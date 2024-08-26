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Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном

Источник: Econet 26 августа 2024 5928
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Рецепт, который не требуют  ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.

Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном

Рецепт, который не требуют  ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.

Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном 

На 2 порции:

  • цветная капуста, нарезанная на средние куски - около 600г
  • оливковое масло - 60 мл 
  • лимон, тонко нарезанный - 1/2
  • промытые консервированные каперсы - 3 столовые ложки
  • морская соль
  • черный перец, измельченный в ступке

Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном

Разогрейте духовку до 220 °C

Положите цветную капусту в форму средних размеров. Добавьте оливковое масло, лимон и каперсы, перемешайте. После этого немного посолите ( так как в блюде уже есть соленые каперсы) и добавьте измельченный перец.

Жарьте в течение 18 минут ( до того момента, пока капуста пробретет золотистый цвет). Перемешвйте цветную капусту и жарьте ещё в течение 15-20 минут ( до золотисто-коричневого цвета).

Также на несколько минут можете поставить капусту на гриль, если предпочитаете более хрустящую. Подавайте блюдо теплым или холодным.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ru/

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