5 забытых правил Закона притяжения

Скорее всего, за последние несколько лет вам законом притяжения вам уже прожужжали все уши, и вы его либо полюбили, либо возненавидели. Но знайте, верите вы в него или нет, порою бывает очень полезно взглянуть на него свежим взглядом, и применить некоторые из его принципов к собственной жизни.

Я пользуюсь этими принципами на ежедневной основе вот уже несколько лет, и могу ответственно заявить, что они оказали огромное влияние на мою жизнь. Но вместе с этим я заметил кое-что, что существенно замедляло мое продвижение вперед. Поверьте, когда вы прочтете эти несколько простых, но давно забытых правил, вы сможете ускорить силу Закона притяжения.

1. Чем чаще вы его используете, тем лучше он работает

Некоторые люди с возмущением сообщили мне, что мой хваленый закон притяжения совсем не работает. Когда же я спросил у них, как, собственно, они его пробовали применять, то они ответили, что несколько дней пытались заниматься визуализацией, но у них ничего не вышло, и они все забросили.

Тогда я спросил у них, как долго они готовы играть в лотерею, пока не выиграют. Кто-то ответил «Да хоть всю жизнь», а большинство были готовы покупать билеты как минимум несколько лет подряд. Закон притяжения — он словно лотерея, и, так же, как и у лотереи, у него есть свои правила. К примеру, вы точно ничего не выиграете в лотерею, если у вас нет билета. А

если вы хотите повысить ваши шансы на выигрыш (хотя бы ненамного), вам придется покупать билет каждую неделю. Точно так же работает и закон притяжения: чтобы он вам помог, вы должны практиковать его каждый день. Только вот в отличие от лотереи тут вы всегда в выигрыше, и неважно, что им станет — достижение цели, уменьшение уровня стресса с помощью визуализации, тренировка разума и памяти, а то и, как знать, новые хорошие знакомые.

2. Наполните ваши намерения эмоциями

Недавно я понял, что если я просто выражаю намерение чего-то добиться, представлю это себе, а после об этом забываю, оно так и остается всего лишь намерением. Но если, представляя себе свою цель, я наполняю ее подлинными чувствами, эта цель непременно будет достигнута. Рано или поздно, так или иначе.

Когда вы наполняете ваши намерения эмоциями, вы тем самым наполняете их энергией, наполняя их энергией, вы обретаете силу, когда у вас есть сила, к вам начинают прислушиваться, а когда к вам прислушиваются, вы непременно достигнете своей цели, ведь это — пожалуй, самый большой барьер на пути к ней. Не забывайте наполнять ваши желания и представления энергией, а лучший способ это сделать — вложить в них эмоции.

3. Всегда старайтесь отдавать больше, чем брать

Я всегда считал, что главное в законе притяжения — соблюдение баланса. Если вам удалось достичь поставленных финансовых целей, отдайте часть полученных средств на благотворительность, или, к примеру, займитесь на какое-то время волонтерством. Если вы нашли для себя именно такого партнера, какого вам всегда хотелось, отплатите судьбе тем, что будете ценить ее подарок, и хорошо относиться как к вашему партнеру, так и к его семье. Если вам удалось получить диплом с отличием — постарайтесь им воспользоваться.

4. Будьте благодарны

Причиной того, что вы здесь и сейчас читаете эту статью в том, что вы верили, что доберетесь до этого дня в целости и сохранности. Помните — многим это не удалось. Каждый из нас — в центре своего собственного мира, и каждый из нас принимает его, как должное. Но почему бы не выделить хотя бы по пять минут в день, чтобы показать, насколько мы благодарны за то, что он у нас есть.

5. Рассказывайте людям о вашем успехе лишь тогда, когда вам действительно будет, о чем рассказать

Да, это довольно странная особенность закона притяжения, но, тем не менее, она существует. К примеру, у меня был случай, когда я поставил перед собою цель добиться успеха в маркетинге, и дела шли просто замечательно, пока я не начал рассказывать об этом друзьям. Я написал об этом сообщение в ФБ, рассказал друзьями и родным — и буквально через пару-тройку дней продажи прекратились, и дела мои стали хуже некуда.

И, поверьте, это далеко не единственный случай в моей жизни. Я долго над этим думал, и пришел к следующему выводу: когда вы хотите чего-то добиться, вы должны над этим работать, работать и работать — до самого достижения результата.

Но если вы в процессе работы над достижением цели расскажете кому-то о вашем текущем успехе, ваш разум вполне может решить, что вы уже достигли желаемой цели, и лишит вас энергии, необходимой для ее достижения.

То есть с вами случится именно то, что случилось со мною. Я учил методы повышения продаж несколько месяцев. Я пробовал, ошибался, и начинал снова. И вот наступил момент, когда мои усилия начали приносить плоды, и я начал зарабатывать приличные деньги. В этот момент, пока я еще никому об этом не рассказал, у меня оставалось достаточно сил и энергии на то, чтобы довести дело до конца.

Но стоило мне похвастаться о своих успехах друзьям, и моя мотивация существенно ослабла, часть моей энергии улетучилась в никуда, и успех обернулся поражением. Все это произошло потому, что мое подсознание решило, что раз я начал хвастаться, то цель уже достигнута, и высвободившуюся энергию лучше направить на что-то другое.

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И потому если вы поставили себе целью заработать пять тысяч долларов, не говорите об этом никому, пока все пять тысяч не окажутся у вас в кармане. И уж точно не начинайте хвастаться, получив всего три тысячи.опубликовано econet

Автор: Steven Aitchison

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