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Как научить ребенка одеваться самостоятельно

Источник: vk.com 19 июня 2023 4870
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Когда настает пора отдать ребенка в детский сад, умение малыша одеваться самостоятельно является одним из непременных условий приема ребенка в это дошкольное учреждение

Как научить ребенка одеваться самостоятельно

Когда настает пора отдать ребенка в детский сад, умение малыша одеваться самостоятельно является одним из непременных условий приема ребенка в это дошкольное учреждение.

Если раньше Вы могли позволить себе провести лишний час, одевая малыша, то утренние сборы в садик похожи на настоящий марафон: разбудить, умыть, покормить, одеть, обуть. И при этом еще успеть собраться на работу.

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Поэтому важно научить ребенка одеваться самому. Но как это сделать?

Приступать к обучению ребенка навыкам самостоятельного одевания следует с двух‑трех лет. Примерно с этого возраста у ребенка появляется настойчивое стремление к самостоятельности и если Вы вовремя и правильно отреагируете, то Вам вообще не придется заставлять ребенка делать что‑то самому – он и сам будет к этому стремиться. 

Поэтому, если Вашему крохе 2-3 годика, обратите внимание на несколько рекомендаций детских психологов.

Нельзя подавлять инициативу ребенка. Если он хочет попытаться одеться сам – не мешайте ему. Но и не требуйте от ребенка сразу же, чтобы он одевался только сам. Очень часто родители просто не выдерживают медлительного темпа одевания малыша и, чувствуя, что они уже опаздывают, начинают в спешке сами одевать ребенка, не давая ему одеться самостоятельно. В этом случае имеет смысл начать сборы немного заранее, с учетом времени на спокойное освоение навыков одевания малышом.

Если ребенок не хочет одеваться самостоятельно, то попробуйте немного подтолкнуть его, например, одевая ему носочки или штанишки не до конца и предлагая ребенку закончить одевание самому.

Очень часто быстрому освоению навыка самостоятельного одевания препятствует сама конструкция одежды ребенка. Если на вещах малыша есть много численные молнии и шнуровки, мелкие пуговицы, то это значительно усложняет для него процесс одевания. Поэтому на первое время было бы уместнее покупать ребенку вещи с крупными удобными застежками, на липучках, на резиночках.

Существуют специальные развивающие игры‑шнуровки или просто любые игрушки, которые можно расстегивать и застегивать. Играя в эти игры ребенок развивает мелкую моторику рук и ему будет легче справиться со своей одеждой. Девочки свои первые навыки одевания могут освоить на куклах с их кукольными одежками.

Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут ему научиться одеваться. Например, пусть штанины брюк станут туннелями, а ноги малыша— паровозиками. Предложите своему крохе «заехать паровозиками в туннели». Девочки, да и мальчики тоже, с удовольствием играют в «показ мод» или «фотосессию» — это отличный повод для обучения самостоятельному одеванию.

Как научить ребенка одеваться самостоятельно

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Примеру взрослых дети с удовольствием подражают. Попробуйте устроить соревнования «на перегонки»: кто быстрее оденется.

Подсказывайте ребенку, что за чем надевать. Для многих детей запомнить последовательность одевания вещей может быть проблемой. Вы можете вместе с малышом изготовить плакат, на котором разместить изображения одежды в правильной последовательности. Это поможет ребенку быстрее запомнить. Кроме того, чтобы ребенок не перепутал где перед, а где спинка одежды, выбирайте одежду с кармашками или аппликациями спереди, так ребенку будет легче ориентироваться.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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