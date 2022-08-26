Этот коктейль восстановит силы после тренировки

Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете).
Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете). Вместе с белками, которые содержатся в ореховом масле, такой состав коктейля дает отличный восстанавливающий эффект. Этот напиток просто незаменим для тех, кто посещает тренажерный зал или занимается другими видами спорта. Пейте этот смузи после тренировки и будьте здоровы!
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Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере с несколькими кубиками льда до получения однородной массы. Наслаждайтесь вкусным и полезным напитком!
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Источник: https://econet.ru/
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