Делая что-либо для кого-то, вы делаете это для себя

Умеем ли мы благодарить? Сейчас не о том, чтобы просто говорить «спасибо», когда нам делают хорошее, хотя и это тоже для кого-то может быть шагом вперед. А о той благодарности – всеобъемлющей внутреннее и внешнее существо, когда все в человеке раскрывается навстречу стремлению отдать нечто из себя… Чтобы восстановить какой-то невидимый баланс в пространстве и создать вокруг своего существа поле гармонии.

Умеем ли мы благодарить? Сейчас не о том, чтобы просто говорить «спасибо», когда нам делают хорошее, хотя и это тоже для кого-то может быть шагом вперед. А о той благодарности – всеобъемлющей внутреннее и внешнее существо, когда все в человеке раскрывается навстречу стремлению отдать нечто из себя… Чтобы восстановить какой-то невидимый баланс в пространстве и создать вокруг своего существа поле гармонии.

Наша жизнь, бытие, происходит в пространстве, где все есть игра и взаимодействие энергий. Фактически это одна всеобъемлющая Энергия, Сознание-Истина, Сознание-Сила, которая, просто играя, течет многими потоками и ручейками и проявляет себя в разных качествах.

Когда по отношению к нам происходит, из любого источника, акт дарения – это означает, что к нам от этого источника перенаправлена «порция» Энергии. Обычно нам очень приятно что-то получать. Любой подарок, безусловно, есть актом Милости. И если наше внутреннее психическое существо живет уже проявленной своей природой, то мы понимаем, что любой такой акт-дар по отношению к нам должен быть оценен. Оценен в той степени, когда тут же возникает огненно поднимающееся из глубин существа стремление благодарить: а это значит – что-то отдавать. И отдавать мерой зачастую даже большей полученного.

Существует такой закон, который многие уже проверили своей жизнью:

Чем больше ты отдаешь – при этом бескорыстно, не думая о получении чего-то взамен – тем больше даров отовсюду к тебе приходит.

Вселенная щедра необычайно. Но она работает по закону эха, по закону отражения. Она видит, что вы отдаете, – и она отдает вам. Но поскольку Вселенная несметно богаче любого из нас, поэтому и одаривает даже не с царской, а с поистине Божественной щедростью.

Было сказано выше о людях с развитым даром отдачи-благодарения. Когда человек благодарит — отдает не задумываясь. Однако среди нас на планете много молодых душ, которые делают буквально первые шаги в освоении пространства своей души, своего духовного сердца. Таким людям стоит просто мягко помочь.

Как? Вообще всегда самый лучший, самый действенный и беспроигрышный способ – на собственном примере. Кто-то скажет, что это способ, рассчитанный на отдаленный во времени результат. Ничего, не страшно. Нам не надо вообще беспокоиться ни о времени, ни и о результате. Главное – просто делать.

Надо заметить, что Благодарность – это наш постоянный благородный и очень красивый Учитель. И стоит ему появиться в нашей жизни хотя бы один раз, как он незаметно становится нашим постоянным спутником. Потому что первое реализованное желание благодарить перерастает в необходимость. Благодарность становится потребностью нашего Сердца.

По мере того как мы научаемся быть благодарными, совершенно волшебным образом меняется наша жизнь. Во-первых, в нас открывается дар виденья/чувствования того, за что мы должны быть благодарны в каждом дне своего существования.

Мы просыпаемся утром, открываем окно – и вдыхаем всей грудью чистый воздух. Господи, спасибо тебе! Совсем скоро на небе взойдет Солнце и будет дарить нам свет и тепло. Благодарю тебя, любимое Солнце!

Мы пойдем в ванную умыться и откроем кран с водой. Прими мою благодарность, щедрая стихия воды! Вы выйдете на улицу, и кто-то вам улыбнется. Спасибо, Боже, что напоминаешь мне о своей постоянной любви! Вы открываете компьютер, чтобы проверить почту или зайти в Скайп, а кто-то из друзей уже прислал вам замечательную музыку, или ценную информацию или просто написал:«Привет, как ты?»

