Рецепт, который не требуют ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.

Рецепт, который не требуют ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.

Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном

На 2 порции:

цветная капуста, нарезанная на средние куски - около 600г

оливковое масло - 60 мл

лимон, тонко нарезанный - 1/2

промытые консервированные каперсы - 3 столовые ложки

морская соль

черный перец, измельченный в ступке

Разогрейте духовку до 220 °C

Положите цветную капусту в форму средних размеров. Добавьте оливковое масло, лимон и каперсы, перемешайте. После этого немного посолите ( так как в блюде уже есть соленые каперсы) и добавьте измельченный перец.

Жарьте в течение 18 минут ( до того момента, пока капуста пробретет золотистый цвет). Перемешвйте цветную капусту и жарьте ещё в течение 15-20 минут ( до золотисто-коричневого цвета).

Также на несколько минут можете поставить капусту на гриль, если предпочитаете более хрустящую. Подавайте блюдо теплым или холодным.

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