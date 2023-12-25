И мужчина, и женщина слепы в выборе спутника жизни. Мужчина смотрит на тело и ошибается: тело недолго наслаждает глаза. Женщина смотрит на ум и тоже мимо: ум любит вместо мёда лить в уши дёготь. Им бы смотреть на душу, но душа, как цветок - раскрывается только после того, как ум и тело отпоют и отпляшут свои брачные песни и пляски и позволят случиться тишине.

И мужчина, и женщина слепы в выборе спутника жизни.

Мужчина смотрит на тело и ошибается: тело недолго наслаждает глаза.

Женщина смотрит на ум и тоже мимо: ум любит вместо мёда лить в уши дёготь.

Им бы смотреть на душу, но душа, как цветок - раскрывается только после того, как ум и тело отпоют и отпляшут свои брачные песни и пляски и позволят случиться тишине.

В тишине, когда уже не надо расставлять приманки и силки на привлечение желанной дичи, аленький цветочек души начинает источать аромат нежности.

Нежность вызывает уважение и благодарность, необходимые для создания пространства, в котором две души хотят продолжать совместный путь.

Чем нежнее душа, тем больше она нуждается в защите тела и ума. И тогда они снова выходят на сцену, но вместо брачных теперь поют и танцуют под отпугивающие мотивы, чтобы вновь создать тишину и позволить цветку души раскрыться.

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Тишина приходит в виде одиночества. И надо иметь сильный ум, чтобы он не пел свои старые песни-приманки-и-страшилки, а помолчал и дал нежности вновь заполнить пространство.

Так приходит Любовь. А за ней приходит тот партнер, который готов беречь тишину и нежность.опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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