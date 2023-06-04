«Назло маме уши отморожу»: бунт или всё-таки выбор?

Что делать, если ребёнок, в которого вложено столько сил и надежд, выбирает «не то» будущее и разрушает ваши старания?

Что делать, если ребёнок, в которого вложено столько сил и надежд, выбирает «не то» будущее и разрушает ваши старания?

Уточним сразу: речь идёт не о ситуациях, в которых человек деструктивен и наносит явный вред себе или другим, а о том случае, когда решение ребёнка вам не нравится, потому что не имеет ничего общего с тем, что знаете и любите вы. Это могут быть образование, карьера, образ жизни, интересы — так или иначе, происходит то, с чем не получается смириться. Или, напротив, не происходит того, чего вы ждёте.

В некоторых случаях подросток действительно поступает так из чувства протеста, но сам этого не понимает.

Разбираемся, почему дети не хотят быть похожими на родителей, чем осознанное решение отличается от демонстративного поведения, где пролегают границы приемлемого и как со всем этим жить.

Когда ребёнок знает, чего хочет

Допустим, вы видите его сотрудником IT-компании, а ему нравится заниматься спортом или шить одежду. Вы возмущены и доказываете, что знаменитыми спортсменами становятся единицы, остальные получают только травмы и эндокринные нарушения, а дизайнер одежды — и вовсе профессия сомнительная (вы лично не знаете ни одного, но смотрели фильм, в котором кто-то из мира моды умер от передозировки наркотиков).

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Расширьте границы своего мира

Велика вероятность, что ваши собственные родители всю жизнь проработали в одной и той же организации, были верны одной специальности и не выезжали за границу. Тогда как современный работающий специалист к тридцати годам успевает сменить десяток рабочих мест, уйти в дауншифтинг, запустить стартап, потерять стартап, поучиться в другой стране и пережить несколько мировоззренческих перестроек. У сегодняшних подростков не такое детство, как было у вас, так что их планы тоже могут быть другими.

Наш опыт не равен чужому и не является общим правилом.

Не делайте поспешных выводов на основании предрассудков и сомнительных источников. Если ребёнок серьёзно увлечён чем-то, он наверняка успел провести маленькое исследование и знает больше, чем вы. Поговорите с ним, чтобы узнать побольше из первых уст и понять, насколько он сам разбирается в вопросе — где знакомится с теорией, какие видит практические варианты реализации планов.

"Некоторые родители склонны воспринимать детское неподчинение как персональную атаку, нападение на них самих, и защищаются, культивируя в детях зависимость и неспособность к самостоятельности", - Сьюзен Форвард, «Токсичные родители»

При разговоре вас могут посещать мысли вроде: «ну что интересного в связях с общественностью, одна болтовня, то ли дело — строительство ракет». Если от рассказа ребёнка вы не ощутите вдохновения, это совершенно нормально. Ведь это не ваша мечта. Пусть эмоциональным ресурсом будет увлечённость ребёнка, а не мысли о конкретной сфере деятельности. Сын или дочь — это не вы, а отдельный человек, хоть и не совсем взрослый. Если вы воспринимаете ребёнка как часть своего тела или собственность, ситуация точно станет нездоровой.

Попробуйте посмотреть на ребёнка за любимым делом и отделить собственные проекции от его личности. Если подросток постоянен в интересах и эмоционально стабилен, пока не всплывает инициированный вами неприятный разговор, то, скорее всего, он хорошо знает, что ему нравится и уверен в своём выборе. В этом случае, возможно, ваш сын или дочь действительно станут несчастными в профессии. Только вот не из-за своих увлечений, а из-за неодобрения семьи.

А если ваше осуждение — это и есть главная проблема для ребёнка?

Если от ситуации действительно страдаете только вы, а дети начинают страдать, когда сталкиваются с обвинениями — это тревожный звоночек. Постоянное чувство вины и ощущение, что ты не понят и не принят, подавляют симпатию и доверие к родителям.

Поэтому, если ребёнок делает что-то, что лично вам решительно не нравится, но при этом счастлив и благополучен, попробуйте оставить его в покое.

Когда ребёнок заблуждается

Желая «странного», ребёнок может быть неправ. Подождите ликующе выкрикивать «ага, то-то же!». Его неправота не в том, что он отказывается принять вашу позицию насчет его же жизни. А в том, что он больше думает о том, как стать независимым от чужих примеров, чем о своих подлинных желаниях и талантах.

