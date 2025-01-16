Капризные дети: что делать?

На чем держатся облака? Мама читает вслух книжку 6-летнему Пете, а 2-летняя Катюша мешает. Почему так происходит? Что надо делать?

На чем держатся облака?

Мама читает вслух книжку 6-летнему Пете, а 2-летняя Катюша мешает.

Почему так происходит? Что надо делать?

Каждый ребенок в семье нуждается в том, чтобы родители уделяли внимание именно ему, персонально.

Капризные дети требуют внимания постоянно, ежеминутно.

Нормально развивающиеся дети ищут индивидуального общения с родителями в определенные моменты:

когда затрудняются в исследовании природных явлений („на чем держатся облака?”, „что это гремит во время грозы?”, „откуда берутся дети?” и т.п.),

когда им трудно самостоятельно разобраться в психологии человеческих отношений („почему со мной не хочет дружить тот, который мне нравится?”, „почему мне ставят в пример того, кого не уважаю ни я, ни другие дети?” и т.п.).

В нашей ситуации 2-летняя Катюша нуждается в мамином внимании так же, как и Петя. Как тут поступить?

Вариант „взять ее на руки и продолжать читать книжку Пете” – не идеален. В лучшем случае дочка уснет, в худшем – будет мешать, потому что смысл читаемого ей не понятен и оттого не интересен.

Вариант „отложить чтение с сыном, потому что он старше, и заняться младшей дочкой” – тоже не подойдет. Мальчику в его возрасте совместное чтение (даже если он сам умеет читать) – прекрасный опыт общения-сопереживания. Так формируются дружеские отношения. Плюс есть возможность вместе с мамой проанализировать интересные эпизоды из прочитанного, сравнить их с аналогичными жизненными ситуациями, сопоставить оценки событий с точки зрения ребенка и взрослого. Так формируется уважение к мнению другого человека, устанавливаются правила ведения дискуссии. А маленькой девочке вполне достаточно простого, но интересного занятия с игрушками, комиксами, рисованием.

Поэтому вариант „занять 2-летнюю Катюшу интересным для ее возраста занятием, а персональное внимание уделить 6-летнему Пете” – наиболее удачное решение. Перенести общение с сыном на другое, более удобное для мамы время, чревато тем, что у ребенка исчезнет это желание, найдутся другие вопросы, которые он сможет решить самостоятельно. И шанс заинтересованного общения будет упущен. Ибо это желание должно исходить именно от ребенка, тогда воспитание проходит наиболее эффективно.опубликовано econet

Автор: Людмила Андриевская

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