бога, не следует. Это уведет все глубже и глубже в яму, то есть вы поняли куда.

Когда направление выбрано, необходимость движения осознана, можно сказать, что сделано две трети работы.

Остались два последних шага.

Шаг 4. Открыться

Некоторым кажется, что это самое сложное, почти невозможное. На самом деле, если это слишком сложно, нужно вернуться на три шага назад. То есть получше осознать, где ты находишься, осознать конечность этого и поверить в правильность выбранного направления. Все рефлексы сжимания и блокировки энергии на стадии 4-го шага связаны с тем, что предыдущие шаги не были сделаны.

Страх, который возникает при мысли о том, чтобы открыться миру и людям, связан с недостаточным пониманием того, насколько тесно и душно в ж*пе, насколько вредно там жить, насколько это опасно для жизни. Это все равно как бояться свежего воздуха и погибать от недостатка кислорода. То есть страх связан исключительно с тем, что человек плохо оценил масштабы своей фрустрации и ее опасность. Надо оценить.

Так же открыться может мешать жадность, мысль о том, что отдаешь нечто ценное, что пригодится самому, что неплохо бы поэкономить. Энергию невозможно накопить и сэкономить, любой запор вызывает интоксикацию, а не обогащение. Энергии становится больше только если ее тратить, если наладить с миром активный обмен. Если пытаться потреблять и не расходовать, возникнет непроходимость путей.

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Шаг 5. Не ждать награды сразу

Когда человек делает первые шаги из своей ямы, заново учится открывать зажатый поток энергии, вспоминает, что такое спонтанность и активность, очень важно понимать идею конвертации энергии.

Многие, едва сделав шаг из ж*пы и отдав что-то миру, ожидают получить вознаграждение или хотя бы одобрение, а услышав, что это г**но, обижаются так, что возвращаются обратно. Многие так и живут от вылазки до вылазки, и каждый раз укрепляются в мысли, что лучше сидеть в ж*пе.

На самом деле важно понять, что прямой поток энергии человека (то есть его интерес, любовь, внимание) является ценным лишь для тех, кто его любит, для кого его значимость высока. Для всех остальных людей интерес представляет лишь полезный продукт этого потока, то, что человек сделает посредством своего интереса, внимания, любви, что произведет, какую объективно полезную услугу предложит, то есть большинство людей интересуют лишь продукты нашего труда, особенно труда высокоспециализированного.

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Но курс этой валюты, которой является энергия человека, все время меняется, в зависимости от прокачки его навыков и от того, насколько более значимой становится его персона для других. В какой-то момент его интерес и сам по себе будет цениться очень дорого (особенно близким кругом), а все, что он произведет станет оцениваться на вес золота. Но торопиться в своих ожиданиях нельзя. Нужно смириться с мыслью о том, что курс сначала наверняка будет очень мал, но имеет все основания расти, если не закрываться и не опускать рук.

Если же выходить из ж*пы с мыслью, что все тебя оттуда только и ждут с хлебом и солью, очень быстро возникнет мысль, что кругом-таки враги. Они не враги, они скорее безразличные люди, и чтобы получить их расположение, нужно что-то сделать для них, что им (почему-то вдруг) понравится.опубликовано econet.ru

© Марина Комиссарова

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