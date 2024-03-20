Упрямство малыша и еще 6 симптомов кризиса 3-х лет

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, впадает в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для самого ребенка.

На подходе к кризису присутствует четкая когнитивная симптоматика:

1. Острый интерес к своему изображению в зеркале.

2. Ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в глазах других.У девочек интерес к нарядам; мальчики начинают проявлять озабоченность своей эффективностью, например, в конструировании. Остро реагируют на неудачу.

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, впадает в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для самого ребенка.

Симптомы называют семизвездием кризиса 3 лет .

1. Негативизм. Реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию.

2. Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением.

3. Строптивость. Она безлична, направлена против норм воспитания, образа жизни, который сложился до трех лет.

4. Своеволие. Стремится все делать сам.

5. Протест-бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими.

6. Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей.

7. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность.

Этот период протекает как кризис социальных отношений и связан со становлением самосознания ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок познает различие между "должен" и "хочу".

Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии аффективной и волевой сторон личности. У детей начинает формироваться воля, которую Э. Эриксон назвал автономией (независимостью, самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых и стремятся сами делать выбор. Чувство стыда и неуверенности вместо автономии возникают тогда, когда родители ограничивают проявления независимости ребенка, наказывают или высмеивают всякие попытки самостоятельности.

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Зона ближайшего развития ребенка состоит в обретении "могу": он должен научиться соотносить свое "хочу" с "должен" и "нельзя", и на этой основе определить свое "могу". Кризис затягивается, если взрослый стоит на позиции "хочу" (вседозволенность) или "нельзя" (запреты). Следует предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог проявлять самостоятельность.

Эта сфера – в игре. Как сказал Э.Эриксон: "Игра, с ее особыми правилами и нормами, которые отражают социальные связи, служит для ребенка тем безопасным островом, где он может развивать и апробировать свою независимость, самостоятельность". опубликовано econet

Из книги Р. П. Ефимкиной "Детская психология"

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