Общение должно быть на равных

На практике многие не могут отделить фразы неуважения от фраз уважения, а если пытаются выражать уважение, начинают унижаться сами...

Не так давно выяснилось, что с понятием "уважение" у многих трудности. Большинство формулирует признаки неуважения в диалогах правильно.

Я перечислю основные, которые вы же и назвали:

1) заходит сверху,



2) игнорирует его желания,



3) ставит в центр себя и свое мнение, а не его,



4) подвергает сомнениям и недоверию его слова,



5) подчеркивает его большую от себя зависимость,



6) вторгается в его границы.



Если все эти признаки обобщить, получится, что неуважение - это такое обращение к человеку, при котором демонстрируется его более низкая значимость, чем своя (он глупей, слабей, зависимей, некомпетентней) и меньшая субъектность (он сам не знает, что хочет, говорит и чувствует не то что есть).

То есть неуважение - это отношение к человеку как к незначимому объекту, а уважение - отношение к человеку как к значимому субъекту.

Теоретически это все почти представляют, а вот с практическим отражением сразу возникают трудности.

На практике многие не могут отделить фразы неуважения от фраз уважения, а если пытаются выражать уважение, начинают унижаться сами и все равно не выражают никакого уважения, даже унижаясь. Унижают и себя, и другого.

Для выражения к человеку уважения унижаться не нужно! Вы должны всего лишь иметь в фокусе его субъектность (волю решать) и равную вам значимость его бытия.



Теперь про унижение себя

Важно отличать это от подстройки снизу. В чем разница?

Унижение себя - это бессмысленное самоуничтожение. Вы расписываетесь в своей ничтожной значимости для себя самого, демонстрируете отсутствие самозащиты, предлагаете себя человеку в качестве предмета, с которым он может делать, что хочет.

Унижаются люди, как правило, в очень плохом состоянии, в состоянии беспомощности и паники, когда они утратили опоры (например, их хочет бросить источник их зависимости). В этот момент люди так пугаются, что начинают отказываться от своей целостности и своего Я. Они как бы показывают второму: возьми меня, используй, владей мной как предметом, я тебе пригожусь, хотя бы по частям, я открыл границы, я убрал личность, я - материал для твоей пользы, не причиняй мне боли и зла, не прогоняй.

Вот это унижение. И черты этого вы найдете в любом самоуничижении, даже в самом маленьком. Смотреть на это очень неприятно, а многих даже обижает, когда про них думают, будто им приятно унижение других. Это оскорбительно.

Подстройка снизу - нечто другое, если это именно подстройка, а не самоуничижение, которое выдается за подстройку. Подстраиваясь снизу, человек показывает второму его превосходную значимость, авторитет и свою ему открытость, чтобы таким образом его подпустили ближе как безопасного и согласного. Человек делает это осознанно и контролируемо, имея какие-то конкретные цели и мотивы, и может прекратить в любой момент. Липкости в этом состоянии нет, центр сохраняется, человек сознательно идет на нижнюю позицию, чтобы получить от другого что-то, что на равных тот ему не дает.

Пример, когда подстройка снизу необходима. Например, вы обидели важного человека и он закрылся от вас. Будучи с ним на равных и уважая его границы, вы должны просто принять его желание и отстать. Максимум - задать ему вопрос: верно ли вы его поняли, что он не желает говорить? Если да, надо уйти, если вы хотите строго сохранять равную позицию.

Но если вы чувствуете себя виноватым, если человек вам дорог, вы в такой момент можете (а часто и должны) подойти к нему снизу. Многие не понимают и не отслеживают, что это именно нижний заход, им кажется, что они говорят на равных. Но на равных - это оставаться в своих границах и уважать закрытые границы другого. Если же несмотря на закрытую дверь, вы стучитесь и просите поговорить, тянете на себя внимание, которое вам не хотят давать добровольно, то вы уже выходите из своих границ. Выходить из границ на равных невозможно, можно делать это сверху (требовать, настаивать, использовать скалку и щипцы) или снизу ( мягко, просительно, не проявляя никакой агрессии).

Помните, я писала, что доминантный тип не может выходить из своих границ для экологичного общения, а сабмиссивный тип может? С-тип в отличие от Д-типа имеет паттерны для подстройки снизу, а снизу экологичный вход в чужие границы возможен, тогда как сверху - нет (!), никогда. Снизу сразу далеко тоже не зайдешь, но есть некий запас территории, на которую вы можете претендовать из красивой нижней позиции. Вы не можете быть там хозяином, не можете требовать вас позвать, но можете мягко напроситься в гости и если вы покажете себя комфортным и безопасным, вас пустят. А потом возможно и полюбят, и будут сами приглашать.

Сравните. "Нам надо поговорить" - говорите вы человеку, который на вас обиделся, а вам хочется помириться. Это заход сверху. Вам надо, а не ему, свою позицию он выразил. Некоторые вчера писали Онегину, который закрылся от Белоснежки, всякие фразы из верхней позиции, не замечая этого совершенно. Человек закрыл границы, с его стороны нет согласия на общение, значит любое ваше "хочу", "давай", "надо" - это требования и приказ ему, игнорирующие его волю. Это сверху. Все, что при открытых границах - обращение на равных, при закрытых границах будет сверху, поскольку с его стороны трансакции нет никакой, он закрыт. На равных - принять это и согласиться.

Подойти к закрытым границам экологично можно только снизу! Снизу - это значит просить. Просьба - это когда вы показываете человеку, что вы в курсе его воли, уважаете ее, принимаете, но со своей стороны требуете снисхождения к вам, просите дополнительного шанса.

Но не нужно подходить снизу к открытым границам! Это самоуничижение.

Многие писали "есть ли у меня шанс?". Зачем же так унижаться? Онегин сам пришел на свидание, сам проявил интерес, он не закрывал границ, хоть и не распахивал их. С ним можно говорить адекватно, устанавливать связь, а не падать на колени. Падайте на колени, когда вы всерьез обидели очень близкого и дорогого человека. Зачем падать на колени перед каждым встречным, да еще тем, который и так готов общаться с вами? Соизмеряйте дозу ухода вниз, чтобы она была адекватной, уместной. Когда достаточно просто предложить, предлагайте, а не просите, а когда достаточно попросить, не умоляйте и не унижайте себя. Зачем этот цирк? Чтобы выглядеть тряпкой, не уважающей себя? Это очень опасно для отношений, если вы собираетесь их продолжать.

Почему просьба помогает обойти границы

Если человек обращается к вам, когда вы уже дали ему понять, что разговор закончен, он игнорирует вашу волю. Вы ему "до свидания", а он вам "нет, постой, ответь мне". Это позиция сверху. Он не начальник, чтобы сообщать вам "сделай, как я хочу, а не как ты хочешь". Это вызовет в вас раздражение и агрессию (если вы не манипулятор, который делал вид, что хочет уйти, а сам мечтал остаться).

Зато его просьба вас может смягчить и остановить. Просящий вас "пожалуйста, разреши сказать еще два слова" дает вам понять, что уважает ваше желание уйти и признает вас хозяином своих решений, видит ваше право, не требует сверху, а обращается за желаемым из нижней позиции. Из нижней - значит признавая свою зависимость от вас, свою потребность и ваши большие права в данной ситуации. Такой подход смягчает любого ожесточившегося человека (кроме случаев когда просьба формальна, а на самом деле - требование) и заставляет его приоткрыть границы, дать аванс доверия второму, выслушать его, пересмотреть отношение к нему.

