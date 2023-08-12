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ТРУДНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ: 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Источник: splash.project-splash.com 12 августа 2023 6686
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Упрости и облегчи то, что можно упростить и облегчить прямо сейчас. Это касается мелочей...

ТРУДНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ: 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Всего пять простых правил для выхода из тупика

1. Упрости и облегчи то, что можно упростить и облегчить прямо сейчас.

Это касается мелочей.

Например, перевесь зеркало в более удобное место, распредели вещи в шкафу более удобным способом, сделай себе перманентный маникюр, который не нужно обновлять каждый день, откажись от встреч в неудобное время или неудобных местах, выброси неудобную обувь и купи ту, что всегда хотела, даже если дорого.

Да, глобально это все не решит проблемы.

Но все эти мелочи в трудный период жизни не должны стать последней каплей для срыва.

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2. Окружи себя теми людьми, с кем у тебя сейчас сходные цели и интересы.

Остальные будут тебя воспитывать или вводить в сомнения, что еще больше усугубит непростой период. 

3. Если в голову лезут дурные мысли, выполни пятьдесят приседаний, пятнадцать отжиманий и минуту в «планке».

Если не помогло — повтори заход. Со второго раза точно отпустит. 

ТРУДНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ: 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

4. Сделай акцент на вкусную и необычную еду в этот период.

Приготовь то, что не готовила раньше. В трудный период жизни очень важно ощутить новый вкус. 

5. И да, если ты видишь, что из сложившейся ситуации нет выхода, не стоит биться, как рыба об лед, и что-то кому-то доказывать.

Просто развернись и… выйди через вход.опубликовано econet

Автор Тамрико Шоли

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Источник: https://econet.ru/

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