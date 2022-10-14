Что раздражает женщин в поведении мужчин

В рамках женского опроса “Что женщин раздражает в мужчинах”, женщины имели возможность самостоятельно описать те черты поведения своего мужчины, что вызывали у них искреннее раздражение. По итогам опроса, мною был составлен рейтинг, названный «топ-десять раздражителей женщин из мужского поведения».

В рамках женского опроса “Что женщин раздражает в мужчинах”, женщины имели возможность самостоятельно описать те черты поведения своего мужчины, что вызывали у них искреннее раздражение. По итогам опроса, мною был составлен рейтинг, названный «топ-десять раздражителей женщин из мужского поведения».

Приведу сейчас конкретные примеры, полученные мною из опросов. При этом, сразу оговорюсь: вне зависимости от своего возраста, образовательного, финансового и социального статуса, большую часть представительниц прекрасного пола раздражают в мужчинах одни и те же нюансы их мужского поведения. Думаю, что мужчинам полезно это узнать.

TOP-10 раздражителей из мужского поведения:

1. Мужчина не уделяет своей женщине должного внимания: не интересуется ее жизнью, не жалеет ее, не высказывает одобрения, не звонит, не пишет смс, не дарит цветы без повода, не говорит комплиментов, не информирует женщину, что он ее любит и она самая красивая и лучшая, уклоняется от объятий и поцелуев. Мало ревнует и это означает, что ему наплевать на свою женщину. Еще никогда не помнит, когда у любимой женщины день Рождения, не помнит юбилеев и памятных дат в истории данной пары (день знакомства, день свадьбы и т.д.).

2. Мужчина всегда норовит переспать с какой-то другой женщиной. Причем эта другая женщина всегда хуже имеющейся. (Даже если она моложе, красивее и успешнее: просто мужчины ничего не понимают в женщинах и не могут ценить действительно стоящих женщин, вечно клюют на пустышки и обманки).

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3. Мужчина не замечает, как женщина много для него делает в быту и жизни, не хвалит ее за это. Вместо этого вечно от нее что-то требует (похудеть, секса, борща, чистоты в доме), хотя должен быть безмерно благодарен уже за то, что рядом с ним такая изумительная и восхитительная женщина.

4. Он не ценит свою женщину должным образом в материальной сфере, проявляет жадность и расчетливость, вместо того, чтобы регулярно одаривать ее разнообразными ценными подарками.

5. Мужчина всегда тянет с решением любого вопроса. Он практически никогда не сдерживает своих обещаний: прийти вовремя с работы, не употреблять спиртное, сделать что-то к заявленному сроку, поиграть с ребенком, проводить выходные с семьей и т.д.

6. Мужчина крайне ленив и не желает развиваться в карьерном и финансовом плане, не стремится улучшить жизнь своей семьи. Вместо того, чтобы достойно зарабатывать, он или сидит в интернете или в сериалах, читает книги, пьет пиво или общается со своими друзьями, сплошь пьяницами и бабниками.

7. Мужчина зависит в принятии своих решений от друзей, коллег по работе, родственников, вообще каких-то случайных людей. Он не понимая, что они явно вредят ему, используют его в своих корыстных целях, не слушает свою женщину, которая только одна является ему настоящим другом.

8. Мужчина не доверяет своей жене, не стремится работать вместе с ней, не делится своими планами, не любит обсуждать их с женой/любимой по своей инициативе, вообще мало общается на общие темы, скрытен.

9. Мужчина вечно уходит от разговоров на важные темы даже в том случае, если они начинаются по женской инициативе и давно уже назрели.

10. Мужчина ужасен в семейном быту и крайне бесхозяйственный: не умеет хранить чистоту, не помогает в уборке, сорит, не в состоянии найти собственные вещи, не может не только себе приготовить, но даже разогреть уже готовую пищу, страшно оставить ребенка на его попечение. Вообще, если бы не женщины, мужчины бы до сих пор были бы дикими: скакали бы себе по пальмам и орали дурными голосами.

Отмечу несколько важных деталей, которые бросаются в глаза. Если в опросах мужчин на первом месте значилась “женская сексуальная нестабильность”, то есть низкая сексуальная активность жен, то у женщин тема интимных отношений не попала даже в десятку женских претензий к мужчинам.

Совершенно очевидно, что для женщин гораздо важнее не сами сексуальные отношения, а отношение мужчины к ней, которое оценивается через внимание, которое мужчина проявляет к женщине, ее жизни, ее внутренним переживаниям, мыслям и чувствам. То есть ко всему тому, что рационально мыслящие мужчины не очень-то понимают.

Из женских опросов прямо-таки сквозит то, что огромное число женщин не удовлетворены своим положением в отношениях, в том смысле, что:

Для женщин характерно считать себя недооцененными мужчинами.

То есть недоласканными и недофинансироваными.

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Выбор партнера, выбор жизни

Из опросов складывается интересное впечатление. Опрошенные мужчины по сути желают, чтобы их жены находились бы где-нибудь на обочине их жизни: тихо занимались своими женскими (хозяйственными и материнскими) делами, не мешали мужчинам жить их мужской жизнью, привлекались бы мужчинами только для совместного проведения досуга и интима.

Опрошенные же женщины явно не желают мириться с таким положением вещей, они упорно пробивают себе дорогу в мир своего мужчины, героически преодолевают сопротивление и буквально вырывают себе внимание, похвалу, любовь и бюджеты. За что честь им и хвала.опубликовано econet.ru

Автор: Андрей Зберовский

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