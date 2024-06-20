О чем стоит помнить, когда наступают нелегкие времена

Вот о чем стоит напомнить себе, когда судьба испытывает вас на прочность! Жизнь сложна — это один из величайших ее даров. Будьте благодарны за все мелочи в вашей жизни!

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Фридрих Ницше

В их жизни были и взлеты, и падения, и пережив их, они научились ценить, чувствовать и понимать жизнь, наполняющую их сочувствием, пониманием и глубокой мудростью. Люди не рождаются такими – они могут такими лишь стать. Или не стать. Истина в том, что когда для нас наступают нелегкие времена, и нам приходится столкнуться со сложными испытаниями, вы можете или позволить этой ситуации сотворить с вами все, что угодно, и, возможно, даже уничтожить вас, или дать ей сделать вас сильнее. И выбор лишь за вами.

Нескольких сильных, но так легко забываемых истинах, которые могут помочь вам делать более мудрые выборы

1. Боль – неотъемлемая часть жизни и любви, и она помогает вам расти над собою

Так многие из нас боятся самих себя, собственной истины, а больше всего – своих чувств. Мы можем долго разглагольствовать о том, как прекрасны и жизнь, и любовь, а затем боязливо отворачиваться от них. Да, зачастую мы скрываем от себя наши самые светлые чувства — потому что и от жизни, и от любви нам порою бывает очень больно, и чувства, которые приносят нам боль, начинают нас беспокоить.

Обычно мы с самого детства бываем убеждены, что любая боль – это плохо и вредит нам. Но разве можно испытать настоящую жизнь и истинную любовь, если мы боимся чувствовать то, что мы действительно чувствуем? Порою нам нужно почувствовать боль – так же, как нам нужно чувствовать себя живыми и любимыми.

Боль нужна для того, чтобы пробудить нас. Но все же мы пытаемся ее скрыть. Поймите это. Боль нужно испытывать не таясь, и не скрываясь – так же, как и все хорошее, что случается с нами в этой жизни. Ведь иногда единственный способ узнать, насколько вы сильны – попасть в ситуацию, когда у вас не останется иного выбора.

Все зависит от того, как вы справитесь с ситуациями, которые пойдут не так, как вам бы того хотелось. В итоге важно лишь это. Боль – это чувство, а все ваши чувства – часть вас, часть вашей личной реальности. И если вы стыдитесь их и скрываете их, вы позволяете лжи разрушать эту реальность. Вы должны отстаивать ваше право чувствовать и терпеть боль, право на те шрамы, которые она оставит… Право встречать лицом реалии жизни и любви, и становиться более сильной, более мудрой, более истинной версией себя.

2. Правильный настрой – уже половина победы

У всех нас бывают черные дни и сложные времена. Ожидать, что жизнь всегда будет замечательной – это все равно что мечтать плавать в море, где волны лишь поднимаются вверх, и никогда не падают вниз.

Однако когда вы поймете, что и поднимающиеся вверх, и падающие вниз волны – это часть одного и того же океана, вы сможете примириться и с реальностью жизненных взлетов и падений. Вам станет ясно, что порою для того, чтобы взлететь к вершинам, порою надо опуститься вниз.

Другими словами, жизнь несовершенна, но все же определенно хороша. А нашей целью должно быть не недостижимое совершенство, а хорошо прожитая несовершенная жизнь. Каждое утро, просыпаясь, окидывайте свою жизнь свежим взглядом, и не принимайте ничего, как должное. Все вокруг чудесно. Каждый день – неоценимый дар. Никогда не относитесь к жизни так, будто она будет с вами всегда. Ведь она достойна уважения и восхищения.

И никогда не позволяйте черным дням лишить вас надежды. Не позволяйте негативу проникнуть в вашу душу. Не дайте горечи похитить вашу сладость. И, хотя другие могут с вами и не согласиться, гордитесь тем, что вы знаете – мир прекрасен. Измените ваши мысли, и вы измените вашу реальность.

И особенно важен правильный настрой, когда дело доходит до признания того, что…

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3. Ваши самые большие страхи просто не существуют

Когда наступают нелегкие времена, не всегда легко следовать голосу вашего сердца и идти дальше, но если вы позволяете лжи страха остановить вас – это и есть настоящая трагедия.

Да, страх может ошеломлять, он может казаться больше всего мира, и недаром – за историю человечества он победил больше людей, чем все армии мира, вместе взятые, но… он вовсе не так силен, как вам кажется. У него ровно столько силы, сколько дадите ему вы. Да-да, в итоге оказывается, что вы властны над ним – так воспользуйтесь же этой властью!

Ключ к ней – признание страха и его конкретизация. Осветите его сиянием ваших слов – сражайтесь за это изо всех сил. Ибо если вы этого не сделаете, если ваш страх так и останется бесформенной и всепоглощающей тьмой, окружающей вас, вам, может, и удастся на какое-то время о нем забыть, но ваше сердце останется открытым для дальнейших ударов – которые не замедлят воспоследовать в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Потому что если вы отказались от боя с противником, он уже вас победил.

