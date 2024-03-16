Даниэль Пеннак: Как не отбить у ребёнка любовь к чтению

Романы Даниэля Пеннака читаются на одном дыхании. Его книги переведены на 26 языков мира, в том числе и русский, и удостоены большого количества литературных премий в разных странах. В своём эсссе «Как роман» Пеннак сформулировал принципы эффективного подхода к литературе, которые получили название «Декларации прав читателя».

Романы Даниэля Пеннака читаются на одном дыхании. Его книги переведены на 26 языков мира, в том числе и русский, и удостоены большого количества литературных премий в разных странах.

В своём эсссе «Как роман» (fr:Comme un roman, 1992) Пеннак сформулировал принципы эффективного подхода к литературе, которые получили название «Декларации прав читателя».

Особенно важно применять эти правила по отношению к детям, когда любовь к чтению только формируется и так легко отбить охоту к этому чудесному занятию – такому трудному и такому увлекательному.

1. Право не читать

Не заставляйте ребенка читать силой. Придумайте способы, как заинтересовать его чтением.

2. Право перескакивать

Ребенок имеет право перелистывать скучные страницы (например, описания природы) и читать то, что ему интересно.

3. Право не дочитывать

Никогда не заставляйте ребенка дочитывать до конца не заинтересовавшую его книгу. В этом мире так много увлекательного, ваш ребенок обязательно найдет то, что ему понравится!

4. Право перечитывать

Позволяйте перечитывать любимую книгу столько раз, сколько ребенок хочет.

5. Право читать, что попало

На первый взгляд, это правило кажется спорным, но оно важно. В школьном мире каждый ребенок испытывает досточно запретов, поэтому в домашнем чтении он должен иметь полное и безоговорочное право самому выбирать книгу для чтения. Позвольте ему делать это, исключив из поля выбора опасные книги.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

6. Право на боваризм (восторженно-возвышенное отношение к прочитанному, нежелание увидеть грань между фантазией и реальностью)

Никогда не высмеивайте идеалы подростков, будьте толерантны, даже, если вы понимаете, что любимый герой вашего ребенка далек от реальной жизни.

7. Право читать, где попало

Не запрещайте ребенку читать в кровати, в метро или автобусе, даже за едой. Если ребенок берет с собой книгу, это лучшее, чего вы могли бы добиться: он полюбил чтение!

8. Право читать вслух

Иногда ребенок может захотеть прочитать вам вслух особенно понравившееся ему место в книге. Выслушайте его, уделите ему время. Чтение вслух полезно: оно развивает дикцию, слуховую и зрительную память. Но главное, это означает, что ребенок хочет разделить с вами радость от прочитанного. Цените это!

9. Право «втыкаться» в книгу («выудить с полки первую попавшуюся книгу, открыть её на любой странице и воткнуться на минутку, потому что у нас в распоряжении только эта минутка и есть»)

Никогда не запрещайте этого! Даже две прочитанные страницы расширяют кругозор. Если читателю попалась в руки книга, до которой он пока «не дорос», это также несет пользу: книга обязательно останется в памяти, и ребенок вспомнит о ней в нужный момент.

10. Право молчать о прочитанном

Нормально, если ребенок не хочет обсуждать с вами прочитанное. Скорее всего, это означает, что сейчас он к этому не готов, но совсем не обязательно равнозначно тому, что читатель остался к книге равнодушен. Не вытягивайте из ребенка информацию, просто подождите.

Эти простые правила Пеннака адресованы родителям самостоятельно читающих детей, но почти все из них подойдут и родителям дошкольников.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что можно посоветовать еще?

Читайте вслух, как можно дольше, даже, если ребенок уже научился читать самостоятельно. Это бесценное время, которое вы посвящаете только ребенку. Впоследствии, это может стать традицией семейного чтения и вы сможете читать вслух всей семьей.

Читайте перед сном. Чтение — лучший способ успокоиться перед сном. Сделайте это ритуалом!

Дарите книги. Дарите их и своим и чужим детям. Вспомните старую истину: «Книга — лучший подарок»

Ходите вместе с ребенком в книжные магазины, библиотеки, на книжные выставки. Вместе рассматривайте и выбирайте книги.

При выборе книг используйте интерес ребенка. В момент увлечения пиратами, выбирайте книги про пиратов, при интересе к лошадям, ищите книги про лошадей.

Никогда не делайте из чтения наказание! Не заставляйте читать и не лишайте книг в качестве штрафа.

Берите книги с собой при походах к врачу, в поездки, отпуска.

Всегда отвечайте во время чтения на детские вопросы. Не отмахивайтесь и не откладывайте ответы «на потом»!

И, наконец, самое главное: читайте сами, как можно чаще! Ребенок должен видеть вас с книгой, неважно какой — электронной или бумажной. Любовь к чтению передается по наследству. опубликовано econet

Это Вам будет интересно: