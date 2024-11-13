Пюре из цветной капусты — полезная альтернатива привычному картофелю

Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу? Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.

Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу?

Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.

Пюре из цветной капусты, сельдерея, чеснока и тимьяна

Ингредиенты (на 6-8 порций):

1 большая головка цветной капусты

1 средний корень сельдерея

1 большая картофелина

Букет гарни (3 веточки тимьяна и 1 лавровый листа, перевязанные марлей)

чеснок — 1 зубчик

50 гр несоленого сливочного масла, нарезанного крупными кусками

сметана — 1/2 стакана

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

Веточки тимьяна для украшения



Букет гарни (3 веточки тимьяна и 1 лавровый листа, перевязанные марлей)

Приготовление:

Смешайте цветную капусту, корень сельдерея, картофель и букет гарни вместе в большой кастрюле. Налейте воду, чтоб она закрывала ингредиенты.

Доведите до кипения и варите на медленном огне, накройте крышкой, готовьте до тех пор, покавсе овощи не станут мягкими. Отбросьте овощи на дуршлаг ли сито, удалите букет гарни. Все ингредиенты поместите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, масло и пюре, взбивайте до получения однородной массы. Добавьте остальные ингредиенты, снова перемешайте.

Попробуйте, возможно придётся добавить ещё немного приправ по вкусу.

Разложите по тарелкам и украсьте веточками тимьяна, подавайте теплым. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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