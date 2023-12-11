Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен. Он не пустил ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы.
Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен.
Он не пустил ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы. В пристройке было холодно и сыро, но, несмотря на это, молодой ангел сразу заснул.
Среди ночи он неожиданно проснулся от непонятного шума, стал оглядываться и увидел, как его старший товарищ усердно заделывает большое отверстие в стене.
Молодой ангел удивился, но на все его расспросы и предложения прекратить работу и отдохнуть перед дорогой, старый ангел упорно отмалчивался и продолжал трудиться.
Когда утром, распрощавшись с хозяином, они двинулись в путь, молодой опять приступил с расспросами:
– Я так и не понял, почему ты помог хозяину, несмотря на то, что он нас даже в дом не пустил?
Но в ответ услышал только одну фразу: «Не все является тем, чем кажется».
На следующий день на закате они подошли к дому бедняка и попросились на ночлег. Хозяин пригласил их в дом, усадил за стол, извинившись за свой скудный ужин, а потом уложил ночевать на единственной в доме кровати. Хозяин с хозяйкой на ночь устроились в сарае.
Наутро ангелы проснулись от плача хозяйки и причитаний хозяина. Оказалось, что под утро околела их корова, которая была единственной кормилицей семьи.
Молодой ангел отвел старого в сторону и спросил:
– Прошлой ночью ты без устали трудился, чтобы помочь скупому богачу, так неужели ты не можешь помочь этим добрым людям, которые поделились с нами последним куском хлеба и уложили в свою кровать?
Но в ответ услышал только: «Не все является тем, чем кажется!»
Это Вам будет интересно:
Весь день молодой ангел все никак не мог успокоиться и когда он в третий раз начал упрекать старого, тот ответил:
– Когда в прошлую ночь мы с тобой ночевали в пристройке, я заметил в полуразрушенной стене клад, и чтобы хозяин не нашел его, я замуровал отверстие. А в доме бедняка ночью за хозяйкой приходила смерть, но я обменял ее жизнь на жизнь коровы.
- Не все является тем, чем кажется!опубликовано econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий