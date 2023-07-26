«Ищите женщину», - говорят французы. По моим наблюдениям ее и искать не надо. Она сама приходит. Если готов.

Чудо является величайшим табу современного мира. Допустимы только тщательно спланированные и годами достигаемые достижения. В крайнем случае внезапные открытия, которые наука безусловно сразу же понимает и берет на вооружение (странно звучит в отношении науки). Чудо — нельзя. Даже в религиозных конфессиях любое чудо без разнарядки - от лукавого.

Чудо просто так — очень жесткое табу.

Почему?

У меня есть любимый анекдот на эту тему. Если спросить мужчину: «Какова вероятность встретить динозавра на улицах Москвы?» - мужчина ответит: «Ничтожно мала — в принципе стремиться к нулю».

Если о том же самом спросить женщину — женщина ответит: «В принципе пятьдесят на пятьдесят — либо встречу либо нет».



Понимаете из этой истории для кого опасно чудо?

Непредсказуемое и внезапное событие, не соответствующее известным наблюдателю законам опасно для инфантильного мужского сознания. Чем опасно, вы не поверите, но как ни странно именно взрослением. В основе импульса к развитию, толчка для мужского сознания лежит именно чудо. Все остальное не в счет. Не возбуждает.

Но оно же и страшит — вдруг потенции не хватит.

Готовясь к этой статье я перебирал большие и малые чудеса своей жизни, повлиявшие на мое развитие и вспомнил историю чудесного исцеления моей пациентки. Это была девочка лет восемнадцати, страдавшая очень тяжелой бронхиальной астмой.

«Жалко девочку, но придеться назначать гормоны», - сказала моя заведующая. Не пришлось — девочка исцелилась в один день, когда в соседней палате умер ее папа, также страдавший тяжелейшей бронхиальной астмой. Девочка, теперь уже взрослая женщина — мать двоих детей работает продавцом в одном из книжных магазинов, я переодически захожу ее проведать. У нее бывают простуды, но приступов удушья больше не было. Она исцелилась.

Я часто упоминаю эту историю, поскольку она послужила одним из толчков, заставивших меня развиваться. Я понял, что больше не хочу заниматься такой медициной, которой занимался до этого. Что есть что-то, что не вмешается в тесный манежик, моего тогдашнего сознания.

Это пример чуда со знаком плюс.

Великий доктор Карл Витакер в своей книге описывет отрицательное чудо, резко повлиявшее на его сознание. В конце операции, которую он как хирург успешно проделал, внезапно взорвался наркозный аппарат. Никто из персонала не пострадал, но пациентка погибла. «И я подозреваю, что ее смерть унесла мое желание продолжать по окончании стажировки специализацию в этой области медицины», - написал Карл Витакер.

И в том и вдругом случае мужское сознание внезапно встретилось с Непознанным. Улыбка Богини.

В первом случае радостная, во втором грустная. «Готов, мой мальчик, идти дальше? Или продожишь сосать свою пустышку?» «Пустышку! Пустышку!»

Мне странно об этом говорить, но в моей крартине мира выглядит, что мужской аспект сознания многих обитателей этой планеты больше всего на свете боиться встретиться с женским аспектом сознания. Впустить Непознаное в свою жизнь. Почему так?! У меня нет ответа. Есть только версиии. Предположения.

Богиня многое дает — но отбирает она не меньше. У меня одна ее улыбка отобрала шесть лет института, год интернатуры и два года работы в больнице. Одна улыбка — девять лет. Заре навстречу.

Двигаясь навстречу Непознанному мужчина неизбежно потеряет все. Все, кроме того что невозможно потерять. И то, я не уверен, что есть на самом деле такое. Хочешь встретиться с Богиней сними больше чем одежду — сними самого себя. Это страшно. Хотя опять таки нет ответа на вопрос: «Чем страшно?»

Мы недавно обсуждали с другом, что взрослым может считаться мужчина, который ничего не боится. Бесстрашный мужчина. Отнюдь не смелый. Здесь речь не идет не об инстинкте самосохранения, его как раз глупо терять.

Речь идет о страхе как аспекте сознания, перемычке, перегородке за которой скрывается Непознанное во всем своем величии.

Я снова скажу очевидную вещь — героизм верный спутник страха. У меня был когда-то клиент начальник одного из областных ОБОПов. Он обратился ко мне со странным клиентским заказом. Его сделали начальником. Но в нем осталось желание стремиться к опасности. «Я если не езжу на задержание — со своими нарываться начинаю. А с нашими лучше не нарываться, они ведь и убить могут».

Он поведал, что единственное решение, которое он нашел - периодически выезжать в составе группы задержания. Когда бы с ним начали работать, то быстро выяснилось, что ему легче по привычке полезть под возможные пули, чем пережить шутки своих коллег по поводу его кабинетной жизни. Всего-то. Мы все как-то решаем проблему насмешек в подростковом возрасте.

Но не все так просто. Оказалось, что если он идет навстречу этому своему страху, пробуждаемому насмешками товарищей, соприкасается с теми аспектами сознания, которые в нем пробуждаются за этой «кошмарной» энергетической перемычкой, то ему начинает казаться странной вся его деятельность по «борьбе с преступностью». Он вообще перестает быть обоповцем. Улыбка Богини. Двадцать лет службы - коту под хвост. Оказалось, что ему легче идти навстречу понятным и предсказуемым пулям понятного и предсказуемого «противника» чем обнаружить миротворца в самом себе.

Обычная мужская инициация, да только куда с ней податься сорокалетним подросткам? В какой военкомат? Естественная эволюция мужского сознания из воина меча превращаться в воина слова, а затем в воина духа. Начинать выигрывать сражения в своем сознании до того как они развернуться в реальном мире.

Так это устроено. «Цивилизованные» мужчины боятся Непознанного конечно же не во внешнем мире. Они боятся чуда трансформации внутри самих себя. Очень мне нравиться фраза Александра Адушкина по этому поводу: «Божественное в человеке не боится. Божественному нечего бояться. Боится всегда дьявольское».

Никакими словами не передать насколько обедняет цивилизация, избегающая чуда саму себя. Даже вообразить невозможно. Поскольку лишаясь волшебных возможностей Непознанного цивилизация становиться унылой и предсказуемой как позавчерашняя котлета. Космическая нищета сознания при иллюзорном развитии науки.



Если присмотреться, то вы обнаружите, что современные «ученые» делают все возможное лишь бы избежать непосредственной встречи своего сознания с тем, что они исследуют. Все эти немыслимо дорогие, многомиллиардные игрушки выполняют одну единственную задачу — дополнительных барьеров между мужским аспектом сознания и Непознанным, компенсируют страх, и в такой же степени помогают «науке» познавать этот мир, в какой презервативы способствуют беременности. Только когда прибор ломается, а презерватив рвется. Улыбка Богини.

Чем внешний прибор хорош? Его можно выключить и пойти домой спать. Если ученый рискует использовать свое сознание в качестве прибора — то с кнопкой «стоп» могут возникнуть проблемы.

«Ищите женщину», - говорят французы. По моим наблюдениям ее и искать не надо. Она сама приходит. Если готов.

Из медицины я ушел в науку. Но и туда пришла женщина и помогла мне пойти дальше. И так всю мою жизнь.

На самом деле живительный танец Богини отбирает иллюзорное и дает настоящее. И не беда, что завтра это настоящее тоже станет иллюзорным. Важно, что оно сегодня настоящее. Один из постулатов Божественной науки — истина не подлежит хранению. «Танцуй со мной мой принц — познавай самого себя».



Весь характер известной нам цивилизации сформирован реликтовым страхом перед Непознанным. Из за этого большого страха все социальные институты сдвинуты от «греха подальше» на территорию мужского сознания. В обычных школах не преподают два самых важных для жизни навыка. По сути, это один навык разделенный на два аспекта: понимать и уметь пользоваться своим телом и понимать и уметь пользоваться своим сознанием. Все остальное — не так существенно. Является прикладным.

Девочки с самого раннего детства оказываеются в дискриминированном положении. Системы образования, ориентированные на мужское сознание неизбежно стремятся превратить женщин в мужчин второго сорта. Все ценные возможности женского разума не востребованы. После такого образования получаются мужчины обоих полов, которые не понимают в чем между ними разница кроме первичных половых признаков.

Разница в алхимии. Мужчине принадлежит Познанное, женщине Непознанное. При встрече мужского и женского аспектов происходит рождение нового. Чудо творения. Вспоминая историю моей встречи с пациенткой — мы с ней оба получили то, что нам нужно. Она была молодая и красивая. Я очень не хотел ее так безумно «лечить», как меня учили. И чудо случилось. Ее сознание трансформировалось — и она исцелилась. Мое сознание трансформировалось - и я освободился. Тантра. Вот чему хорошо бы с детства учить в школах. Но для этого нужны Учителя. Учителя от Бога.

Удивительно насколько люди стремяться игнорировать все необычное. Мы вечером после некоторых практик вышли с сыном прогуляться к морю, не очень поздно. И увидели метрах в трех от пешеходной дорожки следующую картину: на траве лежал мужчина в белой одежде, рядом сидели двое мужчин тоже в белых одеждах. Одежда лежащего мужчины светилась красивым голубым светом. Тихо звучала музыка, сидящие мужчины что-то тихонько пели. В общем то ничего сверхъестественного, просто немного необычно: непонятно откуда музыка и свет.

Никто из прохожих не замечал этого события. Все просто проходили мимо. Мы с сыном остановились и начали смотреть и слушать. Тогда один из мужчин, попросил нас уйти и не мешать. Все.

Мне вспоминается еще одна история. Я занимался в студии пантамимы в студенческие годы и решил после выступления, не снимая клоунского грима проведать подругу, лежавщую в травматологическом отделении больницы скорой помощи. На мне были прекрасные бело-голубые гетры, коротенькие клетчатые штаны, длинный пиджак нелепой расцветки, какой-то бант на шее, клоунский грим на лице и конечно, красивый берет с помпоном.

В больницах скорой помощи — строгий пропускной режим. Очень строгий. Я прошел мимо вахтерши как человек невидимка. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Никто не бросился ко мне и в отделении с традиционным криком: «Мужчина, вы почему без халата». Мне попадались навстречу пациенты, врачи, медсестры, но меня никто не замечал. Клоуны не могут ходить по отделениям скорой помощи. Это безумно...



Нет, это не безумно — это необычно. Еще не чудо — но где-то рядом. Если бы я был в омоновском прикиде — меня бы наверняка заметили. Это безумно.

Безумно когда во всем мире молодых мужчин учат убивать друг друга вместо того, чтобы учить их понимать друг друга. Безумно пытаться исцелить преступность с помощью тюрем. Безумно лечить бронхиальную астму гормонами, а сердце нитроглицерином. Безумно политика после драки прямо перед трибунами в парламенте считать вменяемым политиком и оставлять в парламенте - ибо какие законы он может принять? Ой сколько всего безумного... Но все делают вид что это нормально. Или это правда нормально?!

Есть странный миф, о том, что мужчина должен доверять женщине. Иногда он сопровождается идеей, что главное найти «свою» женщину, тогда ей можно будет доверять.

Мечта духовных импотентов. Представьте серфингиста и гигантские океанские волны. Мужское сознание и Непознанное. Если мужчина довериться волне — он уподобится щепке. Конечно волна его рано или поздно куда-то вынесет. Будит ли это серфинг? Серфинг для ленивых. Познавая волны серфингист познает самого себя, свои возможности и уверенности становиться больше. Естественно, когда уверенность колеблется по всей шкале от ноля до 99 и девяти в периоде процентов.

Я знаю настоятеля мужского монастыря. Он считает женщину самым опасным существом во Вселенной. Да куда ж ты спрячешься от Богини?



Из страха быть унесенными в открытый океан Непознанного, стать безумными, люди даже не входят в эту воду. Довольствуются тем, что океан сам выбросит на берег.

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Единственное в чем мужчина может быть уверен так это в том, что в нем найдется достаточно потенциала мужского сознания познавать Непознанное.

Если конечно часть этого потенциала не будет съедена страхом. Когда мужчина уверен в своем потенциале встреча с Непознанным перестает быть пугающей. Мужское сознание начинает радоваться непрерывно присутствующей рядом безграничной потенциальности. И тогда и возникает доверие Богине как аспекту Вселенной, в том что ее дары не обязательно легкие и простые, но всегда своевременные и с любовью.



Да только пустышку приходиться выплюнуть. Глядишь и припадешь к гигантской вселенской груди. опубликовано econet

Автор: Вячеслав Гусев

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