Злоупотреблять ни просьбами, ни подстройками снизу нельзя, иначе становится понятно, что вам проще извиняться, чем следить за своими поступками, проще просить, чем делать самому, то есть вы - паразит просто, манипулирующий ролью жертвы, а не нормальный человек, который иногда просит у второго поддержки (которую тот не дает почему-то, в идеале люди без просьб должны поддерживать друг друга, но при конфликтах не желают). Подстройка снизу - для особых случаев, когда вы не сумели вовремя разрулить конфликт и столкнулись с жесткой границей того, кто вам необходим.

В большинстве случаев лучше согласиться и отстать, чем подстраиваться снизу.

Но иногда подстройка снизу необходима, чтобы исправить свою ошибку и получить аванс доверия.



А вот унижаться не надо никогда! Кроме ощущения вашей ничтожности, липкости и желания быть овощем, вы ничего не сообщите человеку. Выкиньте из головы, что люди с короной и тем более люди без короны обожают ваши унижения. Никто не любит чужие унижения. Здоровый инстинкт сообщает, что перед тобой - ущербное существо, возможно заразное, от которого надо держаться подальше.

Унижения могут выглядеть как подстройка снизу только в первый момент, когда нормальный человек, недавно сильный и адекватный, начинает унижаться. Но и здесь вы испытываете желание ухватить его и поднять, вернуть ему самоуважение, поддержать его, потому что он падает у вас на глазах. Вам неприятно, неловко, отчасти стыдно за него и за себя, если вы послужили мотивом для его унижения. Если это повторяется постоянно и человек все больше унижается, вам хочется закрыться от такого существа на все засовы. Вам смотреть на него противно, у вас настроение тут же портится. Вот что такое унижение. Это потеря целостности и смотреть на это так же неприятно как и на физическое разложение.

Тонкая и соразмерная подстройка снизу - другое дело. Жесткие доминантные типы (и замороженные) могут любить мягкие сабмиссивные типы, потому что с другими типами у них не получается близкого контакта из-за их собственных жестких (и замороженных) границ. Им нравится, когда с ними мягки, корректны, в меру уступчивы, легки, гибки. Средней жесткости человек для очень жесткого типа - слишком жесток. А мягкий человек - в самый раз.

Жесткие доминантные типы - это очень частая деформация много добившихся в материальном и социальном смысле людей. Они не очень коммуникабельны, любовь и дружба у них прокачаны так себе, поэтому они рады, когда их помощник или супруг - мягкий самбиссивный тип.

Посмотрите на больших начальников. Душек и приятных в общении людей среди них довольно мало. Зато у них почти всегда есть верные помощники, которые умеют найти к ним подход и которыми они очень дорожат, поскольку мало кто умеет найти к ним подход и они сами знают о сложностях своего характера. Но такой подход не связан с унижениями! Он связан с подчеркнутым уважением к человеку и готовностью обходить его жесткие границы, не вставая чуть что в конфронтацию.

Любопытно, как некоторым людям удается одновременно унижаться и не проявлять к другому ни малейшего уважения. По сути они унижают и себя, и другого, и ждут, что тот будет им благодарен за то, что они признали себя ничтожеством. А зачем ему это? Это ваша корона сообщает вам, что великая честь видеть вас снизу. На самом деле - это зрелище, от которого хочется отвернуться. Посмотрите на таких людей, они унижаются и нападают одновременно. В комментариях к прошлому посту были такие примеры. "Я накосячила, умираю от боли, есть ли у меня шанс, если нет, я уйду, проводи меня до номера" - себя унизила и ему вызов с угрозой бросила, а так же приказ ее проводить. Вот так большинство людей себя ведут. Унижаются, тут же злятся и нападают, обвиняют, требуют, снова унижают себя, опять нападают на человека. Эффект отвращения, которое вы можете вызвать таким образом, не двойной даже, а кубический.

Красивая подстройка снизу требует любви к себе. Страдания не должны искажать ваше лицо. Вы не должны быть при этом согбенным и надломленным. Это щипцы и упрек, а не мягкий подход снизу. Вы должны показать значимость и значительность человека, а не себя растоптать, вы должны сделать это без боли и скорби, а позитивно, с радостью.

