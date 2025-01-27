Непрошенные советчики: установите дистанцию с такими людьми!

Твой жизненный путь - только твой, поэтому нельзя допускать, чтобы суждения и мнения других людей формировали дорогу твоей жизни. И если конструктивная критика может способствовать твоему личностному росту, то негативные суждения не принесут тебе ничего, кроме вреда. Поэтому рекомендуется уметь противостоять им.

Твой жизненный путь - только твой, поэтому нельзя допускать, чтобы суждения и мнения других людей формировали дорогу твоей жизни. И если конструктивная критика может способствовать твоему личностному росту, то негативные суждения не принесут тебе ничего, кроме вреда. Поэтому рекомендуется уметь противостоять им.

Очень часто мы строим свой жизненный путь, не только исходя из своих собственных желаний, но и обязательств, которые накладывают на нас посторонние люди путём критики, осуждения и советов.

Судя по количеству последних иногда кажется, что окружающие лучше нас знают, как нам поступать в той или иной ситуации.

Хочешь сказать, что тебя это не трогает? Неправда.

Никому из нас не даётся легко игнорировать комментарии и советы «мудрых» людей, которые вмешиваются в нашу жизнь. Особенно непросто противостоять им, когда советчиками оказываются важные для нас люди: близкие и члены семьи, друзья…

Но разве можно считать близким человека, который отваживается поверхностно судить тебя, не вникая в глубину твоих эмоций и чувств, не представляя себе, какой жизненный опыт стоит за твоей спиной? Именно их многообразие обуславливает каждый твой поступок.

Если кому-то кажется, что он лучше тебя знает, как тебе поступать, одолжи ему «свои туфли». Пускай советчик попробует повторить твой путь, со всеми его препятствиями, ямами, валунами, бурными горными потоками.

Со многими из них тебе пришлось справляться одной, не надеясь на помощь других. В нашей сегодняшней статье нам хотелось бы немного порассуждать об этом.

Наш жизненный путь уникален

Видишь это отражение в зеркале? Это ты? Ты — не только это отражение, с его жестами, мимикой, словами, обращёнными к окружающим.

За этим отражением скрывается долгий жизненный путь и большой опыт. Каждый прожитый день отложил отпечаток на твой внутренний мир. Кто ты? Никто, кроме тебя самой, никогда не сможет дать правдивый ответ на этот вопрос.

Безусловно, не так просто распознать за внешним обликом человека всю боль, обман, предательство, потери, поражения и победы, которые ему пришлось пережить. Редко кто из нас ежедневно посвящает окружающих в загадки своего прошлого.

Так почему же тогда в нашей жизни так часто появляются люди, готовые с лёгкостью судить нас, не зная о том, чем было обусловлено наше решение?

Как правило, люди, которые часто берутся осуждать других, оказываются неудовлетворенными и разочарованными в жизни.

Такие люди испытывают недовольство самими собой и проектируют эту неудовлетворенность на других, пытаясь контролировать их жизнь и вмешиваясь в чужие дела.

Каждому из нас знакома ситуация, когда наши близкие начинают критиковать нас: «Ты слишком доверчива, именно поэтому с тобой случаются такие вещи», «Ты с самого начала поступала неправильно, тебе кажется, что ты можешь горы свернуть, но это не так».

Очень часто целью подобной критики является желание помочь нам и преподать урок. Но в действительности за этим скрывается попытка контролировать нашу жизнь, обязать нас действовать согласно их собственным представлениям о жизни и образу мышления.

В некоторых случаях за попытками судить окружающих скрывается желание оправдать свои собственные поступки, которые люди не могут себе простить. Чем больше они критикуют других, тем более «святыми» кажутся самим себе. Это достаточно распространённая ситуация.

Когда окружающие начинают осуждать нас, они не могут предоставить никаких доводов и аргументов, которые могли бы быть нам полезными. Чаще всего их критика напоминает атаку и нападение. Они пытаются обесценить нашу личность. При этом логические доводы в их критике отсутствуют.

Часто такие люди не способны к самокритике, к оценке собственных действий, поступков и слов. Им сложно заметить собственные ошибки и понять, когда их действия начинают приносить боль и доставлять неудобства окружающим. Всю критику они направляют на других, забывая о самих себе.

Как правило, такие люди имеют очень бедную личную жизнь, у них нет увлечений, им не хватает эмоций для того, чтобы наполнить свой внутренний мир. Их собственная жизнь скучна, поэтому они пытаются разнообразить её за счёт перипетий, проблем и приключений окружающих.

Как защититься от непрошенных советчиков

Очень часто мы говорим, что подобная критика нас не ранит и никак не сказывается на нашей жизни. Возможно, это так, когда речь идёт о совершенно незнакомых нам людях. В этом случае неприятные слова быстро забываются.

Когда же за критику берутся близкие и важные для нас люди, защититься от неё не так уж просто.

Что же происходит, когда в нашу жизнь с непрошеными советами вмешиваются наши друзья, партнёры или родственники?

В этом случае в нас зарождается обида, их слова нас глубоко ранят.

Что же делать? Сохраняй спокойствие! Попробуй сконцентрироваться на самой себе. В этом тебе помогут такие слова:

«Я знаю, кто я и что из себя представляю. Мне пришлось многое пережить в жизни и я горжусь каждой маленькой победой над трудностями, которые мне пришлось преодолеть.

Каждая ошибка послужила мне важным уроком, каждое поражение принесло мне уникальный опыт, который послужит мне в будущем.

Никто не имеет права осуждать меня. Единственный справедливый судья — я сама. Ведь только мне известно на самом деле, как я себя чувствую. Только я знаю о том, что делает меня счастливой, и как гармонично я ощущаю себя с самой собой».

Проявляй твёрдость и защищай свою самооценку. Не стоит пытаться ранить собеседника в ответ на его нападки. Если мы злимся или пытаемся оскорбить советчика, ситуация принесёт нам больше вреда и избавиться от негативных чувств будет не так просто.

Следует дать понять собеседнику, что никто не имеет права судить тебя и давать подобные советы. Если это происходит, это демонстрирует, что собеседник тебя совсем не знает. Покажи ему своё разочарование.

Настоящий верный спутник никогда не будет критиковать тебя. Если это происходит, значит, это вовсе не тот человек, кто по-настоящему разделил с тобой твой жизненный путь. И не имеет значения, на сколько близким является этот человек. Им может быть мать, брат, супруг…

Если этот человек не признает твоего права на ошибку и продолжает осуждать тебя, возможно, у него слишком высокая самооценка. Он считает себя безупречным, думает, что ошибки совершаются только другими, а неверные решения принимаются всеми, кроме них самих. В этом случае у человека отсутствует способность к самокритике и эмпатии.

Если изо дня в день ты подвергаешься осуждениям и критике со стороны близких, в конце концов чужие мнения возьмут на себя управление твоей жизнью. Этого допускать нельзя.

В этом случае стоит задуматься, не лучше ли будет установить дистанцию в отношениях с такими людьми. Это единственный выход, если они не способны ценить тебя и принимать такой, какая ты есть, а также видеть твои сильные стороны и внутренний свет, который ты излучаешь. опубликовано econet.ru

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