Как работает родительский антисценарий

Ситуация, которую народная присказка описывает как «назло маме уши отморожу» кажется курьёзной. Но дети действительно могут поступать раздражающим способом из-за того, что им не хочется идти у родителей на поводу и быть похожими на них. При этом сами дети далеко не всегда сами понимают, что делают, потому что такие модели поведения бессознательны.

"Антисценарий — противоположность сценарию; демонстративное противодействие, действование вопреки тому, что диктуется каждым указанием сценария",- Эрик Бёрн, «Групповая психотерапия»

Неосознанное, засевшее глубоко в подкорке противление идёт, как правило, из самых ранних лет. Если вы на протяжении всей жизни ребёнка рассказывали о своей сфере работы как о единственно возможной и привлекательной для него, то вполне вероятно, что он бессознательно пытается выбрать что-то максимально противоположное. На самом деле это противоположное может не так уж ему и нравиться.

Идею протеста не нужно понимать буквально. Если подросток целыми сутками играет в видеоигры, это не значит, что «на самом деле» видеоигры ему не нравятся. Однако гротескная абсолютизация образа жизни в закрытой комнате в окружении пустых коробок из-под пиццы и игровых консолей может быть бунтом против отца-спортсмена и мамы, помешанной на правильном питании. При этом ребёнка отвращают не природа, солнце, свежие фрукты и активный отдых как таковые — его отвращает демонстрация родителям позитивных эмоций от этого. Вся эта область — родительская территория, поэтому эмоции заблокированы.

"Иногда человек послушен сценарному указанию, которое предусматривает восстание", - Эрик Бёрн, «Люди, которые играют в игры»

Получается, что мир поделён на то, чего хотите вы, и то, чего вы никогда не одобрите. Между этими крайностями как будто ничего нет. Даже если окажется, что какие-то ваши идеи и пути решения подходят ребёнку, он будет старательно их игнорировать и отталкивать. Зато в область интересов попадёт то, чего вы бы точно не сделали. И дело не в том, что сын или дочь так вас ненавидит, что не хочет иметь с вами ничего общего. Просто это пространство свободы, где у вас нет компетенций и авторитета, где можно быть самостоятельным.

Слишком много заботы

Вы делаете всё, что только можно — хорошая школа, кружки и секции, — а ребёнок занимается какой-то ерундой, или вовсе ничего не хочет и демонстрирует пренебрежение? Полное неприятие всего, что исходит от родителей, часто связано с гиперопекой.

Прежде чем заламывать руки со словами «мы всю душу на тебя положили!», спросите себя, каково это — жить с осознанием, что на тебя положили всю душу. Как будто к вам подходит человек и вручает пудовую гирю: неси, это наш подарок, это потому что мы очень тебя любим. Справиться с такой ответственностью не каждому по силам.

Бунт или всё-таки выбор?

Компенсаторное, демонстративное поведение имеет неровный и компульсивный характер. У него всегда есть причина — невротическое отрицание, нежелание повторить чужую модель, даже фобия. Если перестать давить по поводу «правильного» решения, велика вероятность, что вскоре протест сойдёт на нет, а выбор падёт на что-то менее радикальное. Пресекать имеет смысл только то поведение, которое несёт вред непосредственному благополучию и здоровью кого бы то ни было.

А вот здоровая идентичность, какой бы она ни была, не является следствием травмы. Осознанный выбор постоянен и дарит человеку удовлетворение. Он делается не назло маме с папой, но и не для того, чтобы их порадовать. Попробуйте осознать и продемонстрировать, что ваш пример — не единственный, и что, кроме радикального противления и полного повторения, есть и другие пути. Для этого нужно перестать видеть в ребёнке себя.

Купили сыну замечательные боксёрские перчатки, к которым он не прикасается? Признайте, наконец, что купили их в подарок себе. Обидно, что вам они малы.

В особо сложных случаях имеет смысл обратиться к психологу — причём речь даже не о ребёнке, а о вас самих. Если то, насколько вы довольны собственной родительской ролью, определяется тем, насколько вам нравятся образ жизни и интересы вашего ребёнка, а не тем, счастлив и гармоничен ли он сам по себе, это повод задуматься.опубликовано econet

Автор Алиса Загрядская

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