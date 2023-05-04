Почему девочки становятся истеричками

Яркая, деятельная, харизматичная, стремящаяся к славе и власти личность, разбивающая сердца и бьющая тарелки. Окружающие называют ее истеричкой, а на самом деле она — маленькая девочка, нуждающаяся в заботе и поддержке, не умеющая выразить свои потребности и душевные переживания. Такой тип личности психологи связывают с мифической героиней Кассандрой — непонятой и неуслышанной.

Яркая, деятельная, харизматичная, стремящаяся к славе и власти личность, разбивающая сердца и бьющая тарелки. Окружающие называют ее истеричкой, а на самом деле она — маленькая девочка, нуждающаяся в заботе и поддержке, не умеющая выразить свои потребности и душевные переживания.

Такой тип личности психологи связывают с мифической героиней Кассандрой — непонятой и неуслышанной. Почему становятся истеричками, как им жить и при чем здесь Кассандра, рассказывает психотерапевт Злата Заньковская.

Кассандра — персонаж древнегреческой мифологии, типичный пример девочки, воспитанный "холодной" матерью. Американский психолог Лори Лейтон Шапира писала: "У девочки возникает впечатление, что жизнь не может протекать так, как хочет она, а только так, как хочет мать. В представлении ребенка реальность не заслуживает доверия".

Почему? Потому что мама для ребенка — это первая и до определенного возраста единственная реальность. Если мама проявляла свою холодность в раннем детстве (не брала на руки, не давала грудь, не ласкала) в сознании малышки крепнет мысль: мир мне ничего не даст просто так. Я могу жить только в том случае, если буду удобной, такой, как хочет меня видеть мама, а значит — и мир.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Из-за отсутствия одобрения со стороны матери девочка с детства приучается прятать глубоко в душе свое истинные чувства и скрывать свой мир. Пряча истинную себя, она тут же начинает чувствовать себя виноватой.

Таким образом, зарождаются комплекс вины и аутоагрессия, а единственным способом предъявить себя становится истерия. Почему так поступает с девочкой мать? Да потому, что с ней обращались точно так же. Так размножаются "ледышки" — страстные, но не принимающие свою страсть, способные на многое, но не понимающее этого. Девочки — жертвы нелюбви.

КАКАЯ Я

Кокетливая, стремящаяся привлечь внимание разными способами. Притом не только броским макияжем или откровенным нарядом: нарочитая, как бы выставленная напоказ скромность, — тоже снаряд из арсенала истерических женщин.

ДВИЖЕНИЕ

Истеричка находится в постоянном движении. Она умудряется двигаться даже лежа. В этом выражается ее попытка контролировать все.

ШАГ К СТРАХУ

Делать то, чего боюсь — одно из проявлений истерического типа личности. Если истерическая женщина боится своей некрасивой внешности, она начинает активно выставлять ее; если боится сексуальности, то демонстрирует ее.

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Истеричка — это общительность и отстраненность, сострадательность и эгоистичность, болтливость и скрытность в одном флаконе.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ — ЭТО СТРАШНО

Истерической женщине очень сложно принять свою женственность. В ней она чувствует опасность для себя, за которой стоит ряд страхов — например, страх нежелательной беременности, зависимости от мужчины и прочее.

ЧУВСТВА

Чувства истеричек очень сильные. Они их не боятся: они ими живут. Как истеричка выражает агрессию? Кричит, машет руками, метает ножи, бьет тарелки. А через несколько минут плачет, просит прощения, искренне смеется. И будьте уверены: даже внутри уже не чувствует гнева. У нее уже все прошло.

ПЕЧАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

ПУСТОТА. В результате холодного отношения мам к дочкам складывается родовой сценарий, который передается по женской линии. Часто в таких семьях девочки начинают чувствовать себя мамами своих мам, пытаются дать им защиту, а это непосильный груз для детской психики. Малышка должна получать много любви и заботы, в противном случае у нее внутри образуется пустота. Не находя любви и поддержки у матери, девочка начинает искать их в социуме и выбирает мужской сценарий своей жизни.

ИЛЛЮЗИЯ. С детских лет Кассандра ищет внимания и поддержки мужчин, вознося на пьедестал отца, умудряясь одновременно любить и ненавидеть, подчиняться, чувствовать себя жертвой и стремиться к свободе. Ведь с одной стороны вместе с родовым сценарием девочке передалась подозрительность и тревога по отношению к мужчинам, а с другой она хочет быть для отца лучшей женщиной, чем мама.

Ей хочется чувствовать от него заботу и в тоже время превратиться в активного мальчика, чтобы стать папиным любимцем. Повзрослев, она ищет мужа, который будет похож на отца, но даст то, чего не дала мать. Притом заботливый и милый ей неинтересен, а вот отвергающий и холодный — то, что нужно.

Зачем он ей? Чтобы не потерять иллюзию свободы. Женщина с комплексом Кассандры предрасположена к жертвенному поведению и провоцирует своего мужчину быть рядом с ней черствым, бездушным, жестким и жестоким. На самом деле она отображает материнское представление о мужчине, которое вербально и невербально передается дочери в процессе воспитания. Горькая правда в том, что даже самый чуткий и заботливый мужчина рядом с Кассандрой превращается в бездушного монстра.

ГДЕ ВЗЯТЬ ТЕПЛО?

Истеричкам очень не хватает тепла. И брать его надо там, где дают. Страшно взять у мужчины — берите у подруг. Получается создать теплые отношения на работе — замечательно, появился душевный друг — прекрасно, нашли поддержку в вере — ура! Этого вполне достаточно, чтобы выжить, если нет желания ничего менять. А вот чтобы измениться, надо прожить травмирующие ситуации под наблюдением специалиста. опубликовано econet

Автор: Юлия Юлаева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet