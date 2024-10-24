Полезный торт: Тыква и Шоколад

Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!
Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!
Ингредиенты для нижнего слоя:
Ингредиенты для второго слоя:
Верхний слой:
Как приготовить:
Грецкие орехи и изюм замочить в воде. Тыкву и яблоки порезать на кусочки, присыпать корицей и кокосовым сахаром и отправить запекаться в духовку до мягкости. Остудить и взбить в блендере с орехами и изюмом.
Растопить кокосовое масло и смешать с ореховой пастой, затем ввести остальные ингредиенты из блендера. Хорошо вымешать и выложить слоем в силиконовую форму или в разъёмную, предварительно выстелив пергаментом. Отправить в морозильную камеру, пока будем готовить следующий слой.
Орехи кешью замочить в воде, желательно на несколько часов. Затем слить воду и взбить в блендере, можно подлить немного свежей воды. Растопить кокосовое масло и смешать с получившейся пастой из кешью. Остальные ингредиенты взбить в блендере и присоединить к кокосовому маслу. Полученную массу выложить вторым слоем в форму и поставить в морозильник, пока будем делать шоколад.
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Для приготовления шоколада растопим на водяной бане масло-какао, добавим порошок сырого какао и кокосовый сироп. Польём шоколадом наш торт и отправим в заморозку до полного застывания (на 3-4 часа). Подаём к столу, предварительно подержав торт при комнатной температуре около 15 минут.
Готовим с любовью! econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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