Но вы можете победить страх, если встретите его лицом к лицу. Будьте смелее! И помните, что быть храбрым – это не значит не знать страха вовсе. Это значит, что вы не позволяете страху остановить вас на жизненном пути. Никогда и ни за что.

4. Опыт позволяет вам развиваться дальше

Со временем вы поймете, что жизнь не обязательно труднее или легче той, что вам представлялась — она и легка, и трудна одновременно, но вовсе не так, как вы думали, и не всегда тогда, когда вы этого ожидаете. Но это вовсе не плохо – это лишь делает жизнь интереснее. Если вам удастся сохранять позитивное отношение к жизни, практически любой ее сюрприз будет для вас приятным.

Когда вы прекращаете ожидать, что жизнь будет такой, как вам нравится, вы начинаете больше ценить ее такой, какая она есть. И со временем вы поймете, что величайшие дары жизни часто попадают к нам вовсе не в той упаковке, которой мы ожидали.

Ну а если ваши планы идут совсем не так, как вам хотелось, по крайней мере вы получите ценный опыт. Ну, а опыт – это самое ценное, что мы можем получить в этой жизни, ведь именно он делает нас сильнее.

В вас есть сила, способная превратить ваши раны и беспокойства в мудрость – вы просто должны решиться на это. Вы должны принять то, что с вами случилось, и использовать полученные во время этого знания для того, чтобы продолжить свой жизненный путь. Помните – полученный вами опыт дает вам огромное преимущество в будущем. Поймите это – и освободитесь.

5. Вы не можете изменить лишь ситуацию, за которую не несете ответственности

Зигмунд Фрейд однажды сказал: «Большая часть людей на самом деле не хочет свободы, ибо свобода включает в себя ответственность, а большая часть людей боится ответственности». Не становитесь одним из этих людей. И когда вы обвиняете других людей в ваших невзгодах, тем самым вы отрицаете, что несете ответственность за собственную жизнь – вы вручаете контроль за эту ее часть кому-то другому.

Запомните – в конечном итоге вам всегда придется платить за свое счастье ответственностью. И чем быстрее вы перестанете пытаться назначить ответственными за свое счастье кого-то другого, тем счастливее вы будете. И если вы сейчас несчастны, виноват в этом не кто-то там, а вы.

Ваше счастье прежде всего зависит от того, насколько вы доверяете сами себе – в вашей нерушимой решимости отвечать за свою жизнь с этого момента, и до самого ее конца. Вне зависимости от того, кто отвечал за нее до этого. Вы должны начать думать за себя, решать за себя, и самостоятельно выбирать жизненный путь. Будьте героем собственной жизни, а не ее жертвой.

6. Настоящее – единственное время, о котором вам стоит беспокоиться

Вы живете свою жизнь не в воображаемой стране Где-то-тамии, где все идеально. Нет, вы живете ее здесь и сейчас, и имеете дело с реальностью – такой, какая она есть. Да, конечно, вы можете работать на благо этого идеального завтрашнего дня. Но для этого вам все равно придется иметь дело с миром настоящего.

Порою мы отворачиваемся от настоящего потому, что верим – и неважно даже, почему, что то место, где вы сейчас находитесь, вовсе не то место, где вам подобает быть, или то место, где вам хочется быть. Но истина в том, что то место, где вы сейчас находитесь – именно то место, где вы должны находиться, чтобы попасть туда, где вы хотите оказаться завтра.

Ваши друзья и семья слишком прекрасны, чтобы их игнорировать. Выделите себе минутку, чтобы вспомнить, как это прекрасно – жить, мечтать, любить. Оглядитесь вокруг широко открытыми глазами, и увидите перед собою море возможностей. Большая часть того, чего вы боитесь, просто не существует. Многое из того, что вы любите, куда ближе, чем вам кажется. Вы лишь в одном мимолетном шаге от понимания того, насколько же все-таки прекрасна ваша жизнь.

И счастье можно создать для себя лишь в настоящем. Оно не может существовать где-то в будущем, или оставаться в прошлом – однако, к сожалению, многие считают именно так. Слишком много молодых людей искренне считает, что счастья они смогут добиться только в далеком будущем, и слишком много пожилых – что их лучшие дни давно остались позади. Не будьте первыми, и не становитесь вторыми. Не дайте прошлому и будущему украсть ваше настоящее.

7. У вас всегда, всегда, всегда, всегда есть то, за что можно благодарить судьбу

Жизнь всегда становится лучше, когда вы улыбаетесь. Быть позитивным в негативной ситуации вовсе не наивно – это символ собранности и силы. И если у вас есть причины плакать и жаловаться на все и вся, но вместо этого вы продолжаете улыбаться и ценить свою жизнь – вы все делаете правильно.

