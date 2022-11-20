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А люди уходят... к себе, насовсем, от нас

Источник: slovomiru.com 20 ноября 2022 5820
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А люди уходят... К другим людям, к себе, насовсем, от нас, навсегда. Уходят, оставляя в нас открытые окна, незапертые двери, затоптанные тропы, колючие воспоминания, и нас самих себе самим...

А люди уходят... к себе, насовсем, от нас

А люди уходят...

К другим людям, к себе, насовсем, от нас, навсегда. Уходят, оставляя в нас открытые окна, незапертые двери, затоптанные тропы, колючие воспоминания, и нас самих себе самим...

Мы остаемся...

Мы остаемся без них, продуваемые чужими ветрами, уязвимые и потерянные, вязкие и удушливые в своем бессилии. Мы...

Мы - это каждый, кто в нас жил, к кому мы стремились, в ком утопали, кого ненавидели и заполняли собой.

И каждый... каждый, кто когда-либо уходил раньше нас, забирал наши книги, оставляя нам вырванные страницы, наши песни, - без нот и мелодий, наши сотни не прожитых жизней, не сказанных слов, не отданных чувств и преданных нас.

Наши постели и души смяты, наши звезды и глаза потухли, наши руки и сердце сжаты в кулак, наши мысли в узлах, а в нервных волокнах пульсирует страх.

Мы - аквариумные рыбки своих обид и вселенского негодования. 

А люди уходят... к себе, насовсем, от нас

Мы такие огромные и такие маленькие. Мы вмещаем в себя людей, мечты, чьи-то миры и ожидания, чужие жизни и подвижные, переменчивые реальности.

Но когда кто-то уходит, мы сворачиваемся в точку, в маленькое тесное пространство, в которое больше ничего не помещается, даже пустота...

Я не могу сказать "Не уходи!"... потому что я тоже однажды уйду.опубликовано econet.ru

© Татьяна Варуха 

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Источник: https://econet.ru/

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люди татьяна варуха жизнь

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