Обычно люди, живущие вполсилы, — те, кто не решается претендовать (обратите на это слово внимание, именно претендовать) на Всю Жизнь («будто её всем не хватит»)… Если это — про Вас

Обычно люди, живущие вполсилы, — те, кто не решается претендовать (обратите на это слово внимание, именно претендовать) на Всю Жизнь («будто её всем не хватит»)… Как бы это попроще объяснить?…

Не решаются первыми подойти к тем, кто интересен, «не высовываются», тихо играют в игрушки пока взрослые заняты, в школе не тянут руку, пока их не спрашивают.

Похоже, что в детстве у них было прервано живое движение потребности в любви и одобрении к старшим.

То есть, ребенок потянулся, но «мама (постоянно) занята…», проявил инициативу, что-то попытался сам смастерить — папа: «руки вырву в следующий раз…» И вот они сидят в своем коконе тихо и не высовываются, пока их не пригласят. А их не приглашают, потому что они ведут себя так, будто их и вовсе нет!

Если это — про Вас, (понимаю, что это непросто), — сами делайте шаги, сами пробивайтесь сквозь привычную скорлупу!

Заявите всем о том, что Вы есть!

Что Вас нужно учитывать, что с Вами придется считаться!

Глупости какие-нибудь вытворяйте, делайте нестандартные ходы в общении, смейтесь, когда смешно, просто и от души, громко! Если плачется — плачьте, не удерживайтесь, если кто-то интересен — напишите ему или подойдите и заговорите первым: «как пройти в библиотеку?»

Т о есть, преодолевайте инерцию, выходите за рамки накатанной колеи. Рискните Жить! Сначала народ вокруг будет удивляться: типа: что это он, молчал-молчал и на тебе? Но определенно энергии и неоднозначности станет больше. И главное, будьте уверены: жизни хватит на всех. опубликовано econet.ru

©Игумен Евмений

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