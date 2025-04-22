Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Смузи
  4. Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Источник: Econet 22 апреля 2025 6558
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон

Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Зелень редиса, кардамон и соль нетипичные ингредиенты для смузи. На первый взгляд, это не совсем вкусно. Но в сочетании с остальным списком продуктов напиток не оставит вас равнодушным. И кроме того, принесёт огромную пользу организму.

Редис и зелень, к сожалению, не продаются отдельно, поэтому зелень бросаем в смузи, а из самого редиса можно сделать салат. Эта зелень богата витаминами А, С, К, белками и минералами, такими как магний, железо. Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон, который к тому же добавляет изысканный аромат напитку. А соль подчеркнёт сладость фруктов.

Ингредиенты:

  • 1 стакан (240мл) кокосового молока
  • 1 стакан (240мл) свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 стакан (37g)  зелени редиса (или шпината)
  • 1 столовая ложка свежего сока лайма
  • 1/8 чайной ложки молотого кардамона
  • Щепотка морской соли
  • 2 чашки (320г) замороженного манго

Дополнительные ингредиенты:

  • 1 столовая ложка кокосового масла (в жидком виде)
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 1 чайная ложка порошка из ростков пшеницы

Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер, взбивайте до получения однородной массы.

Готовим с любовьюeconet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

кардамон шпинат чиа смузи манго напиток еда

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Жизнь не требует, чтобы ты был последовательным, жестоким, терпеливым, внимательным, сердитым, рациональным, бездумным, любящим, стремительным. Однако жизнь требует, чтобы ты осознавал последствия каждого своего выбора. Ричард Бах
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.