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Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться

Источник: Econet 03 февраля 2023 5162
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Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.

Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться

Что такое рисование? Как им овладевают? 

Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь.

Как же все-таки проникнуть через такую стену?

На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.

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Но можно ли неутомимо продолжать такую работу, не отвлекаясь и не отрываясь от нее, если ты не размышляешь над своей жизнью, не строишь ее в соответствии с определёнными принципами?

И так не только в искусстве, но и в любой другой области.

Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться.

Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться

Что лежит в первооснове, что превращается во что: принципы человека в его действия или действия в принципы, — вот проблема, которая на мой взгляд, неразрешима и которую так же не стоит решать, как вопрос о том, что появилось раньше – курица или яйцо.

Однако, я считаю делом очень положительным и имеющим большую ценность, попытку развить в себе силу мышления и волю.опубликовано econet

©Винсент Ван Гог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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вдохновение жизнь талант чувства ван гог

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