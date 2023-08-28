7 вещей, которые я узнала потому, что мой ребенок не спит днем

Раньше я работала няней и знала всё о том, как растить детей, и, конечно, всегда была готова объяснить, что нужно делать. Дневной сон был одной из моих любимых тем для просветительских бесед. Я просто не могла понять, почему в некоторых семьях тоддлеры и дошкольники не ложатся на дневной сон.

Раньше я работала няней и знала всё о том, как растить детей, и, конечно, всегда была готова объяснить, что нужно делать. Дневной сон был одной из моих любимых тем для просветительских бесед. Я просто не могла понять, почему в некоторых семьях тоддлеры и дошкольники не ложатся на дневной сон.

«У моей мамы 4 детей, и она приучила всех спать днем до самой школы», - восклицала я.

Я знала, что всем этим несчастным не-спящим детям просто нужны рутины. Предсказуемое расписание. Шторы с затемнением.

Ну... карма меня настигла. Я родила дочь, которая с самого начала ненавидела дневной сон.

Не важно, насколько четко мы выстраивали расписание и каких рутин придерживались, как тщательно затемняли комнату и терпеливо укладывались, она не хотела спать. Я уверена, что за два года её жизни, я дремала больше, чем она. И да, мы пережили это.

Вот, что я узнала за это время:

1. «Спи, пока ребенок спит» - одна из самых жестоких вещей, которую можно сказать молодой матери.

Звучит так просто, да? Совсем как мои советы о сне, которые я сама раздавала направо-налево до того, как сама познала суровую реальность материнства.

Невозможно спать, пока ребенка спит, если она спит только по 10 минут за раз!

В нашем доме дневной сон обычно проходит примерно так:

положи ребенка на относительно безопасную поверхность (в люльку? Ха!),

крадучись как ниндзя выскользни из комнаты, тщательно избегая скрипучих половиц,

пописай,

сидя на унитазе обнови ленту друзей в фейсбуке,

подумай: «О нет, только не это! Пожалуйста, нет! Может быть, это кошка мяукает, а не ребенок плачет, да? Да? Пожалуйста, только не ребенок!»

2. Никогда, никогда (!) не комментируйте схемы сна, принятые в других семьях.

Однажды простой вопрос педиатрессы о том, как спит моя дочь, заставил меня расплакаться. Если чей-то ребенок не спит, я гарантирую - они уже перепробовали все возможные способы, может быть даже дважды. Не сыпьте соль на раны.

3. Иногда лучше сдаться.

Я месяцами пыталась приучить дочь к предсказуемому режиму сна, и у меня никак не получалось. Очевидно, что все мои попытки контролировать её ритм жизни провалились. В конце концов я сдалась.

Когда я перестала навязывать дочери свою волю, многое упростилось. Она по-прежнему не спит. Я по-прежнему чувствую себя уставшей, но не уставшей, злой и фрустрированной.

4. Научиться распознавать сигналы готовности ребенка ко сну

Это единственный совет, который сработал в нашей семье. Перестав пытаться впихнуть дочь в режим, я разрешила ей спать тогда, когда это нужно её телу.

Иногда это случается в 9 утра, а иногда не случается до 2 дня. Не важно когда. Она спит лучше и дольше, когда (если) сама готова уснуть.

5. Установить границы

Я работаю из дома. Эта прекрасная идея пришла, когда я еще думала, что могу держать всё под контролем. Хотя теперь я понимаю, что могу контролировать намного меньше, чем хотела бы, мне всё равно приходится делать дела в рабочее время.

Единственный способ добиться этого — установить жесткие правила для себя. Когда ребенок спит, я иду прямо к компьютеру и работаю, не делая перерыва на еду, уборку или любое из миллиона дел, которые нужно сделать — но которые можно сделать с наследницей на буксире.

6. Ценить «украденные» моменты

Прошлой зимой, детка купалась минимум дважды в день, пока я писала истории, сидя на унитазе и наблюдая, как она плещется.

Отведите ребенка на площадку. Разрешите играть с мукой. Звоните, пока катаете коляску.

Если удастся найти способы воспроизвести какое-то подобие свободного времени, которое было бы у вас, пока ребенок спит, это поможет сохранить ясность ума и продуктивность.

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7. Мультики

Проблема детей, достигших черного пояса по борьбе с дневным сном, в том, что иногда они очень очень очень переутомляются, становятся капризными, плаксивыми и несчастными.

Но все равно не спят.

Самое время позвать подкрепление. Мультфильмы. Любимые персонажки мультфильмов станут вашими лучшими подругами в худшие дни.опубликовано econet

Автор: Kelly Burch

Перевод: Наталья Ломаева

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