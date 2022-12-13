О причинах и следствиях

Большинство историй о проблемах в жизни похожи на то, как человек берет отрез красивой добротной ткани и начинает резать его как вздумается, представляя, что на выходе получится изделие его мечты. Интуитивный крой вроде как, наши предки же без всяких выкроек да специальных расчетов одежду шили

Большинство историй о проблемах в жизни похожи на то, как человек берет отрез красивой добротной ткани и начинает резать его как вздумается, представляя, что на выходе получится изделие его мечты. Интуитивный крой вроде как, наши предки же без всяких выкроек да специальных расчетов одежду шили.

Кромсает-кромсает, сшивает куски, да что-то не очень похоже на платье принцессы, элегантный смокинг или другой изящный предмет гардероба, скорее отдаленно напоминает мешок с прорезями для рук, ног и головы - ходить вроде бы можно, но глаз не радует, да и не особо удобно.

Потом распарывает, пытается изменить задумку, сшивает, перешивает, украшает бантиками, на время удовлетворяется, а затем снова начинает чувствовать какой-то дискомфорт. Предпринимает еще несколько попыток - результат тот же, а затем в голову приходит идея обратиться к за помощью к портному, чтобы уж наверняка довести свое гениальное творение до совершенства.

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Приходит к портному, а тот говорит, что, увы, ткань испорчена, из нее можно сшить весьма ограниченный набор изделий, и лучшее, что он может предложить, это сшить столовые салфетки или мешочки для хранения мелочей. Ну и вот тут начинается.

- Подождите-подождите, как это мешочки? Меня такой вариант развития событий не устраивает! Вы знаете, как долго я эту ткань искал(-а), выбирал(-а), еще штампы потом самостоятельно набивал(-а) на ней, а вы говорите мешочки.

- Да, вижу, ткань дорогая и хорошая, но почему же вы не пошли к специалисту, а сразу начали вот так резать без примерок и раздумий? Ну или хотя бы попробовали на менее дорогой что-то сделать, выкройки из журналов мод, уроки из интернета здесь пригодились бы.

- Ой, да зачем это нужно-то? Все так живут, никто никакие выкройки не смотрит и не строит, вот почему-то у всех моих соседей платья сами по себе шьются, а у меня ничего не получается. Ну почему другие сразу режут и носят всю эту красоту, а у меня никак не выходит?

- Я думаю, что там все не так просто у ваших соседей. Может быть у них в роду есть тот, кто умеет хорошо одежду шить, может быть все же учились где-то, может быть не пытались сразу маскарадные костюмы шить, а на наволочках да полотенчиках тренировались. Да мало ли как у них там получается, вы же не живете вместе, не видите, как они шьют свою одежду.

- Нет, я точно знаю, что у них все легко и просто в жизни, а я чем-то наказан(-а), видимо! Может быть это у меня из прошлых жизней карма такая плохая? Может быть Бог выбрал меня в качестве единственного страдальца в этой Вселенной, у которого не должны выходить красивые платья? Может быть это родовое проклятье на нас такое! А может быть даже меня сглазили, я даже подозреваю, кто это может быть. Господиии, ну почему, почему все так трудно в этом мире, и почему все это происходит только со мной (театрально вздымает руки к небесам)?

- Возможно, нужно просто принять, то, что есть, и если уже никак не получается перекроить старое, может быть, есть смысл, купить новый отрез и уже более грамотно подойти к вопросам кройки и шитья?

- НОВЫЙ ОТРЕЗ??? Да что вы такое говорите! Кризис на дворе, все хорошие отрезы уже разобрали, такого, как этот, уже нигде не найтииии (слышатся всхлипывания). Я же так к нему привык(-ла), это же самый лучший отрез из всех отрезов, он же такой чудесный, нам было так хорошо вместе. Это несправедливо, это просто несправедливо! Ну и что, что своими руками резал(-а), другие тоже режут-режут, и ничего! Ходят же они в этих платьях, красивые платья. Нет у меня желания покупать новый отрез! Не буду ничего покупать (надутые губы, руки в замок, топает ногой)! И у меня денееег даже неееет на новую ткааааань (рыдания).

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Ну а дальнейшая история зависит от уровня осознанности и везения в жизни. Либо человек перекраивает то, что есть, в лучшее, что можно сделать в данных условиях и принимает все как есть, либо отпускает прежний вариант, зарабатывает денег на новую ткань, изучает вопросы моделирования и шитья и создает новое красивое изделие самостоятельно, а может быть и с помощью какого-нибудь специалиста.

Но и для первого, и для второго варианта необходимы серьезные внутренние трансформации, а многим из нас кажется, что без всяких трансформаций можно получить то, что хочется. Если так кажется, пробуйте, что тут сказать. Получится - хорошо, а не получится, так есть все же смысл задуматься, на самом ли деле все обстоит так, как нам хочется видеть?

Не знаю, что там про прошлые жизни, божественное наказание и карму, но из того, что я вижу, проблемы людей обычно заключаются в:

1. неразобранные детско-родительские отношения, из которых идет очень много страхов, обид, ограничений, потому что детство - это тот период, в который начинает формироваться наша система ценностей и убеждений, а если с тех пор вы их не пересматривали, то велика вероятность, что в вашей системе очень много "битых" программ и алгоритмов, которые влияют и на личную жизнь, и на профессиональную деятельность, и на самоопределение в целом;

2. отсутствие знаний и необходимой для действий в той или иной сфере жизни информации;

3. упрямое нежелание меняться, такое часто бывает среди "особо информированных" - людей, которые вроде как много чего знают, но мало что изменилось от этих знаний в их жизни. Реализованное знание сильно отличается от вроде как умных слов и долгих рассуждений о том, что нельзя проверить. Большинство людей играются в такой песочнице, что до проблем из прошлых жизней дойдут еще не скоро. Они и в этой очень умело создают себе все больше и больше новых.

Что тут спорить, результат всегда по делам виден. Умеешь кроить и шить - получишь красивый и удобный костюм, и не так уж важно, станешь ли звездой на мировом подиуме или оценят ли тебя бабушки из соседнего двора. Важно то, что самому тебе по-настоящему хорошо, свободно, уютно, а близкие, и те люди, чье мнение для тебя важно, также ценят создаваемое тобой и поддерживают в начинаниях.

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Есть просто то, что случается

Вероятно, не каждому нужно быть профессиональным портным, у кого какой запрос на жизнь, но если уж решились что-то творить своими руками, то есть смысл реально оценивать свои способности, учиться тому, что не дается легко и с первого раза, и обязательно помнить, что за гением каждого великого специалиста чаще всего стоит много-много усилий по преобразованию не очень качественного в хорошее.

Мастерство приходит с практикой, давайте стараться практиковать осознанно, чтобы не упускать возможности, которыми щедро одаряет нас жизнь. Научиться правильно кроить каждому вполне по силам, но, как говорится, сначала "семь раз отмерь". опубликовано econet

Автор: Дина Ричардс

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