Посмотрите на красивые сабмиссивные типы. Они всегда шутники, они улыбчивы, они обаятельны и способны открыть любого. Хмурости, мрачности в них нет. Иначе вместо красивой подстройки снизу они бы демонстрировали только щипцы, от которых все уворачивались бы.

Шутить, правда, тоже надо уметь. Неуместная шутка превращается в издевательство и заход сверху. Шутить можно только над собой или над чем-то незначимым для человека, а не над ним и важными ему вещами, особенно если вы пытаетесь подстроиться снизу к тому, кого обидели, или кто почему-то закрылся от вас, а вам очень нужно открыть.

Если подытожить, самое важное вот что

1. Общение должно быть на равных - это самое красивое и эффективное общение. Вы уважаете себя и в той же степени уважаете человека, ваши значимости равны, ваша субъектность (право распоряжаться собой) равна его. При равном общении инициативы равны и равноценны, люди открывают друг другу границы в равной степени и не переходят закрытых границ.

2. Заходить сверху можно только через распахнутые границы по приглашению (когда вас признают авторитетом и когда для дела необходимо ваше руководство).

3. Заходить снизу можно и тогда, когда границы закрыты от вас, а вам нужен более близкий контакт для чего-то, но делать это нужно очень мягко и сохраняя самоуважение. При заходе снизу нужно избегать липкости и давления, иначе заход снизу превращается в заход сверху. И получается обман, вы подползли снизу и тут же залезли человеку на голову и стали его гнуть. Гнев в этом случае может быть даже больше, чем если бы вы откровенно попытались вломиться сверху.

О сабмиссивном подходе, то есть мягком подходе снизу, много писал Карнеги. Он совершил настоящую революцию в психологии, когда стал осмыслять все эти вещи, которыми испокон веков люди пользовались бессознательно. Осознание и осмысление очень полезны, они формируют проактивность и человек перестает быть бревном, бессмысленно плывущим по течению, начинает понемногу управлять своим поведением, относиться к жизни стратегически.

Осмыслять подходы надо, чтобы использовать только осознанно, не использовать случайно, когда это не нужно, использовать, когда надо, видеть, когда это используют другие и правильно на это реагировать.

Но вот что касается чужих блоков, которые вы хотите проходить (в случае порогов онегиных или скал печориных), это можно делать только снизу. Не умеете снизу, оставьте человека в покое. Умеете - попробуйте, но только не растеряйте себя при этом, не превратитесь в уху и клей.

То есть к онежьим порогам подхода только два.

1) увидев порог, выразить сожаление и отойти и заняться своими делами, дать онегину самому разобраться со своим порогом, но не нависать и не ждать,

2) попытаться мягко пройти порог снизу, показав уважение к онегину и свою заинтересованность в нем (вот это самое сложное, как я вчера убедилась, многие делают это ужасно, навязчиво и агрессивно, и липко, и всегда почти сверху, не замечая верхнего захода).

Ну и главный принцип обращения с онегиными, пока они не разморозились, - не создавать им порогов. Не демонстрировать неуважения ни в чем, быть корректным, не обращаться к ним сверху, никогда не намекать на их слабости, не критиковать, не оценивать, не задевать, не смеяться над ними и не давить на них. Когда онегин разморозится, он подпустит так близко, что подчеркнутое уважение перестанет быть настолько актуальным, но вообще-то останется довольно актуальным всегда. Неуважение ведет к дефолту и не только онегиных.



Можно было бы послать замороченных онегиных к черту, если бы каждый второй мужчина не являлся бы онежьим типом (а женщины - рапунцелями). Так что лучше все-таки учиться быть деликатными и обязательно сохранять свое собственное самоуважение, иначе первое бесполезно. Хорошо чувствовать свои и чужие границы - бесценный навык. Человек - существо социальное и его личность - целиком социальное образование, то есть состоит из внешних и внутренних связей с другими людьми.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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