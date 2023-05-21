Мы отражаем друг друга, и мы должны научиться видеть в других себя. Это и называется зеркалом взаимоотношений. В таком зеркале я могу различить свою духовную сущность. Озираясь по сторонам, я вижу отражение себя.

Человеческие взаимоотношения – один из эффективнейших методов обретения осознанности. Благодаря зеркалу взаимоотношений – всех отношений без исключения – мы можем входить в расширенное состояние осознания. Мы отражаем друг друга, и мы должны научиться видеть в других себя. Это и называется зеркалом взаимоотношений. В таком зеркале я могу различить свою духовную сущность. Озираясь по сторонам, я вижу отражение себя.

Отношения – это инструмент духовного развития, а единое сознание – их конечная цель. Все мы неотъемлемые частицы всеобщего сознания, но подлинный прорыв происходит, когда существующую между нами связь мы начинаем замечать в повседневной жизни.

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Те, кого мы любим, и те, кого терпеть не можем, — все это наши зеркала. Кто нам нравится? Те, чьи черты похожи на наши. Мы хотим быть к таким людям поближе, поскольку чувствуем, что в их обществе эти черты проявятся еще ярче.

А вот людей, чей характер напоминает нам о тех наших свойствах, которые мы старательно подавляем в себе, мы не очень любим. Так что, если кто-то вызывает в вас стойкое неприятие, знайте: у этого человека есть что-то общее с вами, но вам это «что-то» очень не нравится. Если бы вы были готовы принять эти качества, они перестали бы вас раздражать.

Когда поймаете себя на мысли, что кто-то вам симпатичен, определите, что именно в этом человеке вам понравилось. Красота, изяществ, элегантность, влиятельность, сила, ум? В любом случае, знайте: названное качество присуще и вам. Не отмахивайтесь от этого – и, возможно, ваша жизнь станет полнее.

Сказанное справедливо и в отношении тех, кому не нравитесь вы. Налаживая контакт со своей подлинной сущностью, вы должны понять и принять не самые лучшие черты вашего характера. Сосуществование противоположностей – это основа Вселенной.

Если где-то глубоко внутри вас не прячется трус, вам никогда не стать храбрецом. И щедрым вам не быть, если внутри вас не сидит скупец. Человек может быть добродетелен только в том случае, если вместе с добродетелью в нем уживается её противоположность. опубликовано econet

©Дипак Чопра

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet