Измена. Точка невозврата

Для меня измена – это прежде всего потеря доверия. К партнеру, себе, настоящему и будущему. Привычное и надежное рассыпается в прах. Земля уходит из-под ног. И ты получаешь такой удар под дых, что сбивается в густое масло дыхание.

Обычно все, о чем я пишу, основывается на личном опыте. В данном случае тема мне не близка – я никогда не сталкивалась с изменой лицом к лицу. Но я столько раз получала запрос высказать о ней свое мнение, что пора наконец-то это сделать.

Для меня измена – это прежде всего потеря доверия. К партнеру, себе, настоящему и будущему. Привычное и надежное рассыпается в прах. Земля уходит из-под ног. И ты получаешь такой удар под дых, что сбивается в густое масло дыхание.

Я могу представить, какую боль испытывает человек, узнавший о том, что его предали. Как начинает шуметь в ушах, ползет по позвоночнику липкий холодный страх, разливается по телу адреналин, немеют пальцы. Как мгновенно стирается все, что было «до», и в голове пульсирует только одна мысль: «Почему? Почему мне? За что? И что теперь делать?»

Как вообще после этого можно пойти на кухню, поставить чайник, продолжить жить, работать, решать дела и стирать носки, покупать макароны и гречку, брить ноги? Как, если все, что до этого держало тебя на плаву и казалось незыблемым и стабильным, вдруг превратилось в дым, который выедает глаза, выжигает пустыню внутри, убивает любые чувства?

Как теперь прикоснуться к другому, если тот был с кем-то со стороны, как пустить его обратно в себя, позволить принести в вашу постель чужую кожу?

Я уверена: сексуальное желание убивает не плохое белье, растяжки или целлюлит, а обрыв душевных сетей и потеря связи. Преданное доверие вызывает брезгливость на уровне тошноты: пожалуйста, только не трогай меня, мне противно.

И больно.

Измена в моем представлении – это всегда точка невозврата. Начало отсчета нового пути, решение о направлении которого ты принимаешь самостоятельно. И это решение нельзя перепоручить ни друзьям, ни психологу, ни церкви. Потому что не им разбираться с последствиями, а тебе. Они покачают головой, пожалеют и уйдут по своим делам. А тебе выкарабкиваться и жить.

Наверное, повезло, но мне ни разу не довелось примерить роль любовницы – даже будучи свободной, я не рассматривала женатых мужчин как возможный объект для интереса. Причем не важно, в каком состоянии находился их брак – сыпался, как сгнившая ткань, или допускал адюльтеры. Для меня кольцо на безымянном не просто кусок металла, а табу, опасное защитное поле. Сунься – и откроются врата ада: и там все полетит под откос, и у тебя.

При этом я не осуждаю тех, кто сделал другой выбор. Я вообще против того, чтобы притягивать сюда мораль – на ней слишком легко спекулировать. В любовном треугольнике страдают все: и кого обманывают, и кто обманывает, и с кем обманывают. Поэтому давайте отбросим в сторону вот это вот желание разобраться во всем по-быстрому, не вникая: одному возложить на голову венец мученика, второго приставить к стенке и расстрелять.

Что точно понадобится, так это смелость взять на себя ответственность – если изменил ты, и мужество встретить боль – если изменили тебе. А дальше предстоит сделать выбор, который никто не имеет права ни осудить, ни оспорить: простить, не простить, уйти, остаться, жить со случившимся дальше или начать с чистого листа.

Я за безжалостную честность с самим собой и предельное внимание к собственным чувствам в обход любых рамок и предписаний «сверху». Уходи, если не любишь. Решись пережить расставание, если знаешь, что никогда не сможешь простить. Даже если есть дети.

Я вообще не верю в сохранение браков «ради детей». Папа и мама остаются родителями даже тогда, когда перестают быть супругами. И если оба разумны и адекватны, то смогут договориться и о денежной помощи, и о встречах, и о достойном поведении в отношении друг друга.

На мой взгляд, гораздо хуже тихо ненавидеть, но терпеть, больше никогда вместе не спать, но строить совместный быт, брезгливо отшатываться при случайном прикосновении, но старательно делать вид, что «все в порядке».

Ведь ребенок на раз-два считывает существующее напряжение, и самое страшное – не учится любви. А последняя в браке проявляется не только через слова, но и свет молчания, громкость утренних шагов, силу закрытия двери в прихожей, заботливые мелочи, добрые пустяки. Даже через то, как ставится тарелка на стол или поднимаются разбросанные носки с пола.

Я говорю это как ребенок разведенных родителей. Они не вместе уже 20 лет, у них свои семьи и судьбы, но я искренне благодарна им за то, что они нашли в себе силы не мучать друг друга, и мне не пришлось расти в скандалах и грызне, под вечным перекрестным огнем. Я благодарна, что я росла, не впитывая это, не принимая за норму.

Не будем кривить душой: к сожалению, чаще всего измена и развод идут рука об руку. Последнего ждет любовница, им угрожает обиженный супруг, его боятся дети (мне, например, казалось, что меня отдадут в детдом).

Но для этого и дан язык – чтобы проговорить страхи. Чтобы сказать ребенку: «Что бы ни случилось, ты всегда будешь любим, а мы с папой (мамой) – рядом, пусть и не вместе». Чтобы сказать партнеру: «Прости, я знаю, как больно это слышать, но я больше не люблю тебя, и в моей жизни появился другой человек». И чтобы тому, кому это говорят, признать поражение: «Несмотря на то, что я сейчас в это не верю, жизнь не закончилась: у меня есть я, и мы справимся…».

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Автор: Ольга Примаченко