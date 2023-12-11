Не все является тем, чем кажется

Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен. Он не пустил ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы.

Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен.

Он не пустил ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы. В пристройке было холодно и сыро, но, несмотря на это, молодой ангел сразу заснул.

Среди ночи он неожиданно проснулся от непонятного шума, стал оглядываться и увидел, как его старший товарищ усердно заделывает большое отверстие в стене.

Молодой ангел удивился, но на все его расспросы и предложения прекратить работу и отдохнуть перед дорогой, старый ангел упорно отмалчивался и продолжал трудиться.