Что, если завтра вы проснетесь лишь с тем, за что были благодарны вчера?

Подумайте о той красоте, что вас окружает, взгляните на нее и улыбнитесь. Будьте благодарны за все мелочи в вашей жизни, ведь если сложить их вместе, то вы увидите, что это не такие уж и мелочи. И в конце прожитого нами дня не счастье делает нас благодарными, а благодарность — счастливыми.

8. На все масштабное нужно время

Того, чего добиться проще всего, редко вообще стоит добиваться. Всего немного терпения – и доступные вам результаты возрастут во много крат. Кроме того, подумайте – если бы все ваши желания мгновенно исполнялись, стоило бы вообще о чем-то мечтать? Вы бы тогда лишились и удовольствия ожидания результата и продвижения к нему.

Помните, терпение – это не умение ждать. Это умение сохранять хорошее расположение духа, тяжело работая ради достижения желанной цели. Это желание сохранять сосредоточенность, делая по одному маленькому шажку за раз, зная, что перемещая по одному маленькому камешку, в итоге можно свернуть горы – ведь каждый камешек, неважно, насколько маленький, продвигает вас вперед.

Примечание: Мгновенное выполнение желаний? Вы заслуживаете большего. То, что легко достается, зачастую с той же легкостью и исчезает. Но то, для создания чего нужно потратить много времени и сил, зачастую переживает своих создателей.

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9. У других людей нет права судить вас и оценивать

Когда мы пытаемся добиться чего-то важного, зачастую мы обращаемся к другим, чтобы они оценили наш прогресс на пути к цели. Проблема лишь одна – зачастую они на это просто не способны…

Помните, вы явились в этот мир вовсе не для того, чтобы оправдывать чужие ожидания, как и другие – не для того, чтобы соответствовать вашим. Лучше прокладывайте по жизни свой собственный, уникальный путь. Ведь даже понятие успеха для каждого из нас – свое собственное. И в конечном счете успех – это жизнь, прожитая так, как того хотите именно вы.

Вы не обязаны быть яркой личностью, чтобы впечатлять людей. Вы не должны быть известным человеком, чтобы что-то значить. Вы не обязаны становиться миллионером, чтобы быть успешным. И вы не нуждаетесь в одобрении других людей. Единственное одобрение, которое вам нужно – ваше собственное. Просто верьте в себя, и в то, чего вы хотите добиться.

Вы можете быть тихим и скромным человеком – и все же быть мастером своего дела. То, что люди не падают пред вами ниц, и не просят у вас автографов, еще не значит, что вы неудачник. Тихий успех ничуть не хуже яркого и цветастого, и зачастую куда реальнее. Вы сами определяете, что является для вас успехом. Вы, а не кто-то там еще.

10. Вы не одни

Когда вам плохо и страшно, так легко, оглянувшись, увидеть кучу людей, которые, казалось бы, по сравнению с вами в полном порядке. Но на самом деле это не так. Всем нам бывает трудно и тяжело – просто каждому человеку по-своему. И если бы мы все просто набрались смелости на то, чтобы поговорить об этом, мы бы поняли, что наше чувство одиночества и потерянности свойственно вовсе не только лишь нам.

Многие из окружающих в этот самый момент ведут тот же бой, что и вы. Все мы участвуем в нем вместе. Так что неважно, насколько стыдной или жалкой вам кажется нынешняя ситуация – знайте, вместе с вами те же эмоции испытывает еще множество людей.

И когда вы говорите себе «Я совершенно один», это просто ваш взволнованный мозг рассказывает вам удобную ложь. Вы не одни, ибо с подобным приходилось столкнуться не одному, и не двум людям. Возможно, их нет рядом с вами, и вы не можете пообщаться с ними прямо сейчас, но они существуют.

И если жизнь ввергла вас в отчаяние, знайте – я часто испытываю, чувствую и думаю почти то же, что и вы. Меня беспокоит многое из того, что беспокоит вас, и хотя некоторые люди нас не понимают, мы понимам друг друга. Вы не одни!

То, что жизнь сложна – один из величайших ее даров. Ведь именно сталкиваясь с жизненными трудностями, мы становимся сильнее. И эта сила дает вам возможность успешно добиваться ваших сокровеннейших и самых заветных желаний.

Именно потому, что жизнь трудна, мы можем сделать ее воистину замечательной. Именно сложность жизни дает нам шанс преодолеть все эти сложности – и получить от этого удовольствие. Это дает нам шанс изменить нашу жизнь – изменить по-настоящему.

Так что помните…

Когда настают трудные времена, вы должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с ними. Не мечтайте о легкой жизни – лучше мечтайте о силе, достаточной, чтобы преодолеть все препятствия.опубликовано econet

© Marc Chernoff

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