Как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей

Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка. Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове. К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.

©Chema Madoz

Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка.

Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове.

К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.

Самый лучший совет, который сам собой напрашивается - это, чтобы вы что-то запомнили, то нужно это чаще вспоминать, а если хотите что-то забыть, то вспоминать как можно реже.

К сожалению это не так легко сделать. Даже практически невозможно что-то просто взять и забыть, особенно это относится к пугающим образам.



Можно попытаться просто об этом не думать, но психологи советуют использовать другой способ.