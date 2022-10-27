О родительском чувстве вины: мы даем то, что у нас есть

Я не верю в семинары-тренинги-статьи, которые просто рассказывают о том, как "правильно" и идеально, и оставляют ощущение "вот он - взмах волшебной палочки". Сколько бы мы не заучивали "правильные" тексты и инструкции - в критической ситуации мы будем действовать так, как для нас естественно, так, как "диктуют" наши сформированные нейронные связи.

Я не верю в семинары-тренинги-статьи, которые просто рассказывают о том, как "правильно" и идеально, и оставляют ощущение "вот он - взмах волшебной палочки". Сколько бы мы не заучивали "правильные" тексты и инструкции - в критической ситуации мы будем действовать так, как для нас естественно, так, как "диктуют" наши сформированные нейронные связи.

Наша задача - не зазубрить "мануал", а вернуть себе то состояние, в котором мы можем осознанно выбирать свою реакцию, в котором можем различать потребность человека "за" его "непродуктивным поведением", и в котором мы можем осознанно применять или не применять то, что кажется для нас действенным.

Сколько есть разночтений и манипуляций в теме грудного вскармливания, совместного сна с детьми, вакцинации, раннего развития, образования. На родительском страхе и вине делаются состояния. Можно принимать любое решение, только из собственной "точки спокойствия", из осознания того, что нет правильных универсальных решений.

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Есть наш конкретный ребенок с его конкретной "базовой комплектацией". Иначе нас разорвет от количества мнений и методов. Не написан учебник под конкретного ребенка. Мы его пишем и постоянно переписываем своим собственным опытом и любовью.

И только родитель, ориентирующийся в "контурах" развития, но чувствующий своего собственного ребенка, может выбрать, что же подходит именно ему. А почувствовать своего ребенка, именно его потребности, его состояние - можно, если умеешь разделять состояние, эмоции, ощущения, потребности ребенка со своими.

А значит - чувствуешь Себя самого. И, как по мне, это основная задача "родительских тем" - курсов, статей, программ.

"Как вернуть себе то состояние, в котором бы я был в контакте с собой, осознавал свои эмоции и потребности, был настолько в ресурсе, чтобы мог гармонично выстраивать свои границы, границы семьи, чтобы чувствовать потребности и потенциал свой, своего партнера, своего ребенка и мог гармонично проявлять любовь".

Бесполезно обучать родителей, что делать "головой" во время детских истерик, не объяснив, почему они (истерики), собственно, бывают, как различить "возрастную норму", невроз и манипуляцию. И главное - как вернуть себе взрослому состояние равновесия во время истерики. Только потом можно говорить о порядке действий - как помочь ребенку справиться с эмоциональным зашкалом и научить его новому способу реакции или "чтобы не треснуть, не наорать, не послать доброжелателей или не попасть в состояние "какаяяужаснаямать"."

В конце каждого семинара я спрашиваю студентов - что вы с собой берете с этого семинара? Это может быть ощущение, практика, мысль, игра... То, что станет "точкой входа" для дальнейшей "закадровой" работы студентов.

Достаточно часто студенты говорят: "Чувство вины. За то, что столько делал "неправильного" со своим ребенком". И сколько бы я не работала с собой, со своей ненужной ответственностью за чужие чувства, этот ответ - моя терапевтическая грусть. Да, он говорит о том, что я попала для студента в роль критика (возможно, мамы и папы), и да, он говорит о том, что нам со студентами предстоит работа. Не с ребенком. А по возвращению своей взрослой силы, зрелости-взрослости, уверенности, снятию с себя ожиданий своих собственных родителей...

Если общение с детьми вызывает чувство вины за то, что мы не умеем играть, за то, что нет сил, за то, что могут быть не интересны их занятия... Можно для начала выбрать в общем контакте с ребенком то, что доставляет нам настоящее удовольствие, то, в чем мы можем ощущать близость. А потом, если будет потребность, разобраться с тем, куда уходят силы и где их брать, почему мне сложно входить в состояние игры (игра - это занятие нашего "внутреннего ребенка").

Я осознаю, что часто студентов, если быть честными, и приводит на семинары чувство вины и страх быть плохими родителями.

И всеми силами стараюсь вернуть (и себе в том числе) осознание того, что за чувством вины - нет развития. И часто рассказываю, что я, со своими многотомными знаниями о том, "как идеально", ошибалась, ошибаюсь и наверняка буду ошибаться со своими живыми- разными-конкретными детьми. И удивляюсь и буду удивляться, насколько разные дети в одной семье и насколько разные подходы к каждому нужны и важны.

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В каждый момент времени мы даем то, что у нас есть. И наши родители, и мы - даем самое лучшее из того, что сейчас в наличии. Нам важно, чтобы в наличии было все больше и больше. И, возможно, то, что мы считаем своими ошибками - обернется для наших детей важными обретениями. Я верю в то, что мы многое можем изменить и исцелить. И с каждым нашим новым обретением Себя - мы можем дать большее качество контакта.

А, может быть, это самое главное, чему дети у нас учатся - это как быть в контакте с Собой, друг с другом, с миром? опубликовано econet.ru

Автор Светлана Ройз

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