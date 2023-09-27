Вдруг муж снова начнёт пить, меня переведут в другой город, вдруг новый начальник уволит меня, а мама не переживёт операцию; вдруг сын снова попадёт в больницу, вдруг дочь уедет на учёбу,
«А вдруг? А вдруг? А вдруг… Вдруг это произойдёт? Вдруг то, чего я так боюсь, всё-таки случится?»
Эти мысли не дают покоя, обдают тревожным холодком, от них выступает испарина и сжимается сердце. Возбуждённое сознание рисует всё более страшные картины того, чего я так не хочу, чтобы произошло.
«Вдруг муж снова начнёт пить, меня переведут в другой город, вдруг новый начальник уволит меня, а мама не переживёт операцию; вдруг сын снова попадёт в больницу, вдруг дочь уедет на учёбу, да так и останется там жить ….вдруг, вдруг, вдруг… вот кошка старенькая, вдруг она умрёт на днях?»
Noell S .Oszvald
Как это не странно звучит, но за каждым страхом есть желание, чтобы так оно и было. И чем ярче, «возбудительнее» этот страх, чем больше энергии в него инвестировано, тем сильнее это желание. Только оно не из разряда тех, в которых себе признаются.
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«Каждый раз, когда открывается дверь, я думаю, а вдруг он снова пришёл пьяный? Я прислушиваюсь к его голосу в коридоре, к его шагам… Нет, трезвый. Странно… Давно ведь не пьёт… Неужели бросил? Совсем?!» – и непонятно разочаровывает это женщину или радует.
«Моя мама готовится к операции, вся семья на ушах, операция на сердце, только и разговоров о ней уже полгода: как это сложно, как страшно, что нужны будут ещё операции. Я боюсь… что она операцию не переживёт.»
Устала семья от мамы, что скажешь. Сколько можно уже родных терроризировать разговорами о своей смерти, да о болезнях.
« Я не хочу, чтобы меня переводили в другой город. Это постоянные командировки, чужие люди, длительные переезды…»
« Я боюсь заболеть раком..»
« Я боюсь, что у меня отнимутся ноги, и муж будет возить меня в колясочке, нет не колясочке конечно, а в инвалидном кресле…»
У каждого страшного и нежелательного события есть вторая сторона медали. это бонусы, которые мы получаем, если это произойдёт.
Именно эти бонусы лежат в основе нашего возбуждения, манят и будоражат нас.
Помните анекдот про кошку: «Вчера в соседний двор ходила, коты поймали и изнасиловали. Куда мир катится! Боже как страшно жить! Завтра ещё пойду».
Как ни тяжела потеря, в ней всегда есть приобретение.
Если вам сложно увидеть и признать, что же вы получаете, если все ужасы, которые рисует ваша фантазия, всё-таки с вами произойдут, то воспользуетесь вспомогательным упражнением. Оно известно, как Декартовы координаты, применяется для принятия сложных решений, т.к. помогает увидеть скрытые нюансы. А нам как раз это и нужно.
Расчертите лист на четыре части. Каждую из частей озаглавьте одним из вопросов:
1. «Что будет, если в моей жизни это произойдёт? Или что придёт в моё жизнь вместе с этим событием».
2. «Чего не будет в моей жизни, если это произойдёт? Или что уйдёт из моей жизни вместе с этим событием.»
3. «Что будет в моей жизни, если этого не произойдёт? Или что изменится в моей жизни, придёт в неё или будет в ней присутствовать, если это событие не произойдёт.»
4. «Чего не будет в моей жизни, если это событие не произойдёт? Что исчезнет, уйдёт из моей жизни, если это событие так и не произойдёт.»
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В результате у вас будет полный перечень потерь и приобретений того, что вас так манит и пугает одновременно.
Страх – это не то, что продуцируется из вне, это наши собственные мысли и фантазии о том, что может произойти. Это мечты о плохом.
Может быть хватит мечтать?опубликовано econet
Автор Ирина Дыбова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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