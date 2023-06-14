Как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей

Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка. Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове. К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.
©Chema Madoz
Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка.
Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове.
К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.
Самый лучший совет, который сам собой напрашивается - это, чтобы вы что-то запомнили, то нужно это чаще вспоминать, а если хотите что-то забыть, то вспоминать как можно реже.
К сожалению это не так легко сделать. Даже практически невозможно что-то просто взять и забыть, особенно это относится к пугающим образам.
Можно попытаться просто об этом не думать, но психологи советуют использовать другой способ.
Вам понадобится лишь резинка, которую необходимо носить на руке и щелкать её каждый раз, когда неприятная мысль приходит к вам в голову. Я даже знаю человека, который таким образом бросил курить. Он щелкал себя каждый раз, когда приходило желание "затянуться".
После сильного потрясения отлично помогает отвлечься различная физическая активность, которая вам нравится: пеший поход, конный спорт, различные соревнования, уборка ...
©Chema Madoz
Это Вам будет интересно:
Эллен Хендриксен: научитесь отказывать без чувства вины
В книгах по НЛП рекомендуют осознанно проиграть неприятный опыт в голове со всеми деталями. Затем сделать это снова, но уже стараться смотреть на себя со стороны. Затем снова, но уже без звука и в черно-белом режиме. Затем снова но представлять изображение маленьким-маленьким, не больше почтовой марки...
Это позволяет отдалиться от ситуации и при каждом воспоминании прокручивать без звука, в черно-белом формате и крохотного размера. Знаете... этот способ так же помогает выключить мысли из головы, и быстро уснуть.опубликовано econet
Автор: Чернов Дмитрий
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий