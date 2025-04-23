Баклавас по-гречески: изумительная восточная сладость

Как приготовить:

Растопить растительное масло и перемешивая добавить миндаль, тертые сухари и сахар.

На противень выложить 3-4 листа теста, предварительно смазанные маслом, и посыпать 1/3 миндаля. Затем уложить второй слой теста, посыпать оставшимся миндалем и закрыть последними листами теста.

Смазать поверхность маслом и выпекать баклавас при температуре 160 ο С 70 минут.

Сироп варить в течение 10-15 минут и когда он будет готов и загустеет смазать баклавас и оставить в духовом шкафу пока не испарится сироп.

Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet

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