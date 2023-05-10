Обида на родителей: плохое ранит быстро и надолго

Ребенок растет, часто шалит, не слышит родительских просьб. Родители не понимают, не чувствуют ребенка. Хотят подчинить его себе, уверенные в том, что они лучше знают. Ребенок не слышит, находится на своей волне. Кстати, он делает тоже самое, что и его родители. Они ведь тоже находятся на своей волне, не чувствуют ситуацию, потому не находят новых слов, раздражаются. А что такое родительское раздражение? Это обида на ребенка.

Ребенок растет, часто шалит, не слышит родительских просьб. Родители не понимают, не чувствуют ребенка. Хотят подчинить его себе, уверенные в том, что они лучше знают. Ребенок не слышит, находится на своей волне. Кстати, он делает тоже самое, что и его родители. Они ведь тоже находятся на своей волне, не чувствуют ситуацию, потому не находят новых слов, раздражаются.

А что такое родительское раздражение? Это обида на ребенка. Обидевшись, они наказывают своего ребенка. Или лишают чего-то, или кричат, или бьют. Ребенок в ответ обижается на них.

Таким образом, ситуация начинает свой ход по спирали, закручиваясь на взаимной обиде все больше и больше. В итоге, ребенок вырастает. Конечно, он в жизни видел не только наказания и крики. Было много хорошего, но плохое ранит быстро и надолго, а хорошее легко перекрывается обидами. Также и родители сталкивались не только с непослушанием ребенка, но и его достижениями, минутами близости, периодами крепкой дружбы с ребенком.

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Наш ребенок уже стал взрослым человеком. У него еще нет своей семьи, но он уже свободен и независим от родителей, их мнения. Детство, его детское рабство (или скажем мягче, чтобы никого не пугать — детская зависимость) закончились. Но насколько это так, покажут простые жизненные ситуации, в которые этот молодой человек попадает каждый день — общение на работе, в институте, среди друзей, с теми же родителями.

Обидчив ли он? Насколько легко и быстро прощает других? Терпим ли к чужим слабостям? Имеет ли претензии к людям? Умеет ли сам заботиться о других? Насколько зависим от чужого мнения — уверен ли в себе?

Когда ребенок вырастает, он в свою взрослую жизнь может взять только тот багаж, какой успел к этому моменту накопить. Это несомненно его личный опыт, а также то, что он видел каждый день в своей семье. Можно предположить, что человек, израненный обидами, вряд ли будет широким, щедрым и великодушным. На практике все еще сложнее.

Каждое непонимание, общение может наносить такому человеку новую боль, расширяя рану его обиды. Наступит момент, когда сам человек будет понимать это и начнет бороться с этим, стараясь меняться в своем обычном бытовом дне. Что-то будет успешно, что-то нет. Возможно, даже наладятся отношения с родителями, с друзьями. Появится близкий человек, сложится личная семья.

Трагедия может наступить тогда, когда он сам впервые поднимет голос на своего непослушного ребенка. Раздражение на него будет идти в сопровождении с самобичеванием, с желанием измениться самому, но и тут же с желанием подчинить своей воле своего ребенка. Вот тогда боль и попытка найти корень этой внутренней беды будут еще больше жечь изнутри.

А корень здесь один. Недолюбленный ребенок, герой нашей истории, вместо безусловной любви и свободы в своей семье, познал обиду, боль от самых близких своих людей — родителей. Они не были ему защитниками от внешних невзгод, но были самыми исправными карателями в его судьбе, развив в ребенке вместо любви к людям жалость к себе — будущий эгоизм и прекрасную основу для накапливания всех последующих моментов связанных с обидой, жадностью, завистью и проч.

Также целый ряд стереотипов о непослушных детях, о сложностях воспитания детей, о наказании, о кнуте и прянике, которые нужно чередовать, о том, что ребенок должен хорошо себя вести и быть благодарным, и прочие страшные глупости, внушенные почти всем нам в нашем детстве, создали в молодом человеке дополнительный заслон от проявления любви, которая, конечно, живет в нем, как и в каждом из нас, но сидит очень глубоко и очень тихо.

Получается, что при всей свободе внешней этот человек является по-прежнему заложником своих родителей, своих детских обид, своей детской боли и всех предрассудков, воспринятых еще в детстве.

Слава Богу, мы все — люди разумные, обладающие пониманием и способные соединять свои внутренние ощущения со знанием, тем самым приходя к осознанности. Именно через осознанность такой человек сможет искренне от души простить своих родителей, остановить этот порочный круг обид на себе, подарив своему ребенку любовь и ласку вместо правильного воспитания и кучи комплексов.

А уже его дети смогут со своими детьми и со всеми людьми вокруг общаться интуитивно, бережно и ласково. Если наш герой победит себя самого — своего маленького обиженного ребенка — он освободится от оков и будет по-настоящему счастлив. Но стоит ли тратить силы, время, совершать ошибки, освобождаясь от оков, когда их можно просто не одевать?

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Стоит ли сохранять брак ради детей

Дорогие родители, каждый ребенок — это бесценное сокровище, доверенное нам на время. Пока наши дети не выросли, пока еще есть возможность перекрыть собственные глупости безусловной любовью к ним, давайте честно посмотрим правде в глаза и скажем себе самим: то, что раздражает нас в наших детях, имеет хоть какое-то значение в жизни или является лишь отголоском каких-то никому ненужным норм?

Давайте вырываться из собственного рабства, а не загонять в него своих малышей. Ведь обижая своих детей, мы раним их на всю жизнь, даже если они потом не помнят этого.опубликовано econet