А вы понимаете, что это все – не мелочи, что кто-то отдал вам кусочек своего времени, послал лучик внимания, волну нежности – перенаправил поток Энергии в Вашу сторону. И в вашем сердце вдруг раскрывается такой красивый, такой ароматный и трепетный цветок… Этот цветок – ваша Благодарность.

Бывает так, что вы просите помощи, совета, поддержки — и тотчас же вселенная вам посылает это: кто-то тут же приходит на помощь, протягивает руку, подставляет плечо… И безоговорочно отдает вам свое время, свою энергию, свою любовь — даже не думая, что он вам что-то дарит. Но мы сами должны это понимать. И не быть только потребителями дарений, но и непременно – отдавателями. Чтобы сохранялся баланс энергий в пространстве, чтобы вы не становились энергетическими должниками. В какой форме отдавать благодарность – у нас внутри всегда присутствует незримый подсказчик, который знает, как мы должны поступить в тот или иной момент. Это наша интуиция, часть нашего пробудившегося сознания. К ней стоит научиться прислушиваться, ибо ее голос зачастую так тих и тонок…

Когда вы обретаете способность благодарить за любую мелочь, вы с удивлением осознаете, что мелочей-то, на самом деле, и нет: «Ведь мелкого, на самом деле нет: все в мире преисполнено значенья; штрихом к штриху рисуется сюжет, а нити тонкие ткут Бытия движенье…» Оказывается, что все эти наши каждодневные мелочи – необходимые пазлики, чтобы сложить полную картину вашей жизни. Чтобы она стала целостной, чтобы она стала настоящей и благоуханной.

И тут, с открытием в вашем сердце отдающего потока Благодарности, в вашей жизни начинают происходить настоящие чудеса. Ведь мы помним: Вселенная есть наше отражение. И когда в нас просыпается щедрость благодарения, Вселенная-Жизнь начинает без конца осыпать нас в ответ своими щедротами. И тогда вы, идя по улице, может вдруг просто замереть от изливающегося из сердца потока. Потому что осознаете, насколько щедра жизнь по отношению к вам и насколько она вас любит…

Вы понимаете, что каждый день просто купаетесь в океане ее Изобилия: ведь в вашу жизнь постоянно притекает что-то новое, вы обретаете новые возможности, новые связи. В вашу жизнь приходят люди-драгоценности: Таинство дружбы-любви, или Люди как драгоценности. Они к вам просто притягиваются – по закону Соответствия, по закону Дарения и Благодарности.

Учитесь благодарить и не уставайте быть благодарными. Замечайте любую мелочь в вашем дне, которая есть подарком: кто-то вас утешил и ободрил, кто-то помог найти нужную книгу, кто-то просто рассмешил (а юмор — это всегда дар Господа, который самый большой юморист из всех нами знаемых), кто-то отдал вам что-то свое, не менее ему нужное, кто-то написал «посылаю тебе любовь и нежность»… Благодарите в ответ.

Благодарите носителя даров, благодарите за саму возможность благодарить, благодарите Вселенную, Господа, Жизнь – ибо все это есть Одно. И не важно, кого вы благодарите – главное, что Энергия Благодарности постоянно исходит от Вас.

Это Вам будет интересно:

Любимый сердцем Учитель Шри Рамана Махарши сказал когда-то одну фразу, в которой содержится вся философия и мудрость Единства: «Делая что-либо для кого-то, вы делаете это для себя». Осознайте всю глубинную мощь и тайный смысл сказанного. Эта фраза достойна медитации. И в процессе этой глубокой, всеохватывающей все ваше существо медитации вы будете открывать и первое, и второе, и -надцатое дно этой сокровенной и на все времена Мудрости…опубликовано econet

Автор: Рада-Наталья Шульгина-Бардина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet