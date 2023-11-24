На днях меня осенило, откуда берутся черные полосы в жизни после белых.

Присмотревшись внимательней к тем, у кого жизнь цвета зебры, я понял, что эти люди испытывают вину за счастье, которое испытывают, когда проживают белую полосу.

Расплата за счастье

Они не могут принять свое счастье и живут в ожидании расплаты за него. Рано или поздно их намерение срабатывает и приходят черные дни.

Искупив вину тяжелым периодом жизни, люди считают, что теперь они заработали право на счастье. Создается впечатление, что многие живут в аду, зарабатывая отпуск на красочный курорт, чтобы вернуться обратно в привычный серый ад.

Откуда вина? Вина и стыд — социальные чувства, которые нужны человеку для ощущения принадлежности к группе значимых для них людей. Например, чтобы чувствовать себя своим в семье, ребенок всегда будет чувствовать стыд и вину, когда будет делать то, что не одобряют папа или мама.

Те, кто живут в реальности зебры — это люди, жаждущие быть хорошими мальчиками и девочками в глазах своих старших. Ради лояльности к своему роду, они бессознательно привлекают к себе черные полосы в жизни, словно извиняясь за свое кратковременное счастье.

О чем эти люди забывают? Что старшие не хотят их несчастья. Родители всегда хотят, чтобы дети жили лучше их. Но дети не учатся на ошибках родителей, они просто копируют то, что происходило в жизни старших. То есть стиль черно-белых полос…опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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