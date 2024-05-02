Иногда мы делаем глупости. Не специально, не красиво, не думая: не умеем вовремя закрыть рот, преждевременно хлопаем дверью. В общем, порем горячку, в процессе которой делаем ерунду. Чаще всего восстановить разрушенное удается. Но крайне редко при этом восстановленное действительно совпадает с тем, что было.

Иногда мы делаем глупости. Не специально, не красиво, не думая: не умеем вовремя закрыть рот, преждевременно хлопаем дверью. В общем, порем горячку, в процессе которой делаем ерунду. Чаще всего восстановить разрушенное удается. Но крайне редко при этом восстановленное действительно совпадает с тем, что было.

Обычно взаимная пытка тишиной в ссоре длится пару дней, максимум – неделю. Обе стороны успевают остыть, напиться, проспаться, подумать и пожалеть о сказанном. Но от некоторых слов и поступков любимого человека боль может не утихать годами. Это как вбить по шляпку в доску гвоздь и достать – след все равно останется.

Я сейчас не говорю об измене. Сохранить отношения после последней многим удается лишь в единичных случаях, а большинство даже и не пытаются – слишком большой шок, оправиться от которого и жить дальше как ни в чем ни бывало могут только самые сильные или те, кто для себя решил, что простить будет меньшим злом, чем расстаться.

Но есть слова, которые оглушают, как пощечина, и поступки, которые своей нелогичностью, неадекватностью и неожиданностью просто сбивают с ног. И чтобы их вспомнить, не нужно много времени. Потому что они и так всегда в подкорке. Причем даже если на словах прощение было получено, далеко не факт, что вам потом этого еще не припомнят. И не один раз.

Как понять, чего в ссоре говорить ни в коем случае не стоит? Очень просто: это, как правило, то, что больше всего хочется сказать. И чем сильнее хочется, тем крепче нужно держать язык за зубами. Потому что удивительной способности «любящих людей» минимумом движений наносить максимум разрушений могли бы позавидовать даже бойцы отряда «морские котики».

Рассказывать о том, что ранит, неприятно. Потому что всегда как по живому. Поэтому спасибо всем, кто поделился личным и на основе чьих историй я смогла вывести следующий список фраз и действий, которым можно смело присвоить красный уровень опасности для существования пары.

«Ты без меня никто»

Потому что «я тебя в люди вывел», «я тебя из грязи подняла». Обычно все вертится вокруг денег, связи, публичности, материальных выгод, приобретения более высокого социального статуса или переезда в столицу. Также ею грешат те, кто в какой-то момент оказал другому крупную помощь (деньгами или услугой) и кому корона благодетеля не дает теперь спокойно спать по ночам.

Почему это больно: потому что мгновенно обесценивает жизнь человека, всю его историю. А это не то, что легко простить.

Обман

Поскольку мы сознательно не касаемся темы измены, то обычно это обман финансовый: когда тайком берутся деньги из семейного бюджета и спускаются на долги или игры, вкладываются в рискованные проекты или покупку вещей, не нужных никому, кроме условного «воришки». Еще хуже, если человек, уличенный в этом, отпирается и становится в позицию «я не брал, я ничего не знаю».

Почему это больно: деньги – это гарантия стабильности. Того, что в сложные минуты семья останется на плаву. Опустошение созданной совместными усилиями заначки, во-первых, обижает, а во-вторых, лишает другого партнера уверенности в завтрашнем дне.

«И вся семья у тебя такая!»

Тема родственников – запретная. Слова «и мамочка у тебя такая же психованная» могут за считанные секунды отбить у вашего партнера любое желание продолжать иметь с вами дело (а иногда – и общую фамилию). Кровь есть кровь, насколько бы ни был отягощен семейный анамнез алкоголизмом, психическими расстройствами, мотовством или распутством. Защищать своих перед чужими у нас в природе – и биться за них до последнего в том числе. В каких бы сложных отношениях мы с ними ни находились.

Почему это больно: потому что обида наносится не только тебе, но и тому, кто за тобой. И тому, кто за тем, кто за тобой. А это уже перебор.

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«На самом деле я тебя никогда не любила»

Неважно, сколько уверений в обратном будет потом сказано; неважно, чем объяснено (алкоголем, общей несдержанностью, глупостью или желанием ударить побольней). Эти слова входят в душу как скальпель и остаются там как плевок. Причем на долгие годы.

Почему это больно: потому что это прямое покушение на самое святое – ощущение собственной значимости и нужности. А поскольку любви по заказу и щелчку пальцев не бывает, равно как нельзя залезть в душу другому и узнать его истинные чувства, в свою «нелюбимость» веришь на раз-два. И жить потом с этим убеждением, пусть и ошибочным, крайне тяжело.

«А почему ты так уверен, что это твои дети?»

И неважно, произносится эта фраза от имени жены или вылетает из уст обиженной любовницы. Мне кажется, чтобы использовать подобное «оружие» женщине нужно быть отчаянной стервой и полной дурой одновременно. Потому что посеять в голове мужчины сомнения в отцовстве подобно бомбе замедленного действия: неизвестно, когда рванет, и очень велика вероятность, что зацепит всех, в том числе и совершенно невиноватых.

Почему это больно: если ты растишь чужих детей, значит, тебе изменили и тебя обманули. Я не знаю человека, который бы смог вынести подобную новость и не захотеть отомстить. Потому что сказать так – значит вообще перечеркнуть все, чем человек жил и во что верил.опубликовано econet

Автор: Ольга Примаченко

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